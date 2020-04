MC Quỳnh Hương truyền cảm hứng sống với "Thần số học"

ANTD.VN - Giữ đúng lời hứa tái ngộ khán giả bằng những dự án truyền cảm hứng sống tích cực, vừa qua, MC Quỳnh Hương đã ra mắt kênh Youtube riêng mang tên Quynh Huong Le Do. Kênh Youtube thu hút sự chú ý của đông đảo người xem với tên gọi "Thay đổi cuộc sống với Thần số học".

Khởi đầu, kênh đăng loạt chương trình giúp thay đổi nhận thức, truyền cảm hứng sống tích cực qua những con số ở lĩnh vực nghiên cứu bộ môn Thần số học (Numerology). Đây là một bộ môn khoa học có từ rất lâu đời và được biết đến nhiều trên thế giới, qua các nghiên cứu của nhà toán học nổi tiếng Pi-ta-go.

Khác với hình ảnh "người đàn bà khóc" trong suốt 19 năm "Thay lời muốn nói", Quỳnh Hương cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác với mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực qua những con số trong bộ môn này.

Qua 20 số đã phát trên kênh Youtube, nhiều người đã được cung cấp các thông tin hữu ích liên quan tới những con số tưởng như vô tri vô giác trong ngày sinh của mình. Những con số ấy hóa ra lại chính là mật mã, mở ra nhiều thông tin về cuộc đời mình. MC Quỳnh Hương đã chỉ ra cho người xem biết những con số về ngày sinh giống như một chiếc la bàn, để mỗi người định hướng, để nhìn ra được cuộc đời mình một cách khá rõ ràng, thông suốt, từ đó biết điểm yếu để khắc phục, điểm mạnh để phát huy một cách hiệu quả, cũng là để tránh những đau buồn, vươn đến thành công tốt đẹp.

MC Quỳnh Hương chia sẻ, trong cuộc đời, nhiều người trong chúng ta thường hay phải mò mẫm đường đi, mà không biết chắc nó có phù hợp với mình hay không. Nếu chúng ta có được chút khái niệm về Thần số học và thông qua những kiến thức nhất định về ý nghĩa, sự kết hợp của các số, chúng ta có thể tự vạch ra cho mình một hướng đi tương đối cụ thể, giảm thiểu các lần ‘thử và sai’. Và như vậy, cuộc đời chúng ta cũng sẽ… đỡ đi nhiều lắm.

Hiện nay, lượng người theo dõi kênh Youtube của MC Quỳnh đang ngày một tăng và phần đông là các khán giả nữ. Từ sự thành công này, chị đã quyết định mở những lớp học online và lớp học tại chỗ để chị trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, phân tích sâu hơn về những trường hợp cụ thể, người tham gia cũng dễ dàng trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu.

MC Quỳnh Hương tên đầy đủ là Lê Đỗ Quỳnh Hương. Thời đi học, Quỳnh Hương từng là thành viên của Gia đình Áo Trắng - Tuyển tập Áo trắng (Nhà xuất bản Trẻ), thành viên có bút danh Me Mít ở bút nhóm Vòm Me Xanh với nhiều truyện ngắn, bài thơ.

Hình ảnh của MC Quỳnh Hương trong một chương trình trên kênh Youtube cá nhân



Những năm gần đây, chị xuất bản nhiều tập sách nhỏ như: "An nhiên mà sống" (2015), "Thương còn không hết ghét nhau chi" (2016), "Chuyện nhỏ nhà Quỳnh" (2016), "Luật hấp dẫn của nụ cười" (2017). Trong đó, cuốn "An nhiên mà sống" đã in lần thứ 12 với hơn 30.000 bản. Chị còn là giám khảo của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh qua nhiều mùa thi.

MC Quỳnh Hương vốn là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình HTV và chương trình "Thay lời muốn nói" từ năm 2000. Đối với cô, đây không chỉ là một chương trình truyền hình do cô phụ trách, mà còn là một phần máu thịt của bản thân. Năm 2019, khán giả bất ngờ khi MC Quỳnh Hương đột ngột chia tay chương trình "Thay lời muốn nói" sau gần 2 thập kỷ gắn bó.