Nhà hát CAND bắt tay dàn dựng "Chuyên án Z5"

ANTD.VN - "Chuyên án Z5", vở kịch ca ngợi người chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống tham nhũng vừa được Nhà hát CAND bắt tay dàn dựng trong tháng 5. Tác phẩm sẽ tham dự Liên hoan hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020.

“Chuyên án Z5” được dàn dựng theo kịch bản của tác giả Thượng Luyến (Nguyễn Đình Luyến). Tác phẩm này đã đoạt giải Khuyến khích Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 2 - năm 2019 do Bộ Công an tổ chức.

Vở kịch "Chuyên án Z5" xoay quanh gia đình của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hải. Vợ ông sau khi về nghỉ hưu, đã làm kế toán trưởng cho Công ty Dacoxa. Tổng Giám đốc Công ty này lại là em vợ của Phó Chủ tịch tỉnh. Trong khi đó, con trai của Phó Chủ tịch tỉnh lại là Phó Giám đốc Sở Công Thương…

“Liên minh” đặc biệt này đã thực hiện hàng loạt vụ làm ăn phi pháp. Nhưng “lưới trời thưa mà khó lọt”, những việc làm mờ ám của "gia đình trị" đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an.

Tác giả kịch bản “Chuyên án Z5”, nhà viết kịch Thượng Luyến chia sẻ, ông viết kịch bản này từ cuối năm 2018. Những bức xúc của đời sống xã hội, đặc biệt là các “đại án” tham nhũng và vấn đề lợi ích nhóm xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thôi thúc ông cầm bút.

“Chuyên án Z5” ca ngời hình ảnh người chiến sĩ công an trên mặt trận chống tham nhũng. (Ảnh minh họa)

Vào khoảng tháng 3/2019, khi đề cương kịch bản vừa hoàn thành, ông vô tình đọc được thông tin trên báo về việc Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị mở trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Khi ông gửi đề cương kịch bản đến cho Ban tổ chức thì đã trễ mất một vài ngày. Nhưng xét thấy kịch bản của ông phù hợp với tiêu chí của trại sáng tác, nên Ban Tổ chức đã châm chước.

Với thời gian tham gia trại sáng tác không hẳn là dài nhưng đã giúp nhà viết kịch Thượng Luyến đã hoàn thiện kịch bản và giành giải Khuyến khích.

Điều vui mừng và hạnh phúc hơn với tác giả Trịnh Luyến là kịch bản đã bén duyên với Nhà hát CAND và sẽ kịp ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Nhà hát CAND Nguyễn Thị Thúy Hiền cho biết, lần này, nhà hát đã mời NSND Trần Ngọc Giàu từ TP.HCM ra Hà Nội dựng vở. Chị hy vọng, với phong cách dàn dựng của đạo diễn gạo cội, các nghệ sĩ của nhà hát sẽ có dịp học hỏi và nâng cao trình độ biểu diễn.

Đặc biệt, vở diễn lần này sẽ tham dự Liên hoan hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020 nên các vai diễn sẽ được giao cho các nghệ sĩ trẻ đảm nhiệm. Bên cạnh đó sẽ có sự giúp sức của các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hồng Tuấn, nghệ sĩ Hồ Phong...

Vở kịch nói "Chuyên án Z5" sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 5/2020.