Năm 2020, Hội An lọt Top 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới

ANTD.VN - Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel & Leisure đã công bố danh sách 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới. Trong đó, Hội An đứng thứ 3 với số điểm bình chọn 90,52/100.

Hằng năm, hoạt động bình chọn cho các giải thưởng "Tuyệt vời nhất thế giới" của chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel+Leisure đều thu hút đông đảo độc giả tham gia bình chọn và đưa ra ý kiến nhận xét về các thành phố, chuyến đi, du thuyền, điểm spa, hãng hàng không... mà họ từng đến. Những độc giả này sẽ đánh giá các điểm đến dựa trên khung cảnh, tầm nhìn, văn hoá, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và các giá trị chung.

Thành phố Oaxaca, Mexico đứng đầu danh sách 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới



Đứng đầu danh sách 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới là Oaxaca, Mexico. Thành phố này được Travel & Leisure đánh giá là nơi du khách có thể tìm thấy ở đó nghệ thuật, kiến trúc, thực phẩm, lịch sử, các loại đồ uống và thủ công mỹ nghệ. Thành phố này cũng tự hào có cả một bảo tàng nghệ thuật hiện đại trong một lâu đài từ thế kỷ 17 và cách đó 20 phút, một địa điểm khảo cổ ấn tượng trước Colombia. Văn hóa thủ công không chỉ tồn tại ở thành phố miền nam Mexico này mà còn phát triển mạnh.

Thoạt nhìn, 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới dường như có nhiều điểm chung bởi sự nổi tiếng toàn cầu. Nhưng kỳ thực, mỗi đô thị lại có lịch sử và sự phong phú, hấp dẫn riêng, cho dù chúng có từ hàng nghìn năm trước hay chỉ vài trăm. Rome xuất hiện ở vị trí thứ 13, Bangkok tiếp theo ở vị trí thứ 12 và Kraków ở vị trí 25.

Một số thành phố được biết đến với những tàn tích cổ đại (số 16 Xiêm Riệp), thành phố với những tòa nhà chọc trời lấp lánh (số 15 Tokyo), ngổn ngang như Istanbul (số 10) và nhỏ gọn như Charleston, Nam Carolina (số 18).

Hội An đã vinh dự được các độc giả của Travel & Leisure xếp ở vị trí thứ 3 trong Top 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới bởi vẻ đẹp cổ kính, cư dân địa phương thân thiện, văn hóa, di sản và ẩm thực phong phú.

Đây không phải lần đầu tiên, Hội An được các độc giả của Travel & Leisure ưu ái. Năm 2019, cũng tại cuộc bình chọn "Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới", Hội An đã đứng đầu danh sách này. Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí như địa điểm tham quan, địa danh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể. Tất cả tiêu chí đều được điểm cao trong mắt các du khách từng đến Hội An.

Tọa lạc trên bờ biển miền Trung Việt Nam, Hội An nổi tiếng với danh xưng "Phố cổ". Đội ngũ biên tập viên của tạp chí Travel and Leisure lưu ý trong những năm gần đây, thành phố này đã "hồi sinh" nhờ những cư dân địa phương trẻ tuổi cùng với nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng thời thượng đang mọc lên. Trên thang điểm 100, thành phố này nhận được số điểm 90,39.

Xếp ngay sau Hội An ở vị trí số hai là TP San Miguel de Allende (Mexico), tiếp đến là TP Chiang Mai, (Thái Lan).