Ngô Thanh Vân bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai về dịch bệnh Corona

ANTD.VN - Ngay sau khi trở về Việt Nam sau chuyến công tác nước ngoài, Ngô Thanh Vân đã đến Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM theo yêu cầu triệu tập để làm rõ về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Tại cuộc làm việc với đại diện Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, Ngô Thanh Vân thừa nhận đã đăng tải bài viết trên trang mạng xã hội cá nhân vào ngày 30-1 với nội dung tại thời điểm này vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Việt Nam. Cụ thể, cô viết: "Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá. Chặn luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ?". Tuy nhiên thông tin này hoàn toàn không chính xác. Sau khi biết việc này, Ngô Thanh Vân đã lập tức gỡ bỏ thông tin trên, đồng thời đăng tải bài viết xin lỗi công khai trên trang Fanpage của mình.

Giải thích về việc này, nữ diễn viên “Hai Phượng” cho biết, do cô nóng lòng mong muốn tin cho mọi người biết về dịch virus Corona nên đã đăng bài viết khi chưa kiểm chứng và xác minh thông tin. Cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, Ngô Thanh Vân mong được Sở xem xét xử lý nhẹ và cam kết sẽ chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nội dung giải trình của Ngô Thanh Vân, đại diện Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã đưa ra các đánh giá và mức độ xử lý vi phạm đối với hành vi trên của cô. Theo đó, Sở nhận định việc Ngô Thanh Vân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội, vi phạm điểm e, khoản 1, điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng. Với hành vi này, Ngô Thanh Vân sẽ phải chịu trách nhiệm bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội theo Điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đồng thời, cô phải đính chính lại thông tin không đúng sự thật trên tài khoản mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cho biết, Ngô Thanh Vân đã đến làm việc với tinh thần hợp tác và cầu thị. Nói thêm về yêu cầu làm việc và tiến hành xử phạt một số nghệ sĩ đăng tải thông tin không đúng về diễn biến của dịch bệnh Corona, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM khẳng định, việc này nhằm giúp họ nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về các quy định của pháp luật, đồng thời có ý thức sử dụng sức ảnh hưởng của mình trong việc lan tỏa các thông tin đúng sự thật, chuẩn mực trên mạng xã hội.

Trước Ngô Thanh Vân thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã đến Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM để làm việc vào chiều 6-2 vừa qua vì anh đã đăng tải bài viết không đúng về dịch bệnh Corona.

Tại đây, nam ca sĩ thừa nhận, do mong muốn thông tin sớm cho mọi người biết về tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra nên đã đăng tải những thông tin không chính xác liên quan đến vấn đề này trên tài khoản mạng xã hội "Đàm Vĩnh Hưng Official". Tuy nhiên ngay sau khi xác minh lại thông tin đã đăng là không đúng sự thật, anh đã gỡ bỏ thông tin này. Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã kết luận Đàm Vĩnh Hưng phải chịu trách nhiệm vi phạm hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.