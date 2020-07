Lệ Quyên sẽ làm album chuyên hát nhạc Phú Quang

Sau một thời gian nhập viện do biến chứng của bệnh tiểu đường, nhạc sĩ Phú Quang đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn yếu, vẫn phải nằm trên giường bệnh và được các bác sĩ tích cực điều trị. Đó là lý do có lẽ phải lâu nữa khán giả mới có thể gặp lại ông trong các đêm nhạc riêng do chính ông biên tập âm nhạc, nắn nót hướng dẫn từng ca sĩ hát ca khúc của mình và có khi lên cả sân khấu vừa chơi đàn piano vừa hát.

Dù vậy mới đây, “cơn khát” nhạc Phú Quang đã phần nào được giải tỏa trong đêm nhạc “Có một vài điều anh muốn nói với em” diễn ra tối 9-7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy chỉ có một nửa đầu chương trình là nhạc Phú Quang, còn nửa sau là sáng tác của các nhạc sĩ khác song với người yêu nhạc Phú Quang thì ở thời điểm hiện tại, như vậy cũng là tạm đủ.

Minh Chuyên trở lại Hà Nội và hát trong đêm nhạc

Đúng như chia sẻ của đơn vị tổ chức, nửa đầu chương trình là để tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang – một trong những người viết tình ca hay nhất về Hà Nội. Dù vắng đi giọng hát có thể nói là “đóng đinh” với nhạc Phú Quang là Ngọc Anh 3A, cũng không có gương mặt “diva” hay “divo” nào song bù lại, khán giả vẫn được nghe lại những sáng tác quen thuộc của ông qua nhiều giọng hát khác như: Minh Chuyên, Tấn Minh, Thanh Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết…Trong đó Tấn Minh cũng chính là người đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho chương trình.

Kasim Hoàng Vũ trải lòng về nỗi nhớ dành cho nhạc sĩ Phú Quang

Có thể nói, nam ca sĩ hát nhạc Phú Quang nhiều nhưng không phải ai cũng “đọng”. Ngoại trừ cố ca sĩ Ngọc Tân thì Tấn Minh hay Kasim Hoàng Vũ là hai trong số ít giọng nam được xem là hát cảm xúc nhạc Phú Quang. Riêng Kasim Hoàng Vũ cũng rất lâu rồi mới trở lại sân khấu Thủ đô. Lần này, anh được giao thể hiện ba ca khúc của ông là: “Hà Nội ngày trở về”, “Catinat cà phê sáng” và “Có một vài điều anh muốn nói với em”. Chia sẻ cảm xúc trong đêm nhạc, Kasim Hoàng Vũ tâm sự, anh rất nhớ nhạc sĩ hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang luôn đứng sau chỉ huy dàn nhạc cho các ca sĩ hát, nhưng lần này ông không có ở đây để lại khoảng trống rất lớn khó gì có thể bù đắp được.

Ca sĩ Thanh Tâm và ca sĩ Tấn Minh song ca ca khúc "Chiều đông Mát-xcơ-va"

Có hơn 10 sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang được các nghệ sĩ thể hiện trong nửa đầu chương trình “Có một vài điều anh muốn nói với em” như: Nỗi nhớ mùa đông, Mẹ, Biển nỗi nhớ và em, Khúc mùa thu, Một dại khờ một tôi, Chiều không em, Có một ngà….Tiết mục song ca của ca sĩ Thanh Tâm và ca sĩ Tấn Minh với ca khúc “Chiều đông Mát-xcơ-va” mang lại sự mới mẻ cho phần âm nhạc về ông.

Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến sự xuất hiện của Lệ Quyên và ca khúc “Nỗi nhớ”. Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô hát nhạc Phú Quang trên sân khấu lớn và đã hát bằng tất cả cảm xúc, cảm nhận của một người con sống xa Hà Nội, lập nghiệp nơi phương xa.

Nói thêm về việc chọn ca khúc "Nỗi nhớ" để thể hiện trong chương trình "Có một vài điều anh muốn nói với em", Lệ Quyên cho biết, dù Nam tiến để sinh sống và làm việc đã lâu song Hà Nội vẫn là nơi không thể nào thay thế trong trái tim cô bởi mảnh đất này vẫn mãi là quê hương, nơi ghi dấu bao kỷ niệm tuổi thơ và cả một thời tuổi trẻ của cô. Lệ Quyên trải lòng, bài hát này gợi nhắc cô nhớ đến những điều mình đã trải qua trong quá khứ, những trải nghiệm mà cô từng có để rồi có thể hát nhạc tình như bây giờ.

Giọng hát được mệnh danh “nữ hoàng Bolero” còn tiết lộ dự định trong thời gian tới sẽ thực hiện một album riêng chuyên hát nhạc Phú Quang để bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu quý của mình đối với ông.