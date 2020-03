Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh: Tôi không đủ can đảm để bước chân vào thẩm mỹ viện

NSND Lê Khanh lột xác với vai bà mẹ chồng khó tính trong “Gái già lắm chiêu”

Sự trở lại là “cú sốc” với khán giả

- Phóng viên: Sau khi về hưu, thôi giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, dường như chị vẫn chưa hết bận rộn?

- NSND Lê Khanh: Nghệ sĩ chúng tôi thì không có hưu, còn duyên thì còn làm nghề thôi (cười). Mẹ tôi 80 tuổi vẫn đi làm phim, ngay cả lúc tai biến nhẹ, thậm chí bị gãy chân bà vẫn đi làm. Trước đây, có nhiều nhà hát muốn cộng tác với tôi nhưng vì tôi thuộc quân số Nhà hát Tuổi trẻ nên chắc họ e ngại. Hơn nữa, khi chưa làm công tác quản lý, tôi đã đi khắp Bắc - Trung - Nam, nhưng từ khi làm quản lý thì phải hạn chế lại. Tôi luôn bắt đầu khám phá những điều mới mẻ, làm tiếp những dự định còn dở dang. Khi về hưu tôi vẫn đi học, nhưng sung sướng nhất là tôi có thời gian hưởng thụ đời sống gia đình bên bố mẹ, chồng con và những người thân của mình.

- Việc chị xuất hiện trong phim “sitcom” truyền hình và phim điện ảnh cũng là điều gây cho khán giả nhiều bất ngờ sau nhiều năm vắng bóng?

- Thú thật, dù nhận được nhiều kịch bản nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian cho sân khấu nên đã từ chối rất nhiều lời mời. Có những hôm đi trên đường gặp đoàn đang quay phim, tôi cũng chạnh lòng, nhưng tôi phải dành thời gian cho những việc, những mục đích mình đang theo đuổi. Sau khi về hưu, tôi mới có thời gian dành cho truyền hình và điện ảnh. Khi đi quay, tôi thấy nhiều sự đổi mới, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ bây giờ rất nỗ lực và thông minh.

Như khi đóng “Gái già lắm chiêu”, tôi rất ấn tượng với Ninh Dương Lan Ngọc, một diễn viên xinh xắn, thông minh và lúc nào cũng tỏa ra những năng lượng bất tận, không bao giờ thấy mệt. Đã có lúc tôi tự hỏi, phải làm sao để chạy đua được với cô gái này đây? Lời thì nó thuộc nhanh quá, mà nó nhanh bao nhiêu mình sẽ lộ ra cái chậm bấy nhiêu. Đôi khi, tôi mượn những cảnh quay có sự xung đột giữa mẹ chồng và cô con dâu, tôi diễn khá thật. Tôi chỉ lo Ninh Dương Lan Ngọc chiếm mất con trai mình thật (cười).

Tôi nghĩ, tinh thần là điều quan trọng nhất. Khi mình giữ được tinh thần tốt, tích cực với những nguồn năng lượng tốt thì con người mình sẽ trở nên trẻ trung, năng động hơn. Tôi biết thẩm mỹ không xấu, thẩm mỹ cũng là cách giúp mình trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Tuy nhiên, tôi là người rất nhát, rất sợ đau nên không đủ can đảm để bước chân vào thẩm mỹ viện. Hơn nữa, tôi là người tôn trọng giá trị thuộc về tự nhiên.

- Trong phim “Gái già lắm chiêu” chị khiến khán giả bất ngờ khi lột xác vào vai một bà mẹ chồng khó tính, khác nhiều với những nhân vật chị từng đảm nhận, vậy khán giả trung thành luôn dõi theo hoạt động nghệ thuật của chị phản ứng thế nào?

- Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc cho những ai từng theo dõi tôi ở phim ảnh lẫn sân khấu suốt nhiều năm qua. Vì chủ yếu tôi vào vai nữ chính, chính diện, những vai dịu dàng, nhuần nhụy, chịu hy sinh, đa sầu, đa cảm và lãng mạn. Chưa có một vai diễn điện ảnh nào nói lên mặt trái của tôi là rất ghê gớm (cười). Đôi khi người thân nói, đó mới là “mặt thật” của tôi, tức là bên ngoài yếu đuối, nhu mì, lịch lãm nhưng bên trong lại cũng cá tính lắm (cười).

- Vậy điểm chung giữa chị và vai diễn là gì?

