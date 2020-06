Lý do khiến Đức Tuấn bị vợ nhạc sĩ Đức Trí "trách"

Ngay sau khi phát hành MV "Ta sẽ hồi sinh" thể hiện niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống sau dịch Covid-19, đồng thời kỷ niệm sinh nhật tuổi 40 của mình, Đức Tuấn vừa chính thức trình làng album "Trọn một kiếp yêu". Điều đáng nói là album này đã "ngốn" của Đức Tuấn hơn 1 tỷ đồng và anh đã mất tới 6 năm mới có thể hoàn thành.

Sự chịu chơi của Đức Tuấn thể hiện ở việc anh sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ để thuê cả dàn nhạc thính phòng chơi cho mình. Thậm chí sau phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Đức Trí, công đoạn chỉnh sửa, xử lý âm thanh và "chuốt" lại từng ca khúc cũng được anh nhờ hẳn Steven Fallone - kỹ sư âm thanh nổi tiếng ở Mỹ đảm nhận. Vị kỹ sư âm thanh này từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn, đứng sau thành công của nhiều album đình đám, trong đó có album “Golden Hour” của Kacey Musgraves - album từng thắng giải "Album của năm" tại giải thưởng âm nhạc Grammys 2019.

Album "Trọn một kiếp yêu" được Đức Tuấn giới thiệu lần này gồm 10 bài hát của nhạc sĩ Lam Phương được làm mới lại qua giọng hát của anh cùng một số ca sĩ khách mời như: Hồng Nhung, Ngọc Khuê. Bên cạnh những bài hát quen thuộc như: Thành phố buồn, Một mình, Chờ người, Kiếp nghèo, Duyên Kkếp… trong album còn có nhiều ca khúc mới khác như: Một đời tan vỡ, Ngày tạm biệt. Đặc biệt, không chỉ làm CD mà nam ca sĩ còn cho ra mắt luôn phiên bản đĩa than gồm 13 ca khúc và băng cassette.

Với việc chọn làm mới nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, Đức Tuấn một lần nữa khẳng định sự kiên định của anh trong việc khai thác nhạc trữ tình Việt Nam qua nhiều thời kỳ với những tác giả tiêu biểu nhằm đem lại sức sống mới, dáng vẻ mới cho những tác phẩm kinh điển. Trước đó, anh từng để lại ấn tượng riêng khi kết duyên với nhạc Phạm Duy, Văn Cao, Từ Công Phụng, Trần Thiện Thanh, Phú Quang, Dương Thụ, Quốc Bảo...

Nhạc sĩ Đức Trí và Đức Tuấn

Chia sẻ về việc giúp Đức Tuấn mang lại hơi thở mới cho âm nhạc Lam Phương trong album, nhạc sĩ Đức Trí cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh làm việc với Đức Tuấn. Trước đó cả hai đã có cơ hội hợp tác với nhau hồi Đức Tuấn làm đĩa nhạc Phạm Duy. Lần đó, sau khi làm xong, nhạc sĩ Đức Trí còn nói vui là sẽ thôi làm việc với Đức Tuấn nữa vì "mệt và cực lắm". Sở dĩ vậy là bởi Đức Tuấn rất kỹ tính và luôn đưa ra các ý tưởng muốn có đủ thứ từ dàn nhạc, dàn kèn...Chính bởi sự kỹ tính ấy nên với album "Trọn một kiếp yêu", nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ, email đầu tiên mà anh và Đức Tuấn trao đổi về việc thực hiện dự án này là vào năm 2014, nhưng sau đó phải đến năm 2018 mới có thể bắt tay vào làm.

Về việc Đức Tuấn phát hành đĩa than, nhạc sĩ Đức Trí cho rằng, đó không phải là do anh muốn "chơi trội" hay hoài cổ, mà chỉ đơn giản vì muốn nhiều khán giả có cơ hội nghe nhạc bằng máy chứ không phải ngồi trên xe hay đeo tai nghe. Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ quan điểm, anh cảm thấy rất tiếc nếu như khán giả nghe đĩa nhạc này bằng điện thoại bởi cả êkip đã chau chuốt từng âm thanh, nốt nhạc, các nhạc công đều chơi rất cẩn thận. Vì thế, anh rất mong muốn có thể thu hút mọi người nghe nhạc bằng đĩa than, để âm nhạc được đúng là âm nhạc.

"Khi bạn ngồi trong một căn phòng yên lặng, có dàn âm thanh đàng hoàng, có hai cái loa thì chắc chắn nghe nhạc hay hơn." - nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ.

Về phần mình, Đức Tuấn tự nhận, anh đúng là nghệ sĩ khá phiền phức, hay đòi hỏi nhiều thứ khi làm nhạc và chỉ chấp nhận ra sản phẩm khi cảm thấy mình đã hoàn tàn thỏa mãn với chất lượng sản phẩm đó. Chính vì thế nên tới giờ, anh vẫn còn hai album đã làm nhưng không phát hành vì tự thấy có vài lỗi nhỏ. Về album "Trọn một kiếp yêu", Đức Tuấn hài hước cho biết, anh thậm chí còn bị bà xã của nhạc sĩ Đức Tuấn trách vì "anh Đức Trí cứ đi ra đi vào, bắt nghe, vò đầu bứt tai" khiến cô cũng cảm thấy mệt với album này. Nam ca sĩ nói vui, anh gọi đây là album song Đức vì có dấu ấn của cả Đức Tuấn lẫn Đức Trí.