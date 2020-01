Khai hội gò Đống Đa 2020, tôn vinh chiến công của người anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các sở, ban ngành thành phố Hà Nội và đông đảo nhân dân Thủ đô, cả nước.

Từ sáng sớm, các đoàn tham gia chương trình lễ kỷ niệm đã thực hiện nghi thức tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Trước giờ khai hội, các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội và các tỉnh đã làm lễ dâng hương, dâng hoa và nghe đọc Chúc văn tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, tôn vinh chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cùng các đại biểu tham dự và đông đảo du khách ôn lại chiến thắng lịch sử mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 và ý nghĩa to lớn của chiến thắng này trong lịch sử giành độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào đồng thời biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập chủ quyền của dân tộc.

Tiếp nối khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, truyền thống văn hiến ngàn năm của Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu đưa địa phương ngày một phát triển.

Hàng nghìn du khách đổ về khai hội gò Đống Đa năm 2020



Năm 2019, quận đã hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố giao (trong đó 5 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch), trở thành 1 trong 2 quận trên địa bàn thành phố có tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 11 nghìn tỷ, đạt 104,5% kế hoạch thành phố giao và tăng 29,3% so với năm 2018... Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Quản lý đô thị có nhiều tiến bộ tích cực. Chất lượng dạy và học tiếp tục nâng lên...

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, là năm cuối của kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Đống Đa quyết tâm đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng đô thị... góp phần xây dựng Thủ đô anh hùng ngày càng giàu đẹp - văn minh - hiện đại.

Tới hội gò Đống Đa từ sớm, bà Nguyễn Thị Thoa (83 tuổi), số nhà 18 ngõ 98 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội cho biết, đã 15 năm nay, năm nào bà cũng về dự khai hội gò Đống Đa. Năm nay, dù thời tiết giá lạnh, lại tuổi cao nhưng bà vẫn không từ bỏ thói quen này.

Màn biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Tuồng Việt Nam



"Tới đây, tôi thấy lòng mình thanh thản khi được thắp nén hương, tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ. Lễ hội được tổ chức rất chu đáo, từ việc hướng dẫn chỗ để xe cho đến việc sắp xếp vị trí để người dân dự hội xem được đầy đủ cả phần lễ và biểu diễn nghệ thuật", bà Nguyễn Thị Thoa chia sẻ.

Sau phần lễ là phần hội với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, sống động do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn. Lễ kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ kéo dài đến 16h với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa tứ linh, múa quạt, múa sênh tiền, thi đấu cờ tướng - cờ người, các trò chơi dân gian...

Hội gò Đống Đa được coi là lễ hội đầu tiên, mở đầu cho một mùa lễ hội của Hà Nội. Là lễ hội đầu xuân nhưng hội gò Đống Đa lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đây là một lễ hội lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung - người Anh hùng “áo vải, cờ đào".

Với cuộc hành quân và tấn công thần tốc, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.