- Đó là sự chỉn chu mọi việc, muốn giữ lại những giá trị đẹp trong cuộc đời. Nhưng theo quy luật cuộc sống, ai muốn giữ lại những cái đẹp cũng đều gặp nhiều truân chuyên, phải gánh vác, trau chuốt, hy sinh lắm mới giữ được. Ai gặp tôi ở ngoài đều nghĩ tôi khó mà mạnh mẽ được. Nhưng nếu “soi” vào sự nghiệp của tôi, sẽ thấy tôi không hề yếu đuối. Tôi dám dấn thân, dám bước đi những bước mạo hiểm để tìm đến cái chưa làm được. Tôi luôn đòi hỏi bản thân ở cuộc sống lẫn trong nghệ thuật. Cuộc sống của tôi ở ngoài không hề bằng phẳng, có lúc khỏe, có lúc ốm, có khi thành công, có khi thất bại. Có lúc tôi rất hạnh phúc, nhưng có lúc lại đau khổ tột cùng. Tất cả những điều đó với tôi như một sự tôi luyện, giúp tôi có sự từng trải để hóa thân vào nhân vật không bị nông cạn, giả vờ.

- Đã lâu không đóng phim, chị có gặp nhiều khó khăn để có thể thích nghi?

- Vai diễn này khiến tôi gặp nhiều căng thẳng vì phải 20 năm rồi tôi mới trở lại điện ảnh. Đây lại là nhân vật hoàn toàn mới với tôi. Tôi còn phải làm việc với một ê-kip rất chuyên nghiệp. Bạn diễn của tôi trong phim ở tuổi con tôi, nhưng đều giỏi giang, linh hoạt, thông minh. Họ làm tôi choáng ngợp trong sự vui thú.

Mỗi ngày đi làm, tôi đều hồi hộp. Tôi cũng lo lắng nhiều, nhưng sau khi mọi thứ qua đi, tôi chỉ cảm nhận được đây là một gia đình. Tôi không sinh ra những người con ấy nhưng cả đoàn gọi tôi là mẹ, từ đạo diễn, tổ ánh sáng, thiết kế tới hậu cần, trợ lý… Đã lâu lắm rồi tôi mới được trở lại một gia đình lớn như thế. Nhiều khi, tờ mờ sáng chúng tôi đã phải gọi nhau dậy hóa trang, rồi ngủ vạ ngủ vật, làm suốt từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau, nhưng cứ vào nhân vật của mình là lại như mới.

Tôi may mắn có cả hạnh phúc và sự nghiệp

- Trong phim, chị vẫn giữ phong độ đẳng cấp của một “ngôi sao” và khiến khán giả trầm trồ về nhan sắc không tuổi, bí quyết nào chị giữ được điều đó?

- Tôi không quá cầu kỳ về việc mình phải dưỡng da hay phải đi spa thường xuyên. Thú thật, tôi rất lười và ngại trong việc này. Khi còn làm việc tại nhà hát, lịch diễn, lịch tập vở luôn không cố định nên đôi khi phải ăn không đúng giờ. Nhưng tôi nghĩ, tinh thần là điều quan trọng nhất. Khi mình giữ được tinh thần tốt, tích cực với những nguồn năng lượng tốt thì con người mình sẽ trở nên trẻ trung, năng động hơn.

Tôi biết thẩm mỹ không xấu, thẩm mỹ cũng là cách giúp mình trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Tuy nhiên, tôi là người rất nhát, rất sợ đau nên không đủ can đảm để bước chân vào thẩm mỹ viện. Hơn nữa, tôi là người tôn trọng giá trị thuộc về tự nhiên. Nếu tôi có trở nên xinh đẹp hơn trong ảnh thì do người thợ ảnh có tâm photoshop, còn trong phim thì do chuyên gia trang điểm giúp mình khắc phục những nhược điểm trên khuôn mặt.

- Nhắc đến Lê Khanh, khán giả sẽ nhớ đến một diễn viên có thanh lẫn sắc, sự nghiệp lẫn hôn nhân đầy viên mãn, chị có nghĩ mình may mắn?

- Người nghệ sĩ, đặc biệt lại là phụ nữ khi làm nghệ thuật thường sẽ chỉ được một trong hai, đó là gia đình hoặc sự nghiệp nhưng tôi lại có được tất cả. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và quá may mắn.

- Một ngày của chị liệu có quá bận rộn?

- Sau khi hoàn thành vai diễn và đi cùng ê kíp truyền thông cho bộ phim thì tôi trở về với gia đình của mình. Ở bên cạnh gia đình, tôi luôn cảm thấy bình yên. Gia đình luôn tạo điều kiện cho tôi thỏa sức với nghệ thuật, khi có dự án tốt và hợp tôi sẵn sàng lên đường tham gia. Còn khi ở nhà, dù có giúp việc nhưng tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc gia đình, chồng con.

- Cảm ơn NSND Lê Khanh về những chia sẻ chân thành và cởi mở!