Nathan Lee phản pháo về chuyện "nghệ sĩ làm từ thiện"

Nathan Lee được biết đến là “chàng trai triệu đô” của showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt khối tài sản, bất động sản “khủng” ở cả trong và ngoài nước. Trước khi về Việt Nam và gia nhập vào làng giải trí nước nhà vào năm 2008, anh từng có thời gian sống ở cả New York (Mỹ) và Paris (Pháp). Năm 17 tuổi, Nathan Lee đã nổi tiếng là gương mặt người mẫu châu Á sáng giá của hãng Elite Model Management.



Tuy không hoạt động âm nhạc thường xuyên song Nathan Lee vẫn xem ca hát là niềm đam mê của mình và anh cũng không ngần ngại khẳng định mình đi hát vì vui chứ không phải vì tiền. Thế nên anh chỉ nhận lời xuất hiện ở những chương trình mình thích và khi được hát những bài đúng với sở trường của mình.

Mới đây sau hơn 3 năm âm thầm thực hiện với nhiều lần chỉnh sửa, Nathan Lee đã hoàn thiện và cho ra mắt album tiếng Pháp đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, thật ra anh hoàn thành album này từ rất lâu rồi nhưng lại “bỏ xó” bởi khoảng thời gian dài vừa qua, anh gần như không có bất cứ nhu cầu nào trong việc bộc lộ cảm xúc lẫn tình yêu dành cho âm nhạc. Đó cũng là quãng thời gian mà anh gần như quên đi tất cả mọi thứ, sống khép kín trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng gặp gỡ một vài người bạn thân thiết.

Song cũng chính nhờ đó mà anh nhận ra rằng âm nhạc đã giúp mình thức tỉnh, vượt qua nhiều nỗi buồn, nỗi đau. Nathan Lee nói vui, anh là người rất coi trọng đồng tiền nhưng yêu âm nhạc hơn cả tiền. Bởi lẽ những lúc anh cảm thấy đau khổ nhất thì tiền bạc không giúp anh cảm thấy vui hơn, đứn dậy và vượt qua, còn âm nhạc lại làm được điều đó. Nathan Lee cho rằng đây chính là sản phẩm anh bị “hành” nhiều nhất cả về tâm hồn, thể xác lẫn tiền bạc.

Cũng theo Nathan Lee, thời gian vừa qua, ngoài việc ra mắt album ý nghĩa trên, anh còn dành thời gian cùng ca sĩ Mỹ Lệ tự lái xe từ TP.HCM về huyện Mỏ Cày, Bến Tre để nắm bắt, khảo sát tình hình hạn mặn mà người dân miền Tây nơi đây đang phải gánh chịu. Cả hai sau đó đã tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn với kinh phí khoảng 600 triệu đồng, hỗ trợ bà con có nước sinh hoạt để sử dụng. Chuyến đi này cũng giúp anh hiểu thêm về giá trị cuộc sống, rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

Chứng kiến cảnh người dân phải vác xô, thùng đến lấy nước chở về dùng, anh tự nhủ nếu có điều kiện, nhất định nên quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình. Tiền bạc có thể mất đi nhưng nhưng những hành động thiết thực, quan tâm, giúp đỡ người khác sẽ còn mãi đó. Nam ca sĩ khẳng định, bản thân anh không có nhu cầu PR đánh bóng tên tuổi mà chỉ muốn kêu gọi, thức tỉnh cộng đồng qua các hành động thiết thực.

Chia sẻ quan điểm về việc nhiều nghệ sĩ khi làm từ thiện bị dư luận “để ý đến việc đóng góp tiền nhiều hay ít, Nathan Lee cho biết, bản thân anh cũng hoạt động trong làng giải trí và hiểu nghệ sĩ cũng có nỗi khổ riêng, không phải lúc nào cũng hào nhoáng như mọi người thấy. Trái lại, nghệ sĩ khi không có “sô”, rồi có khi phải vay mượn tiền để trang trải cuộc sống và công việc kinh doanh thêm bên ngoài. Vì thế, anh mong mọi người không nhìn vào số tiền họ đóng góp mà hãy ghi nhận tấm lòng của họ. Vả lại, nghệ sĩ nếu như có đóng góp ít tiền nhưng với tầm ảnh hưởng của mình, họ hoàn toàn có thể kêu gọi được nhiều Mạnh Thường Quân lẫn khán giả gây quỹ từ thiện, lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng xung quanh.

Sở hữu được số lượng bất động sản khổng lồ ở nhiều quốc gia, Nathan Lee khẳng định những tài sản anh có, đều do anh làm ra. Anh cho rằng, bên cạnh sự may mắn, anh còn có tư duy và quyết liệt trong kinh doanh, chứ mọi thứ không phải “từ trên trời rơi xuống”. Tuy nhiên, thời gian này do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, anh cũng như nhiều người kinh doanh khác gặp không ít khó khăn. Nam ca sĩ ước tính bản thân thiệt hại hơn 5 triệu USD, tương đương 100 tỉ đồng trong kinh doanh. Anh cũng quyết định đóng cửa chuỗi nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam, Pháp, Anh và Mỹ và rao bán một tòa nhà tại Pháp. Mặc dù vậy, Nathan Lee bộc bạch, điều anh quan tâm nhất không phải là việc kinh doanh không thuận lợi mà là vấn đề sức khoẻ vì: “Tiền đến tiền đi không sao, tiền nhiều hơn nhưng không có sức khoẻ thì tiền để làm gì?”.