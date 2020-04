Lý do hiến tặng "Tam mã" vào trận chiến cam go với dịch Covid-19 của Vũ Đình Tuấn

11:01 02/04/2020 0 Thanh Xuân

ANTD.VN - Hiến tặng bức tranh “Tam mã” cùng số tiền 18 triệu đồng cho chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19” do Báo An ninh Thủ đô và công ty Indochineart đồng tổ chức, họa sĩ Vũ Đình Tuấn có lý do rất... dễ hiểu.