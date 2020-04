"Mua ngay" đang là xu hướng ở phiên đấu giá số 5 "Vượt qua đại dịch Covid-19"

Hai bức được mua ngay ở phiên đấu giá số 5 là tác phẩm “Ước vọng” của họa sĩ Lê Hồng Quang được trả giá 4 triệu đồng. Tác phẩm là một không gian tĩnh lặng giàu tính biểu tượng với chữ “An” đặt dưới ánh sáng của ngọn nến và là một lời chúc hàm xúc, một ước vọng mỗi người chúng ta đều hướng tới.

Tác phẩm "Ước vọng" của họa sĩ Lê Hồng Quang



Bên cạnh đó, tác phẩm “Ngõ nắng” của Đinh Công Tuyến cũng lập tức được mua ngay với giá 5 triệu đồng. Với một tác phẩm được vẽ trên chất liệu mới và giá đưa ra khá dễ chịu nên “Ngõ nắng” được mua đứt cũng dễ hiểu. Tác phẩm được thể hiện trên chất liệu tranh bột điệp, là chất liệu đặc biệt do họa sĩ Đinh Công Tuyến sáng chế và đã đăng ký Bằng sáng chế về chất liệu và quy trình chế tác.

Tác phẩm "Ngõ nắng" của họa sĩ Đinh Công Tuyến



Không được vẽ trên giấy, hoặc vải... mà được vẽ ngược trên nền của màng điệp và cán trên nền gỗ, được hoà trộn nhiều lớp giữa keo nhựa eboxy và bột điệp. Vì vậy, toàn bộ tác phẩm được bao trọn bởi những lớp nhựa eboxy trong suốt và rắn chắc, mang đến độ bền cực cao (có thể tới hàng trăm năm). Tranh không chịu ảnh hưởng của thời tiết, và cũng không chịu bào mòn bởi các dung môi khác. “Ngõ nắng” của Đinh Công Tuyến là tác phẩm tiêu biểu cho kỹ thuật độc đáo của anh.

Tác phẩm "Đồng dao" của họa sĩ Lê Minh



Cũng ở phiên đấu giá số 5, còn 3 tác phẩm được các nhà sưu tầm trả giá là bức “Hoàng hôn” của Lê Minh Sơn với giá 8 triệu đồng, bức “Đồng dao” của Lê Minh với giá 5 triệu đồng, bức “Tĩnh vật mùa xuân” của Lý Hùng Anh với giá 5 triệu đồng.

So với các phiên đấu giá đã diễn ra, phiên số 5 có nhiều tác phẩm được đặt giá khởi điểm khá thấp nhưng lại là phiên có nhiều nhà sưu tập mua ngay tác phẩm. Với một chương trình mang nhiều ý nghĩa như “Vượt qua đại dịch Covid-19” do Báo An ninh Thủ đô và công ty Indochineart tổ chức, một hành động nhỏ đồng hành cùng chương trình cũng đều rất đáng trân trọng ở tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp. Vì thế, giá trị vật chất của tác phẩm dù lớn hay nhỏ đều đáng quý như nhau.

Tác phẩm "Tĩnh vật mùa xuân" của Lý Hùng Anh



Với sự khởi đầu hanh thông, 5 tác phẩm được trả giả, phiên đấu giá số 5 “Vượt qua đại dịch Covid-19” hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà sưu tầm, nhằm tiếp sức và tri ân các thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch. Phiên đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra và kéo dài đến hết ngày 8-4 tại https://www.facebook.com/art.indochine.1?epa=SEARCH_BOX.