Lùi thời gian tổ chức "Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020" để tránh dịch Covid-19

ANTD.VN - Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-3-2020 tại TP.HCM. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra, Ban tổ chức đã quyết định hoãn thời gian tổ chức.

"Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020" (gọi tắt Miss Charm) là tên gọi sân chơi nhan sắc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 40-50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đến thời điểm này, cùng với đại diện nước chủ nhà Việt Nam, cuộc thi đã ghi nhận sự tham gia tranh tài của dàn thí sinh là những người đẹp có tiếng đến từ các cường quốc sắc đẹp, nổi danh với bề dày chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc lớn nhỏ như Colombia, Tây Ban Nha, Venezuela, Phillipines.

“Hoa hậu Thế giới 2015” Mireila Lagaguna tham gia chấm thi tại "Miss Charm 2020"

Cận kề thời điểm diễn ra vòng chung kết cuộc thi như dự kiến, Ban tổ chức “Miss Charm 2020” bất ngờ thông báo về việc sẽ lùi thời gian tổ chức lại. Lý do theo đại diện Ban tổ chức sân chơi này là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Cụ thể, theo báo cáo tình hình dịch bệnh này từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 25-2-2020 thì 81.109 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận trên toàn cầu, 38 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực có các ca nhiễm virus Covid-19. Trước tình hình lây lan của dịch bệnh này ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, các hãng hàng không cũng đã và đang hủy một số tuyến bay.

Vì thế, mặc dù các khâu chuẩn bị cho việc tổ chức “Miss Charm 2010” đã sẵn sàng song Ban tổ chức đã phải quyết định tạm thời dừng lại, ưu tiên bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của các thí sinh, nghệ sĩ biểu diễn, đối tác và toàn bộ êkip.

“Quyết định này được đưa ra dựa trên sự nỗ lực trên toàn thế giới trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế và ngăn chặn dịch Covid-19. Mặc dù rất tiếc vì sự trì hoãn này, nhưng chúng tôi phải đặt trách nhiệm cộng đồng và sự an toàn sức khỏe của các thí sinh và mọi người lên hàng đầu.” – đại diện Ban tổ chức “Miss Charm 2020” bày tỏ.

Cũng theo đơn vị này, hiện thời gian lùi cuộc thi đến bao giờ vẫn chưa được chốt và đơn vị này sẽ có thông báo ngay khi có quyết định chính thức.