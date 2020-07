Lý do 2 MV cực "hot" bỗng dưng biến mất trên kênh Youtube

Trong khi người hâm mộ đang háo hức chờ đón MV mới sắp được Sơn Tùng ra mắt thì một MV cũ của anh - "Không phải dạng vừa đâu" bỗng dưng "bốc hơi" khỏi kênh chính thức của anh trên mạng xã hội Youtube. Gõ cụm từ tìm kiếm bài hát này thì chỉ ra các video clip liên quan ghi lại màn trình diễn của anh trên sân khấu, hoặc các video clip do người hâm mộ thực hiện.

MV "Không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng đột ngột biến mất khỏi kênh Youtube

Trước đó, MV “Không phải dạng vừa đâu” được Sơn Tùng ra mắt vào năm 2015 từng vướng phải một số rắc rối khi bị cho là mượn MV để chế nhạo hai vị nhạc sĩ tên tuổi là Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh – hai người chỉ trích gay gắt nam ca sĩ về việc “đạo” nhạc Hàn khi thẩm định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” mà anh sáng tác. Sự chế nhạo này được cho là thể hiện ở việc xây dựng hai nhân vật có tạo hình được cho là giống hệt hai người nhạc sĩ tiền bối trên, đồng thời nội dung MV cũng “đá xoáy” vào việc nhân vật chính bị hai người này ép phải chơi nhạc theo khuôn khổ có sẵn khiến bản thân cảm thấy rất tẻ nhạt và mệt mỏi. Kết quả nhân vật chính đã phản kháng lại bằng cách lột bỏ bộ vest đạo mạo và nghiêm túc, tháo tóc giả, nhảy nhót theo ý mình…Không chỉ vậy, MV này còn bị một số người nghe nhạc “tố” đạo ý tưởng từ MV của một ca sĩ xứ sở Kim chi.

Hình ảnh từng gây tranh cãi trong MV "Không phải dạng vừa đâu" của Sơn Tùng

Cũng bởi những ồn ào này mà chưa đầy một tuần sau khi ra mắt, phía êkip sản xuất MV và đại diện của Sơn Tùng đã phải ra thông báo thu hồi phiên bản MV hiện hành bởi ra gây nhiều phản ứng trái chiều. Sau đó, phía Sơn Tùng đã hợp tác với một đơn vị khác để đăng tải lại phiên bản khác của MV. Tính tới thời điểm trước khi đột ngột biến mất khỏi Youtube cách đây vài ngày, MV “Không phải dạng vừa đâu” vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Trước sự biến mất khó hiểu này, nhiều người hâm mộ Sơn Tùng bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối, đồng thời rất tò mò không hiểu vì lý do gì mà sau hơn 5 năm tồn tại, MV này lại bị xóa khỏi Youtube. Phía Sơn Tùng cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho sự “bốc hơi” này. Tuy nhiên theo tìm hiểu được biết, rất có thể do hợp đồng giữa Sơn Tùng và đơn vị quản lý cũ của anh đã hết và giữa hai bên có thỏa thuận về thời hạn duy trì MV trên kênh Youtube nên khi thời hạn này kết thúc, MV buộc phải bị xóa.

Không chỉ có MV “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng đột ngột biến mất khỏi Youtube mà một MV của ca sĩ khác cũng rơi vào tình trạng này. Đó là MV “cover” – “Duyên mình lỡ” được Huỳnh Lập “chế” từ MV gốc của ca sĩ Hương Tràm. MV này được Huỳnh Lập ra mắt vào tháng 8-2018, thuộc thể loại Parody (chế lại theo lời bài hát) mang lại tiếng cười cho người xem. Huỳnh Lập chia sẻ để thực hiện được MV kỳ công như “Duyên mình lỡ”, anh cùng ê-kíp nhận được sự ủng hộ của Hương Tràm cùng đạo diễn Kawaii Nguyễn Tuấn Anh. Thậm chí ê-kíp của Hương Tràm còn đưa cho Huỳnh Lập chi tiết kế hoạch sản xuất, phục trang và đạo cụ để làm MV.

MV Parody "Duyên mình lỡ" của Huỳnh Lập cũng biến mất và được cho là do vấn đề bản quyền âm nhạc

Cũng như các sản phẩm Parody trước đó mà anh ra mắt, MV “Duyên mình lỡ” của Huỳnh Lập lập tức gây “sốt”, lập kỷ lục gần 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày ra mắt và hàng chục triệu lượt xem sau 2 năm phát hành. Tuy nhiên mới đây khi MV “Duyên mình lỡ” do Huỳnh Lập sản xuất đã “không cánh mà bay”. Trên kênh Youtube hiện tại, tìm kiếm cụm từ “Duyên mình lỡ” thì chỉ còn bản MV gốc của ca sĩ Hương Tràm cùng một số clip của người khác và đoạn video clip hậu trường MV “Duyên mình lỡ” của Huỳnh Lập.

Liên quan đến việc này, Huỳnh Lập chia sẻ anh rất hoang mang vì không hiểu sao MV của mình lại biến mất một cách đột ngột như vậy. Dù vậy, Huỳnh Lập vẫn hài hước nhắn gửi: “Anh chị nào quét cái MV của em làm ơn trả về cho em với”. Tuy chưa tìm ra lý do của sự “bốc hơi” này song phía người quản lý của Huỳnh Lập đã đăng đàn úp mở về việc, nếu như MV này thật sự mất thì anh sẽ có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề bản quyền cho những người muốn làm MV Parody kiểu như Huỳnh Lập.

Hình ảnh trong MV Parody "Duyên mình lỡ" của Huỳnh Lập

Trên mạng xã hội cá nhân, quản lý của Huỳnh Lập cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, thắc mắc của giới nghệ sĩ, bạn bè và khán giả bày tỏ sự khó hiểu khi MV Parody “Duyên mình lỡ” đột nhiên biến mất. Đáp lại, người này tiết lộ, lý do của sự biến mất này là do vấn đề bản quyền. Cụ thể, theo quản lý của Huỳnh Lập thì do nhạc sĩ ủy quyền cho bên khác và MV Parody của Huỳnh Lập gặp rắc rối về vấn đề bản quyền.

Trước chia sẻ từ người quản lý của Huỳnh Lập, một số người tiếc nuối nếu như cả hai bên (bên giữ bản quyền và bên Huỳnh Lập – PV) không tìm ra được tiếng nói chung để giải quyết sự việc này. Trong đó, có ý kiến cho rằng, nhờ MV Parody mà phiên bản gốc cũng sẽ được “ăn” theo, đôi bên cùng có lợi bởi thực tế nhiều người vì xem phiên bản MV Parody nên mới biết và tìm bản MV gốc để xem.

Phía Huỳnh Lập cũng cho biết đang tìn cách khắc phục việc này, đồng thời hài hước ví von: “theo người dân gần đó đồn đoán thì có thể cơn mưa chiều qua làm trôi mất chiếc MV hàng trăm triệu” này.