Lý do NSƯT Chí Trung và vợ giữ bí mật chuyện ly hôn

NSƯT Chí Trung xác nhận ly hôn NSƯT Ngọc Huyền và công khai bạn gái mới

Tuy nhiên mới đây, tin đồn trên đã chính thức được xác nhận. Có điều, người đầu tiên lên tiếng không phải NSƯT Chí Trung, càng không phải NSƯT Ngọc Huyền mà lại là bạn gái mới của nam nghệ sĩ. Theo đó, người phụ nữ có tên Ý Lan bất ngờ chia sẻ trên một trang báo về việc cô và NSƯT Chí Trung đã gắn bó với nhau gần 2 năm qua, đồng thời cho biết anh và NSƯT Ngọc Huyền đã chia tay nhau.

Theo “người mới” của NSƯT Chí Trung, cô làm công việc kinh doanh về lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp được gần 20 năm qua nên quen biết nhiều nghệ sĩ. Năm 2018, khi cô mở thêm một spa dành cho nam giới thì một người bạn thân thiết cũng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ đã gợi ý cô mời “sếp” của mình là NSƯT Chí Trung ghi hình quảng bá cho thương hiệu spa nay.

Vì nhận thấy việc này cũng hợp lý nên cô quyết định mời anh. Mặc dù sau đó vì một số lý do nên lần hợp tác này không thành hiện thực, song cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đối tác. Một thời gian sau, qua nhiều lần gặp gỡ bạn bè, công việc, cô nhận thấy dường như người đàn ông hoạt ngôn và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người có nỗi niềm gì đó.

Có điều, chỉ khi anh mở lòng tâm sự cô mới biết anh và NSƯT Ngọc Huyền không còn sống với nhau lâu rồi. Anh cũng đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này, nhưng không được và chấp nhận việc cả 2 đã không còn duyên nợ với nhau. Ý Lan cho biết, lúc đó cô còn khuyên anh hàn gắn với vợ. Thời điểm đó, cô cũng đã khép lại cuộc hôn nhân của mình sau gần 20 năm chung sống.

Cũng theo “người mới” của NSƯT Chí Trung thì từ những đồng cảm, sẻ chia với nhau trong công việc và cuộc sống, cả 2 dần gắn bó, anh trở nên vui vẻ, lạc quan hơn. Trước đó, anh không giấu tâm trạng hụt hẫng, buồn bã khi không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân với NSƯT Ngọc Huyền.

Về phần mình, Ý Lan kể, mỗi khi gặp vấn đề gì đó cô đều nhận được sự động viên an ủi và lời khuyên từ NSƯT Chí Trung. Sự quan tâm, lắng nghe và chia sẻ của anh đem lại cho cô cảm giác bình yên. Nói về lý do giữ kín mối quan hệ này trong gần 2 năm qua thay vì công khai, Ý Lan giãi bày, cô từng trải qua đổ vỡ nên biết mình cần phải làm gì để tránh sự tổn thương cho người thân của anh. Đó là lý do cô rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh chụp riêng với anh trên trang mạng xã hội cá nhân.

Ngay khi bạn gái công khai chuyện tình cảm với mình, NSƯT Chí Trung khi được hỏi đã chính thức xác nhận những gì Ý Lan nói là sự thật. Nam nghệ sĩ cho biết, anh và NSƯT Ngọc Huyền đã ly dị từ năm 2018 và sở dĩ anh không muốn chia sẻ chi tiết về cuộc hôn nhân này vì “không muốn làm tổn thương những người thân yêu cũ”. Trước đó, vào tháng 3-2018, NSƯT Chí Trung cùng NSƯT Ngọc Huyền vẫn vui vẻ sánh đôi để tổ chức đám cưới cho con trai.

Cặp đôi có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái và đều đã trưởng thành. Về phía NSƯT Ngọc Huyền, trước việc “người mới” của chồng cũ công khai chuyện ly hôn của mình, nữ nghệ sĩ tỏ ra khá bình tĩnh và cho biết không muốn chia sẻ gì nhiều về chuyện đã qua. Vợ cũ của NSƯT Chí Trung chia sẻ thêm, hiện tại mọi sóng gió đã qua và cô đang có một cuộc sống bình yên. Sau khi ly hôn, cô mua một căn hộ chung cư để sống gần vợ chồng con trai, dành thời gian giúp các con chăm sóc cháu nội và xem đây là niềm vui lớn nhất.

Việc vợ chồng NSƯT Chí Trung - NSƯT Ngọc Huyền chia tay khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Cả 2 từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp trong giới nghệ sĩ Việt Nam. NSƯT Chí Trung từng bộc bạch, anh là “trai mùng một”, còn vợ là “gái hôm rằm” nên đều có tính cách mạnh mẽ, dữ dội như nhau. Trong công việc thì anh là “sếp” của vợ ở Nhà hát Tuổi trẻ, ngoài đời anh hay bắt nạt vợ hơn, nhưng nếu NSƯT Ngọc Huyền “nổi đóa” thì anh cũng chỉ có nước chạy. Tính ra, cả 2 từng có gần 40 năm ở cạnh nhau, kể từ khi học cùng lớp, về cùng nhà, làm cùng cơ quan.

Cũng theo NSƯT Chí Trung, anh cũng có lúc sai, làm vợ phật ý, ngược lại cô cũng có lúc khiến anh phải suy nghĩ, nhưng về cơ bản thì cô rất nhịn, nhịn cả những lúc anh xấu tính, rất biết điều và rất yêu anh. Đó là điều anh rất trân trọng ở cô.

“Nếu không lấy Huyền thì tôi vẫn có 2 đứa con khác, thậm chí 4 đứa ấy chứ. Còn ngược lại nếu không lấy tôi thì biết đâu cô ấy đã là vợ của một đại gia nào đó. Cuộc đời cho chúng tôi cơ hội được gặp nhau. Thế nên nếu biết ơn thì tôi nghĩ mình biết ơn số phận thôi” - NSƯT Chí Trung từng hạnh phúc và tự hào khi nhắc về người bạn đời đã gắn bó với mình trong suốt hơn 3 thập kỷ.