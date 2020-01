Khu vực Hồ Văn được trang trí đậm nét văn hóa làng quê độc đáo Ngoài hoạt động chính là Hội chữ Xuân Canh Tý với những bức thư pháp, thư họa đầu xuân chứa đựng những ước nguyện tốt lành dành cho người dân Thủ đô thì nơi đây còn nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác Một góc Hồ Văn diễn ra không gian văn hóa Quan họ Các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn phục vụ người dân Thủ đô Những làn điệu quan họ mượt mà tràn ngập không khí xuân được các liền anh, liền chị biểu diễn Loại hình văn hóa dân gian xứ Kinh Bắc thường hát vào mừa xuân, dịp lễ hội đã lan tỏa mang những giá trị văn hóa Việt kết nối cộng đồng Người dân Thủ đô cũng như du khách thập hương thích thú được nghe những làn điệu quan họ Cái đẹp nhất của văn hóa quan họ chính là ở sự tinh tế, ý nhị trong cách ứng xử, trong tâm tư gửi gắm ở mỗi câu ca Qua lời ca tiếng hát, các nghệ sĩ như muốn gửi gắm lời chúc an bình, hạnh phúc tới người dân trong xuân mới Người dân dùng điện thoại lưu lại những hình ảnh kỷ niệm đầu xuân Những liền anh liền chị say sưa trong các làn điệu quan họ Người dân chăm chú dõi theo nét văn hóa độc đáo Người dân xuống sát cạnh mạn thuyền để có thể chụp ảnh được liền chị xinh đẹp Thời tiết ngày mùng 2 Tết tại Hà Nội rất thuận lợi để người dân du xuân Để đảm bảo người dân Thủ đô vui Xuân đón Tết được bình an, các lực lượng CATP Hà Nội luôn có mặt tại các địa điểm vui chơi giải trí giữ gìn ANTT

