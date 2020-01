"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm đã đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2020 tại TP.HCM khi tham gia trình diễn trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới diễn ra tại đây. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đêm diễn cuối năm thật đặc biệt. Tạm biệt và cảm ơn một năm đã qua".

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào với Kim Lý trong giờ phút khép lại năm cũ 2019. Giọng ca sinh năm 1984 cũng có lịch biểu diễn cuối năm tại một phòng trà ở TP.HCM. Trải qua những sóng gió trong đời sống riêng, năm 2019 cũng được xem là năm bình yên với Hà Hồ trong mối quan hệ tình cảm với Kim Lý. Cặp đôi được người hâm mộ mong là sẽ sớm về chung một nhà trong năm nay 2020.

Đàm Vĩnh Hưng cũng bận rộn với "sô" diễn cuối cùng của năm 2019 với buổi biểu diễn tại phòng trà ở TP.HCM. Ngay khi bước vào những giây phút đầu tiên của năm 2020, nam ca sĩ gửi lời chúc "sức khỏe, giàu có, thành công, may mắn, bình an và hạnh phúc" đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

"Diva" Thanh Lam đã có những giây phút "quẩy" hết mình ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Nữ "diva" không có lịch biểu diễn trong ngày cuối cùng của năm 2019 và dành thời gian để tận hưởng cảm xúc đón năm mới 2020 ở phố đi bộ cùng với bạn bè thân thiết.

Hoa hậu H'hen Niê xúc động nhìn lại năm 2019 với rất nhiều trải nghiệm và cả sự thay đổi đáng nhớ trong cuộc đời, trong đó có việc chuyển giao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhan sắc gốc Ê đê gửi lời cảm ơn tới những tình cảm chân thành và sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình.

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My tranh thủ tổng kết lại "những điều làm phụ nữ hạnh phúc" khi bước vào năm mới 2020. Nhan sắc không tuổi nhắn nhủ những người phụ nữ rằng có ba điều cần phải ghi nhớ, đó là xinh đẹp, khỏe mạnh và lạc quan.

Hoa hậu Tiểu Vy đón năm mới 2020 bên cạnh mẹ. Người đẹp hài hước chia sẻ, cô đã khép lại năm cũ 2019 bằng những điều xinh xắn và tốt đẹp nhất trên đời cùng với "người yêu 20 năm".

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ khoảnh khắc bình yên cùng con gái trong thời khắc đón chào năm mới 2020. Sau khi chia tay chồng cũ - Trần Bảo Sơn, cô hiện vẫn đang là bà mẹ đơn thân.

"Diva" Hồng Nhung đã có chuyến du lịch cuối năm cùng hai con Tôm và Tép tại Paris, Pháp. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con cái cùng niềm vui khi được cùng các con trải nghiệm một chuyến đi đẹp đẽ, ngọt ngào và không thể nào quên. "Lưu giữ lại mãi những khoảnh khắc quý giá để luôn thấy cuộc đời là những điều ngọt ngào", chị "Bống" tâm sự.

Ca sĩ Tùng Dương "chạy sô" vào TP.HCM để tham gia lễ hội đếm ngược Countdown diễn ra tại đây. Nam ca sĩ "divo" chia sẻ: "Dẫu cho cuộc sống luôn song hành giữa nỗi buồn, niềm vui, bình an hay sóng gió, ta luôn đón nhận cùng một tâm thế rộng mở, thênh thang, tiếp tục hoàn thiện chính mình, hoàn thiện những bộn bề, dang dở. Mong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các fans sẽ đón nhận thật nhiều những điều đẹp đẽ, thăng hoa nhất trong năm 2020."





Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ bức ảnh trong ngày cuối năm bận rộn. Cô cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đêm diễn khai màn live-concert "Q Show 4" đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát sắp diễn ra tại Hà Nội trong những ngày đầu tiên của năm mới 2020.

Hoa hậu Hà Kiều Anh mời rất nhiều bạn bè thân thiết đến nhà dự bữa tiệc tất niên và chào đón năm mới 2020. Tại đây, cô cũng chia sẻ về việc sắp sửa mở một spa chăm sóc sắc đẹp và nhận được lời chúc mừng từ mọi người.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có một ngày cuối năm đáng nhớ khi đúng vào lúc Giao thừa thì bị ngộ độc thức ăn. Người đẹp chia sẻ, cô bị ngộ độc caramel có trong bánh flan. Dù vậy, Mai Phương Thúy không quên hài hước tự "bóc mẽ" bản thân trong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ 2019 sang năm mới 2020: đầu bẩn, chân nhét vừa size giày 37 dù luôn đi size 38...

