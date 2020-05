Nhã Phương bất ngờ trở lại với phim chiếu rạp

Kể từ khi kết hôn với Trường Giang và sau đó không lâu hạ sinh cho anh cô con gái đầu lòng Destiny, Nhã Phương toàn tâm toàn ý tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Vì thế cô tạm ngừng việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, vắng bóng trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng.

Nữ diễn viên tâm sự, cô chưa vội vàng quay trở lại công việc vì muốn dành trọn thời gian cho gia đình, chứng kiến mọi sự thay đổi của con gái và để Destiny cảm nhận được tình yêu thương của mẹ trong năm đầu đời. Cũng theo Nhã Phương, cô muốn làm hậu phương vững chãi cho chồng nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ gác bỏ lại sự nghiệp riêng hay từ bỏ niềm đam mê diễn xuất. Khoảng thời gian ở nhà tạm rời xa phim ảnh, cô rất nhớ nghề.

Nhã Phương vào vai bà mẹ có cô con gái nhỏ trong “Song song”

Đầu năm 2020 vừa qua, Nhã Phương quay trở lại đóng phim với việc góp mặt trong dự án phim truyền hình “Cây táo nở hoa” của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Không chỉ vậy, mới đây bà xã của Trường Giang xác nhận sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Song song” của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Điều này cũng có nghĩa sắp tới đây cô sẽ cùng lúc tái ngộ khán giả trên cả sóng truyền hình lẫn ngoài rạp chiếu.

Chia sẻ về sự trở lại phim trường lần này, Nhã Phương cho biết, tuy giờ bận rộn hơn với gia đình nhỏ và công việc kinh doanh riêng nhưng cô vẫn rất nhớ nghề và khao khát trở lại với phim ảnh, đồng thời mong muốn có cơ hội hóa thân vào nhiều dạng vai diễn khác nhau, nhất là những vai diễn có màu sắc mới lạ. Trong phim “Song song”, nhân vật cô đảm nhận là một người phụ nữ đã có gia đình riêng với một người chồng thành đạt và một cô con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu.

Đây không phải lần đầu tiên Nhã Phương vào vai mẹ song nữ diễn viên bày tỏ vai diễn lần này có ý nghĩa đặc biệt với cô bởi ở ngoài đời, cô đã chính thức lên chức mẹ, có con nên hiểu được sâu sắc cảm xúc của một người mẹ như thế nào. Nhờ vậy, cô tìm được sự đồng cảm với nhân vật chính – một người phụ nữ dành hết tình cảm, tình yêu thương cho con cái và gia đình. Nhã Phương tâm sự, khi nhận vai diễn này, xen lẫn sự háo hức, cô có đôi chút hồi hộp nhưng điều quan trọng hơn cả là sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Đó là lý do tối nào cô cũng đọc đi đọc lại kịch bản ở nhà rồi tự tập luyện để trau dồi khả năng diễn xuất cho mình.

Được biết, “Song song” khai thác đề tài du hành thời gian với hai cột mốc được nhắc đến là năm 1999 và năm 2020. Những thước phim do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng dàn dựng sẽ là sự pha trộn giữa thể loại phim ly kỳ, bí ẩn và tâm lý tình cảm. Trong đó, nhân vật người phụ nữ do Nhã Phương đảm nhận cố gắng tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm do mình gây ra khi vô tình thay đổi quá khứ khiến cuộc sống hiện tại bị xáo trộn và đảo lộn. Vai diễn lần này được cho là sự thử thách tương đối gai góc với Nhã Phương khi cô sẽ phải thể hiện đời sống nội tâm vô cùng phức tạp, vừa phải đối diện với những “cú sốc” về mặt tinh thần ở đời sống thực tại, lại vừa phải tìm cách giải mã những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến một bí mật trong quá khứ.

Trương Thế Vinh vào vai ông chồng thành đạt của Nhã Phương trong phim

Những hình ảnh đầu tiên về bộ phim vừa được nhà sản xuất tiết lộ khiến khán giả không khỏi tò mò khi Nhã Phương xuất hiện với vẻ mặt đầy âu lo, hoảng hốt và căng thẳng. Phim lấy bối cảnh quay chính tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt, hiện đã hoàn tất khâu ghi hình và đang trong giai đoạn làm hậu kỳ. Dự kiến “Song song” sẽ ra rạp đến với khán giả vào cuối tháng 9-2020.

Diễn xuất bên cạnh Nhã Phương trong vai người chồng thành đạt là nam diễn viên Trương Thế Vinh. Cùng với đó, phim cũng sẽ có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: Tiến Luật, Thuận Phát, Khương Ngọc, Hoàng Phi…Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Hoàng sau bộ phim đầu tay “Ống kính sát nhân” ra mắt vào năm 2018. với sự tham gia của cặp đôi Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9x.