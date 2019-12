"Mỹ nữ hát nhạc Nga" gây bất ngờ với phim ca nhạc song ngữ

Đó là điều thú vị trong gần 9 phút phim ca nhạc “Đất nước” vừa được ca sĩ Yên Hà giới thiệu rộng rãi. Bài hát của tác giả Phạm Minh Tuấn (lời thơ Tạ Hữu Yên) từng được nhiều giọng ca thành danh thể hiện, nhưng chủ yếu là các nam ca sĩ, trong khi rất ít giọng ca nữ hát sáng tác này. Cũng bởi vậy mà chủ nhân của những thước phim thừa nhận, lựa chọn “Đất nước” cho dự án âm nhạc đầu tay là một thách thức lớn với mình, song vì “cảm” được câu chuyện trong ca khúc nên cô vẫn quyết định làm điều mình thích.



Nói thêm về lý do chọn “Đất nước” để làm phim ca nhạc, giọng ca gốc Yên Bái chia sẻ, có lẽ tất cả được lý giải bằng một chữ “duyên”. Cụ thể, cơ duyên đưa Yên Hà đến với nhạc Nga từ khi cô còn rất nhỏ, khi những người thân trong gia đình từ ông bà, bố mẹ đều học tiếng Nga, mẹ của cô lại rất hay ngân nga hát tiếng Nga. Khi ấy, dù chưa hiểu gì nhưng nhạc Nga “ngấm” vào cô từ lúc nào không hay. Cũng như sau này khi nhiều người vẫn nói nghề hát là “xướng ca vô loài” và ngoài mẹ ra, không ai ủng hộ cô đi sâu vào con đường nghệ thuật và Yên Hà từng đỗ hẳn vào ba ngôi trường không liên quan gì đến âm nhạc (Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ) song bằng cách nào đó, cô vẫn được các “bầu sô” biết đến và mời đi hát.

Trở lại với bộ phim ca nhạc “Đất nước”, Yên Hà tâm sự, cô hát ca khúc này với những cảm xúc hết sức tự nhiên, từng lời ca nốt nhạc như thấm thía nỗi đau của những người mẹ mất con trong thời chiến. Đặc biệt, một phần lời của ca khúc này được diễn viên Lê Na chuyển ngữ sang tiếng Nga trên tinh thần giữ trọn vẹn được nội dung nguyên tác. Điều này được Yên Hà kỳ vọng sẽ giúp người xem hiểu được phần nào về mối quan hệ gắn bó lịch sử giữa hai nước Việt – Nga.

9 phút phim do đạo diễn Ngô Hương Giang dàn dựng kể câu chuyện về một chàng trai trẻ rời quê hương, tạm biệt mẹ già để lên đường ra chiến trường. Trong cuộc chiến đầy cam go, giữa mưa bom đạn lửa, chàng trai ấy có mối tình đẹp với một nữ y tá người Nga. Sau những giây phút yên bình, lãng mạn bên nhau, chàng trai hy sinh trong một trận chiến khốc liệt, khi chưa kịp biết rằng có một nguồn sống mới nối tiếp mình đem lại niềm an ủi cho những người ở lại. Phim quy tụ sự tham gia của NSƯT Minh Phương (vai bà mẹ), nam diễn viên Tiến Lộc (vai người chiến sĩ), Lê Na - nữ diễn viên mang hai dòng máu Việt – Nga (vai nữ y tá Nga)…

NSƯT Minh Phương và diễn viên Tiến Lộc trong phim ca nhạc song ngữ "Đất nước"

“Ngay từ khi đọc kịch bản phim ca nhạc, lần nào tôi cũng thấy xúc động, lúc dựng phim và xem lại, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi hạnh phúc khi được góp phần khắc họa lại một phần nào câu chuyện chiến tranh mà dân tộc đã trải qua. Tôi nghĩ trong môt ngày cuối năm như thế này, khi ngồi xem MV, nhiều người sẽ mong chờ một điều gì đó giống như tôi, chờ một sự đoàn viên đang đến rất gần.” – Yên Hà bộc bạch.

Cùng với việc ra mắt phim ca nhạc “Đất nước”, dịp này Yên Hà cũng ra mắt DVD album “Tiếng xưa” gồm 7 ca khúc của các nhạc sĩ Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn…Đây đều là những ca khúc mà Yên Hà chia sẻ là cô rất yêu thích. Nữ ca sĩ tâm sự, cô cũng từng thể hiện khá nhiều những sáng tác này trong thời gian đi hát ở phòng trà kiếm sống trước đây và được khán giả ủng hộ.

Yên Hà không ngần ngại cho biết, với cô niềm đam mê nghệ thuật là bất tận nhưng ở mỗi độ tuổi một khác, khiến cô thay đổi ở cả hình thức và dòng nhạc mình muốn hát. 18 tuổi cô thích mặc đồ “sexy” hát nhạc remix, 28 tuổi cô lại thích mặc đồ sang trọng hát những bài nhạc nhẹ, 30 tuổi cô lại thích hát nhạc Bolero mà không muốn cố định mình ở riêng một dòng nhạc nào. Tuy nhiên dù hát nhạc gì thì cuối cùng cô vẫn chọn cho mình con đường chính là hát nhạc Nga, Với Yên Hà thì dẫu sao đó không chỉ là thứ tiếng làm cô mê mẩn mà còn là môn ngoại ngữ cô được đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ.

Yên Hà tâm sự, cô đi hát và theo nghề hoàn toàn bản năng. Có lúc cô tiếc nuối vì không đi học thanh nhạc chuyên nghiệp mà cứ cặm cụi đi học các ngành khác rồi đi hát. Tuy nhiên nhìn lại, cô tự thấy, nếu như mình được đào tạo bài bản về âm nhạc ngay từ đầu thì có khi lại không được như bây giờ, không có ngoại ngữ tốt và có thể hát cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga như hiện tại. Hiện tại Yên Hà đang theo học Cao học chuyên ngành ngôn ngữ nhưng cô khẳng định vẫn đam mê nghệ thuật hơn cả và chọn đi hát để được là chính mình.

Một số hình ảnh hậu trường phim ca nhạc song ngữ "Đất nước":