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm đã đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2020 tại TP.HCM khi tham gia trình diễn trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới diễn ra tại đây. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đêm diễn cuối năm thật đặc biệt. Tạm biệt và cảm ơn một năm đã qua".

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào với Kim Lý trong giờ phút khép lại năm cũ 2019. Giọng ca sinh năm 1984 cũng có lịch biểu diễn cuối năm tại một phòng trà ở TP.HCM. Trải qua những sóng gió trong đời sống riêng, năm 2019 cũng được xem là năm bình yên với Hà Hồ trong mối quan hệ tình cảm với Kim Lý. Cặp đôi được người hâm mộ mong là sẽ sớm về chung một nhà trong năm nay 2020.

Đàm Vĩnh Hưng cũng bận rộn với "sô" diễn cuối cùng của năm 2019 với buổi biểu diễn tại phòng trà ở TP.HCM. Ngay khi bước vào những giây phút đầu tiên của năm 2020, nam ca sĩ gửi lời chúc "sức khỏe, giàu có, thành công, may mắn, bình an và hạnh phúc" đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

"Diva" Thanh Lam đã có những giây phút "quẩy" hết mình ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Nữ "diva" không có lịch biểu diễn trong ngày cuối cùng của năm 2019 và dành thời gian để tận hưởng cảm xúc đón năm mới 2020 ở phố đi bộ cùng với bạn bè thân thiết.

Hoa hậu H'hen Niê xúc động nhìn lại năm 2019 với rất nhiều trải nghiệm và cả sự thay đổi đáng nhớ trong cuộc đời, trong đó có việc chuyển giao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhan sắc gốc Ê đê gửi lời cảm ơn tới những tình cảm chân thành và sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình.

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My tranh thủ tổng kết lại "những điều làm phụ nữ hạnh phúc" khi bước vào năm mới 2020. Nhan sắc không tuổi nhắn nhủ những người phụ nữ rằng có ba điều cần phải ghi nhớ, đó là xinh đẹp, khỏe mạnh và lạc quan.

Hoa hậu Tiểu Vy đón năm mới 2020 bên cạnh mẹ. Người đẹp hài hước chia sẻ, cô đã khép lại năm cũ 2019 bằng những điều xinh xắn và tốt đẹp nhất trên đời cùng với "người yêu 20 năm".

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ khoảnh khắc bình yên cùng con gái trong thời khắc đón chào năm mới 2020. Sau khi chia tay chồng cũ - Trần Bảo Sơn, cô hiện vẫn đang là bà mẹ đơn thân.

"Diva" Hồng Nhung đã có chuyến du lịch cuối năm cùng hai con Tôm và Tép tại Paris, Pháp. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con cái cùng niềm vui khi được cùng các con trải nghiệm một chuyến đi đẹp đẽ, ngọt ngào và không thể nào quên. "Lưu giữ lại mãi những khoảnh khắc quý giá để luôn thấy cuộc đời là những điều ngọt ngào", chị "Bống" tâm sự.

Ca sĩ Tùng Dương "chạy sô" vào TP.HCM để tham gia lễ hội đếm ngược Countdown diễn ra tại đây. Nam ca sĩ "divo" chia sẻ: "Dẫu cho cuộc sống luôn song hành giữa nỗi buồn, niềm vui, bình an hay sóng gió, ta luôn đón nhận cùng một tâm thế rộng mở, thênh thang, tiếp tục hoàn thiện chính mình, hoàn thiện những bộn bề, dang dở. Mong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các fans sẽ đón nhận thật nhiều những điều đẹp đẽ, thăng hoa nhất trong năm 2020."





Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ bức ảnh trong ngày cuối năm bận rộn. Cô cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đêm diễn khai màn live-concert "Q Show 4" đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát sắp diễn ra tại Hà Nội trong những ngày đầu tiên của năm mới 2020.

Hoa hậu Hà Kiều Anh mời rất nhiều bạn bè thân thiết đến nhà dự bữa tiệc tất niên và chào đón năm mới 2020. Tại đây, cô cũng chia sẻ về việc sắp sửa mở một spa chăm sóc sắc đẹp và nhận được lời chúc mừng từ mọi người.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có một ngày cuối năm đáng nhớ khi đúng vào lúc Giao thừa thì bị ngộ độc thức ăn. Người đẹp chia sẻ, cô bị ngộ độc caramel có trong bánh flan. Dù vậy, Mai Phương Thúy không quên hài hước tự "bóc mẽ" bản thân trong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ 2019 sang năm mới 2020: đầu bẩn, chân nhét vừa size giày 37 dù luôn đi size 38...