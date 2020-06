Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân năm 2020 khu vực IV

ANTD.VN -Tối ngày 9/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 11, khu vực IV, năm 2020. Dự khai mạc có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đăng cai Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 11, khu vực IV, năm 2020. Với chủ đề “75 năm sáng mãi niềm tin”, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân năm 2020 khu vực IV được tổ chức từ ngày 9/6 đến ngày 12/6/2020 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc 17 Đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công an các đơn vị, địa phương gồm: Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đắk Lắk tặng cờ lưu niệm và hoa cho 17 Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công an các đơn vị, địa phương.

Các chương trình, tiết mục của các Đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Hội diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho Ban giám khảo của Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 11, khu vực IV, năm 2020.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 khu vực IV được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 11, khu vực IV, năm 2020

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng và mong muốn các diễn viên, nghệ sĩ của các Đoàn Nghệ thuật quần chúng sẽ cống hiến cho Hội diễn những chương trình, tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, giàu sức truyền cảm, truyền tải được những cống hiến, gian khổ, hy sinh của lực lượng CAND trong hành trình 75 năm tiếp thu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và chuyên nghiệp, Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng CAND lần thứ XI năm 2020 khu vực IV tại Đắk Lắk hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc, đem đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt thông những tác phẩm nghệ thuật về đề tài CAND mà CBCS Công an đã gửi gắm, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Vì nước quên thân, Vì nhân dân phục vụ.

Các tiết mục đặc sắc ấn tượng, đặc sắc của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện phần thi của đơn vị mình với rất nhiều tiết mục ấn tượng, đặc sắc.