Nhiếp ảnh Việt Nam giành thắng lợi lớn trên đấu trường quốc tế

Trong đó, NSNA Đào Tiến Đạt đoạt HCV Fiap ở hạng mục Tự do, ảnh đơn sắc, với tác phẩm "A Place Left To Return"; NSNA Nguyễn Xuân Tuyến đoạt HCV Fiap ở hạng mục Ảnh du lịch, với tác phẩm "Golden Season In San Nhu" và NSNA Lê Thanh Ngôn đoạt HCV Fiap, ở hạng mục ảnh Tự do, ảnh màu với tác phẩm "Dáng chiều".

Tác phẩm "Golden Season In San Nhu" của NSNA Nguyễn Xuân Tuyến.

Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế "Picto - Real International Salon 2019" do CLB Picto Art (Cộng hòa Ấn Độ) tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP và Liên đoàn Nhiếp ảnh Ấn Độ. Tham gia cuộc thi có 201 tác giả của 51 quốc gia. Ban Tổ chức cuộc thi trao 4 HCV Fiap ở 4 hạng mục. Chiếc huy chương Vàng còn lại đã thuộc về nhà nhiếp ảnh của Ấn Độ với tác phẩm "Rhino mating 3".

Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 25-4 tại Ấn Độ.