"Người phán xử" NSND Hoàng Dũng tiết lộ lý do nhận lời đóng "Gái già lắm chiêu"

Theo thông tin từ phía nhà sản xuất “Gái già lắm chiêu” thì phần 5 của bộ phim này sẽ có thêm một số gương mặt mới, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của NSND Hoàng Dũng. Tuy chưa tiết lộ cụ thể nhân vật mà NSND Hoàng Dũng sẽ hóa thân song điều này vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi háo hức và tò mò. Đây cũng là lần hiếm hoi “ông trùm” trong phim “Người phán xử” quay trở lại làm phim điện ảnh sau nhiều năm chuyên tâm cho sân khấu và đóng phim truyền hình.

Chia sẻ về việc nhận lời tham gia diễn xuất trong tác phẩm điện ảnh của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, NSND Hoàng Dũng cho biết, trong lần ngồi ở vị trí giám khảo chấm thi giải thưởng “Cánh Diều Vàng 2020” cách đây vài tháng, anh rất ấn tượng và cảm tình với bộ phim “Gái già lắm chiêu 3”. Tuy sau đó “Gái già lắm chiêu 3” chỉ nhận Bằng khen từ Ban giám khảo song NSND Hoàng Dũng dành khá nhiều cảm tình cho bộ phim này.

“Phim được nhà sản xuất làm rất nghiêm túc, hình ảnh đẹp, chau chuốt và cẩn thận. Đó là lý do khi họ đặt vấn đề mời tôi tham gia đóng ở phần tiếp theo, tôi sẵn sàng đồng ý.” – NSND Hoàng Dũng bày tỏ.

Khi được hỏi việc nhận lời góp mặt trong “Gái già lắm chiêu 5” liệu có phải còn do sự tác động từ người bạn diễn đồng niên với mình - NSND Lê Khanh hay không bởi chị đều tham gia đóng ở cả phần 3 lẫn phần phim này, NSND Hoàng Dũng lắc đầu phủ nhận. Nam nghệ sĩ gạo cội nhấn mạnh, anh đánh giá cao năng lực và sự đầu tư của nhà sản xuất phim. Tuy nhiên anh cũng rất háo hức khi có dịp được hội ngộ với hai người bạn diễn mà mình vô cùng yêu quý là NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân.

NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân cùng trở lại trong "Gái già lắm chiêu 5"

Cũng theo NSND Hoàng Dũng, anh không hề có chút đắn đo hay ngần ngại khi nhận lời đóng một bộ phim chiếu rạp được cho là phim thị trường. Ngược lại, anh hy vọng vai diễn lần này mang đến cho người xem chút gì đó mới mẻ hơn so với các nhân vật mà anh từng đảm nhận trước đây. Nam nghệ sĩ nói thêm, anh rất tin tưởng êkip sản xuất nên không ngần ngại bất cứ vai diễn nào mà họ giao cho mình. Vả lại, anh quan niệm dù là đóng phim chiếu rạp, phim phát trên tivi, hay diễn trển sân khấu thì điều anh quan tâm lớn nhất không phải hình thức mà là chất lượng kịch bản và tình tiết, nội dung câu chuyện. Tuy chưa hé lộ về nhân vật mà mình đóng trong “Gái già lắm chiêu 5” song NSND Hoàng Dũng cho biết “diện mạo, tạo hình có lẽ sẽ không thay đổi bao nhiêu, mà sự thú vị nằm ở khía cạnh tính cách và câu chuyện về nhân vật”.

Được biết, ngoài NSND Hoàng Dũng thì “Gái già lắm chiêu 5” còn ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như: diễn viên Lê Khánh, diễn viên Anh Dũng (phim “Sống chung với mẹ chồng”)…Trước đó, nhà sản xuất phim cũng đã công bố một số gương mặt sẽ diễn xuất trong phim gồm NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn và nam diễn viên trẻ Khương Lê.

Với chủ đề “Những cuộc đời vương giả”, phần 5 của series phim “Gái già lắm chiêu” xoay quanh ba chị em gái Lý Gia. Cả ba sống cuộc đời vương giả tại Bạch Trà Viên – một biệt thự tráng lệ, giàu sang bậc nhất xứ Huế với vườn Bạch trà nở rộ trắng muốt. Ba chị em này còn là những người phụ nữ nổi danh trong giới sưu tầm và đấu giá cổ vật. Trong đêm tiệc đấu giá phiên Xuân tại Bạch Trà Viên, một báu vật có giá trị lên tới 30 triệu đô của Lý Gia bị đánh cắp, buộc Lý Linh (Kaity Nguyễn) cùng hai người chị của mình là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) truy tìm kẻ cắp. Rồi từ đó, hàng loạt bí mật tưởng chừng đã được che giấu suốt cả đời của mỗi người dần dần được phơi bày.

Xuất hiện trong tấm poster phim, ba chị em nhà họ Lý do NSND Hồng Vân – NSND Lê Khanh – Kaity Nguyễn hóa thân mặc trang phục mang đậm dấu ấn hoa bạch trà được đặc biệt. Được biết các bộ trang phục này được nhà sản xuất đặt riêng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sáng tạo trên chất liệu một mẫu vải in hoa bạch trà theo đúng chủ đề vương giả của phim.Phim lấy bối cảnh chính tại Huế, được ghi hình tại các điểm di tích như Đại Nội – Cung An Định và các lăng tẩm, đền đài nổi tiếng khác. Hiện phía nhà sản xuất và phát hành đã xác nhận bộ phim này sẽ tham gia vào “đường đua” phim Tết Nguyên đán 2021.