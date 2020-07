Một cuộc thi sắc đẹp Việt dời thời gian tổ chức sang năm 2021

"Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam quốc tế 2020" là cuộc thi tài sắc dành cho các nữ doanh nhân đã được Bộ VHTT&DL cấp phép tổ chức vào ngày 30-8-2019. Sân chơi được giới thiệu là nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân Việt đang sống, làm việc trong nước và trên toàn thế giới với thông điệp "Đẹp để tỏa sáng". Đồng hành cùng các thí sinh trong vai trò Ban cố vấn và Ban giám khảo là nhiều tên tuổi gạo cội trong lĩnh vực chấm thi sắc đẹp như: nhà thơ Dương Xuân Nam, Hoa hậu Diệu Hoa, Hoa hậu Hà Kiều Anh, PGS.TS Hoàng Tử Hùng…

Theo kế hoạch, vòng sơ tuyển và bán kết sẽ diễn ra vào tháng 3-2020, sau đó vòng chung kết diễn ra vào trung tuần tháng 4-2020 tại cố đô Huế. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đầu tháng 2 vừa qua, Ban tổ chức đã quyết định hoãn cuộc thi này sang tháng 10-2020.

Mới đây, đơn vị tổ chức “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam quốc tế 2020” một lần nữa quyết định thay đổi thời gian diễn ra cuộc thi này. Cụ thể, thay vì tổ chức vào cuối năm 2020 thì sân chơi trên sẽ dời sang năm 2021. Lý do của sự thay đổi này theo như đại diện Ban tổ chức là do cuộc thi mang tính chất quốc tế, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn cho các thí sinh cũng như toàn bộ êkip và cộng động xã hội nói chung, đơn vị này quyết định sẽ không tổ chức cuộc thi trong năm nay.

Theo đó, cuộc thi sẽ chuyển sang tổ chức vào năm sau với tên gọi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam quốc tế 2021”, bắt đầu bằng vòng sơ tuyển diễn ra vào tháng 6 và vòng bán kết diễn ra vào tháng 7-2021.

Hoa hậu Diệu Hoa giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Đại diện Ban tổ chức cho biết, tiêu chí cuộc thi hướng đến là tìm kiếm đại diện cho sự thành đạt, năng động, bản lĩnh của phái đẹp Việt trên thương trường. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để nâng tầm giá trị nhân văn về tài năng, cốt cách của những nữ doanh nhân nói riêng và phụ nữ Việt Nam thời kỳ kinh tế hội nhập nói chung. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ đại diện cho giới nữ doanh nhân Việt tiếp tục chinh chiến tại các cuộc thi tầm cỡ quốc tế khác, từ đó nâng cao vị thế phái đẹp Việt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thí sinh đăng quang sẽ được trao vương miện cùng giá trị tiền mặt 500 triệu đồng; Á hậu 1 được trao giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng; Á hậu 2 được trao giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra cuộc thi còn trao nhiều danh hiệu khác như: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Truyền cảm hứng, Người đẹp Bản lĩnh Thép…

Trong vai trò Trưởng Ban giám khảo, Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ, sân chơi sẽ hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ thành đạt, có bản lĩnh, giỏi công việc kinh doanh nhưng vẫn giữ mái ấm hạnh phúc gia đình. Từ đó, nâng tầm giá trị nhân văn về tài năng, cốt cách của nữ doanh nhân Việt Nam.

“Hoa hậu phải nói đến sắc đẹp, thí sinh được lựa chọn phải là người tài năng, bản lĩnh, học vấn và phải có nhan sắc xứng tầm, tâm hồn lương thiện.” – Hoa hậu Diệu Hoa khẳng định.