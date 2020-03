Nhạc sĩ Quốc An tiết lộ về mối duyên viết nhạc phim "Về nhà đi con"

Tên tuổi của nhạc sĩ Quốc An gắn liền với nhiều ca khúc được giới trẻ đầu những năm 2000 yêu thích như: Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Ánh sao buồn, Hát cho người ở lại…Quãng thời gian nhiều năm gần đây, anh không sáng tác nhiều như trước, thỉnh thoảng viết nhạc cho một số bộ phim. Trong số đó, bài hát “Cảm ơn con nhé” mà anh viết chính là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình gây “bão” màn ảnh nhỏ - “Về nhà đi con”.

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Quốc An tâm sự, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thành công và lan tỏa của bài hát. Anh kể, khi có dịp gặp gỡ với các diễn viên tham gia diễn xuất trong bộ phim này, NSND Trung Anh – người đóng vai ông bố đã ôm chầm lấy anh bày tỏ sự xúc động vì đã viết nên một ca khúc chủ đề hay cho phim, còn diễn viên Thu Quỳnh thì tiết lộ cậu con trai của cô thuộc làu làu bài hát này. Đặc biệt, anh còn biết nhờ bài hát này mà hai cha con một người bạn đã hóa giải được mâu thuẫn với nhau, còn một gia đình khác nối lại tình cảm sau khi chia tay. Nhiều người nói với Quốc An rằng, bài hát khiến họ rơi lệ, cảm thấy thấu hiểu, dễ gắn kết và trải lòng hơn với con cái.

Nhạc sĩ Quốc An và các diễn viên đóng trong phim "Về nhà đi con"

Nói thêm về cảm hứng viết ca khúc trên, Quốc An bộc bạch, anh hoàn thành sáng tác này từ cách đây hơn 3 năm và chỉ mất có nửa ngày để sáng tác ca từ lẫn giai điệu. Thời điểm đó, anh quan sát tình cảm mà những người cha dành cho con trong cuộc sống đời thường và bất giác chắp nối những cảm xúc đó thành bài hát. Khi ấy, bộ phim “Về nhà đi con” chưa quay. Về phần mình, Quốc An chủ yếu hát ca khúc “Cảm ơn con nhé” để dành tặng người thân, bạn bè.

Trong một lần tình cờ gặp gỡ NSƯT Chí Trung khi “Táo Giao thông” đưa đoàn vào Nam lưu diễn, Quốc An lên sân khấu hát vài ca khúc và khi anh hát “Cảm ơn con nhé”, NSƯT Chí Trung đã rơi nước mắt. Sau đó, NSƯT Chí Trung đã gặp riêng anh ngỏ ý muốn đưa ca khúc này vào một vở kịch của Nhà hát. Thời điểm đó, bộ phim “Về nhà đi con” chỉ còn một tuần nữa là lên sóng nhưng êkip sản xuất phim chưa tìm ra được bài hát chủ đề phù hợp. Đúng lúc ấy, NSƯT Chí Trung đã giới thiệu cùng đoàn làm phim sáng tác “Cảm ơn con nhé” của Quốc An. Cũng theo nhạc sĩ Quốc An, ban đầu anh thu âm bài hát này để tặng NSƯT Chí Trung, song không ngờ bản thu sau đó được chọn làm nhạc phim cho bộ phim “Về nhà đi con”.

Hình ảnh trong MV nhạc phim "Về nhà đi con"

Mới đây, Quốc An quyết định thực hiện MV cho bài hát “Cảm ơn con nhé”. Anh tự lên ý tưởng, nhờ một họa sĩ giúp đỡ phần hình ảnh hoạt họa sử dụng trong MV để minh họa cho câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng trong gia đình. MV cũng đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Quốc An sau một thời gian dài “ở ẩn”. Chia sẻ về sự trở lại này, Quốc An thổ lộ, tuy trước kia từng có những sáng tác “hit” được nhiều người biết đến song khi “Cảm ơn con nhé” ra đời, anh vẫn rất xúc động mỗi khi đi tới đâu mà có cây đàn, anh lại được mọi người đề nghị hát ca khúc này.

Tâm sự về cuộc sống hiện tại, Quốc An cho biết, nhiều năm qua anh vẫn viết nhạc, nhiều sáng tác của anh bị các ca sĩ sử dụng mà không xin phép, anh cũng chẳng để tâm hay trách móc. Với anh thì dù thu nhập từ tác quyền âm nhạc và công việc sáng tác nhạc không đem lại cho mình cuộc sống giàu có hay dư dả, song bản thân anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Với anh, tiền bạc không phải vấn đề quan trọng nhất nên ngay cả tác quyền từ ca khúc “Cảm ơn con nhé” không đủ bù chi phí hòa âm hay làm đĩa nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng.