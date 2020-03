"Lá chắn trắng" - bức tranh gây sốt cộng đồng mạng mùa dịch Covid-19

07:35 29/03/2020 0 Thanh Xuân

ANTD.VN - Bức tranh “Lá chắn trắng” do họa sĩ Nguyễn Lộc thể hiện đã lập tức gây sốt cộng động mạng với lượt like và comment đạt mức đáng mơ ước. Đặc biệt, tác phẩm này sẽ được họa sĩ gửi tặng chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19” do Báo An ninh Thủ đô và Công ty Cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương (Indochineart) tổ chức.