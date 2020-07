Khoảnh khắc hạnh phúc và lạc quan của các bệnh nhân ung thư

16:39 27/07/2020 0 Hương Thủy

ANTD.VN - Bộ ảnh “Thank you for being my umbrella” (tạm dịch: Cảm ơn “chiếc ô” của đời tôi) do mạng lưới Ung thư vú Việt Nam thực hiện, đã ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, lạc quan của các bệnh nhân ung thư. Bộ ảnh truyền đi thông điệp về sức mạnh của tinh thần có thể giúp con người chiến thắng bệnh tật cùng sự nâng đỡ, chở che của những người thân yêu như những chiếc ô che chắn nắng mưa cho con người.