Minh Quân giãi bày lý do không kêu gọi nghệ sĩ làm MV chống dịch Covid-19

Dù không còn hoạt động ca hát thường xuyên mà lui về làm sản xuất, đạo diễn các sản phẩm âm nhạc cho đồng nghiệp nhưng nhiều năm trở lại đây, Minh Quân vẫn được biết đến là một trong những người đi đầu trong các hoạt động âm nhạc vì cộng đồng. Đặc biệt, nam ca sĩ thường đứng ra kêu gọi giới nghệ sĩ thu âm, ghi hình các MV ca nhạc ý nghĩa như: MV “Quốc ca”, MV “Trái tim cho em”, MV “Việt Nam quê hương tôi”, MV “Đường tới ngày vinh quang” vinh danh cố nhạc sĩ Trần Lập, MV “Tôi yêu bóng đá” cổ vũ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam…

Tuy nhiên trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Minh Quân quyết định không thực hiện MV ca nhạc nào để cổ động tinh thần chống lại dịch bệnh. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ sinh năm 1980 cho biết, những ngày gần đây anh nhận được tin nhắn từ rất nhiều đồng nghiệp, khán giả gần xa hỏi thăm, gợi ý về việc làm một MV ca nhạc ý nghĩa như mọi khi, khích lệ tinh thần chiến đấu chống lại dịch bệnh của người Việt Nam. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, dù rất muốn làm nhưng anh buộc lòng phải từ chối, không thực hiện ý tưởng này.

Minh Quân cùng một số nghệ sĩ xuất hiện trong MV ca nhạc cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam

Lý giải thêm về lý do không làm MV ở thời điểm hiện tại, Minh Quân giãi bày, việc tụ tập đông người để thu âm, ghi hình vào lúc này là rất nguy hiểm nếu như không may có ai đó mang trong mình nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong không gian phòng thu nhỏ rất dễ lây nhiễm, ngay cả micro để thu âm cho cả trăm người dù có được lau bằng cồn hay nước sát trùng thì vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người và tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Chính Phủ về việc phòng chống dịch bệnh, anh đành cáo lỗi với mọi người, khước từ những lời đề nghị rất ý nghĩa trên.

Cũng theo Minh Quân, trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đành rằng việc ca hát để tuyên truyền, cổ vũ cho tinh thần lạc quan chống dịch là điều nên làm nhưng chỉ nên thực hiện ở quy mô nhỏ như thu âm đơn ca. Minh Quân bày tỏ, sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, anh hẹn sẽ tái ngộ mọi người bằng các dự án âm nhạc vì cộng đồng ý nghĩa khác.