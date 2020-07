Khai mạc Liên hoan sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" năm 2020

ANTD.VN - Liên hoan sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV-năm 2020 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 16-7 tại trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chia vui cùng các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ tham dự liên hoan.

Tới dự lễ khai mạc về phía Bộ Công an còn có các Thứ trưởng: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng.

Về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân.

Về phía Bộ VH-TT&DL có Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và truyền thông; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban tổ chức liên hoan cho biết, từ năm 2005 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thành công 3 kỳ Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND, với định kỳ 5 năm/lần.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân tặng hoa Hội đồng giám khảo Liên hoan.

Liên hoan nhằm khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sĩ Công an trên sân khấu, khắc họa hình ảnh Bác Hồ với CAND và CAND làm theo lời Bác; ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; ca ngợi hình ảnh cao đẹp, tấm gương của người cán bộ, chiến sĩ CAND mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Liên hoan còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ CAND trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Liên hoan cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát hiện, tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật về đề tài người chiến sĩ CAND. Qua Liên hoan, các đơn vị rút ra những kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương sự tham gia nhiệt tình của các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ, diễn viên. Đây chính là sự yêu quý, tình cảm tốt đẹp nhất mà các nghệ sĩ đã dành cho lực lượng CAND và là yếu tố quan trọng góp phần thành công chung của Liên hoan lần này.

Một tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ của Nhà hát CAND biểu diễn tại lễ khai mạc liên hoan



Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng bày tỏ mong muốn, các tác giả, đạo diễn, diễn viên chia sẻ sâu sắc với đặc thù nghề nghiệp, những khó khăn vất vả, những tấm gương tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm của người chiến sĩ CAND trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân qua các tác phẩm, vai diễn. Các đơn vị nghệ thuật thường xuyên biểu diễn các vở diễn về đề tài CAND trên sân khấu kịch, góp phần quảng bá sâu đậm hơn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, tác động tích cực đến đời sống xã hội, để nhân dân ngày càng tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ CAND nhiều hơn nữa.

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ IV- năm 2020 diễn ra từ ngày 16-7 đến 2-8 tại Hà Nội. Liên hoan năm nay có 33 vở diễn của 27 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước đăng ký dự thi, gồm các thể loại: kịch nói, chèo, cải lương, dân ca kịch và nhiều hơn 7 vở so với liên hoan tổ chức năm 2015. Đề tài, góc nhìn về chiến sĩ Công an nhân dân của các vở diễn cũng phong phú hơn, đó là những câu chuyện về chiến sĩ tình báo, an ninh, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy, cảnh sát phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng hay những cán bộ quản giáo, giám thị trại giam...

Một cảnh trong vở kịch "Vẫn sống" của Nhà hát CAND mở màn hội diễn



Liên hoan là một hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2020). Tại lễ khai mạc, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho các đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan. Hội đồng giám khảo của cuộc thi gồm 5 thành viên với những tên tuổi như NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch hội đồng), nhà văn Chu Lai, NSND Thúy Hiền (Giám đốc Nhà hát CAND)...

Sau lễ khai mạc, vở kịch nói Vẫn sống của Nhà hát Công an nhân dân đã mở màn liên hoan. Vở diễn do tác giả Nguyễn Minh Anh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Ðại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND, NSND Lê Hùng dàn dựng, kể về những chiến sĩ CAND trên mặt trận phòng, chống ma túy.

32 vở diễn còn lại tham gia Liên hoan được công diễn 2 vở/ngày, vào 9h đến 11h và 20h đến 23h, từ ngày 17-7 đến 1-8. Các suất diễn đều mở cửa phục vụ miễn phí.

Cũng trong khuôn khổ liên hoan, tọa đàm, trao đổi về Hình tượng người chiến sĩ CAND qua 4 kỳ tổ chức Liên hoan về chủ đề này sẽ diễn ra lúc 14g ngày 2/8, tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ tổng kết, bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ diễn ra vào 20h ngày 2-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.