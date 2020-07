Hủy thi "Hoa hậu Thế giới", đơn vị giữ bản quyền cử nhan sắc Việt đi thi nói gì?

ANTD.VN - Đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss World lần thứ 70 sẽ không thể diễn ra trong năm 2020 như dự kiến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo thông tin từ chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Globalbeauties thì Ban tổ chức “Miss World – Hoa hậu Thế giới 2020” quyết định sẽ hủy cuộc thi năm nay, dời thời gian tổ chức sang năm 2021. Cụ thể, sân chơi sắc đẹp lớn nhất thế giới này sẽ chỉ diễn ra từ quý 2 của năm 2021 trong trường hợp thế giới đã an toàn, kiểm soát được dịch Covid-19 và các chuyến bay quốc tế được nối lại ở tất cả các nước.



Hiện đại dịch này đã lan ra hơn 200 quốc gia với số người nhiễm lên tới 16 triệu người và hơn 600 nghìn ca tử vong. Trước đó, “Miss World 1994” Aishwarya Rai cùng gia đình của cô ở Ấn Độ cũng đã bị nhiễm bệnh vào đầu tháng 7 vừa qua và đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay khi nhận được tin này, bà Julia Morley – Chủ tịch tổ chức Miss World đã chia sẻ với cộng đồng sắc đẹp quốc tế, gửi lời nhắn nhủ và chúc cựu “Miss World” cùng người thân chóng bình phục trở lại.

“Miss World 1994” Aishwarya Rai cùng chồng con cô đều bị nhiễm Covid-19 và hiện đang phải điều trị tại bệnh viện

Cũng theo người đứng đầu tổ chức Miss World, đơn vị này biết có những quốc gia đã hoàn thành xong cuộc thi trong nước và chọn lựa được thí sinh tiềm năng để gửi đến tham gia cuộc thi “Miss World” năm nay song rất tiếc là trong bối cảnh hiện tại, thế giới vẫn chưa kiểm soát được dịch Covid-19 nên cuộc thi này chưa sẵn sàng để có thể diễn ra. Như vậy, đương kim “Miss World 2019” Toni Ann Singh (Jamaica) trở thành người đẹp đầu tiên trong lịch sử cuộc thi này có 2 năm giữ vương miện và thực hiện các sứ mênh của một đương kim Hoa hậu cho tới khi “Miss World 2021” diễn ra và tìm được người đẹp kế nhiệm.

“Miss World 2019” Toni Ann Singh (Jamaica) sẽ có thêm một năm đương nhiệm

Liên quan đến việc cuộc thi “Miss World” lần thứ 70 sẽ không thể diễn ra trong năm 2020, bà Phạm Thị Kim Dung – Chủ tịch công ty Sen Vàng, đơn vị nắm giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp này chia sẻ, với việc hoãn thi sang năm sau thì người đẹp đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2020” sẽ có thêm một năm để chuẩn bị cho cuộc hành trình thi “Miss World” một cách chỉn chu và kỹ càng hơn. Điều này cũng rất cần thiết bởi cuộc thi “Miss World” tới đây có ý nghĩa kỷ niệm 70 năm kể từ khi ra đời.

Cũng theo bà Phạm Thị Kim Dung, mặc dù dời thời gian tổ chức cuộc thi sang năm 2021 thì Ban tổ chức “Miss World” vẫn muốn tổ chức phần thi “Head to head challenge” (còn gọi là thi “Người đẹp truyền thông”) giữa các thí sinh từng dự thi “Miss World” năm ngoái, nội dung chia sẻ về tình hình thế giới hiện tại. Các nước đã chọn được thí sinh thi “Miss World” năm nay cũng có thể đăng ký với Ban tổ chức tham gia phần thi này để cùng tạo ra một sân chơi nhỏ, vừa tạo hoạt động xã hội, vừa giữ “lửa” Miss World cho các thí sinh vừa đăng quang trong nước mà chưa thể lên đường tranh tài tại “Miss World” như dự kiến.

Hoa hậu Lương Thùy Linh từng đại diện Việt Nam thi "Miss World 2019"

Đại diện công ty Sen Vàng khẳng định, nếu như phần thi này được diễn ra thì đại diện Việt Nam – Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ chuẩn bị tinh thần để góp phần cùng thí sinh các nước khác chia sẻ thông tin, quan điểm của Việt Nam về tình hình dịch bệnh để cộng đồng quốc tế biết được Việt Nam đã chống dịch và ổn định trạng thái bình thường mới như thế nào.

Bà Phạm Thị Kim Dung cho biết, Ban tổ chức “Miss World” cũng khuyến khích các thí sinh đã khởi động dự án nhân ái thì thường xuyên thông tin để đơn vị này nắm được vì giữa lúc có nhiều tin không vui do dịch bệnh gây ra thì lòng nhân ái, tình người càng cần được lan tỏa để giúp thắp lên nhiều ánh sáng hy vọng trong cộng đồng. Về việc này, đại diện công ty Sen Vàng cho rằng đây là thế mạnh của thí sinh Việt Nam trong những năm qua nên chắc chắn chúng ta sẽ làm rất tốt. Vì thế, công ty Sen Vàng sẽ cập nhật đến Ban tổ chức “Miss World” những dự án nhân ái của vòng thi “Beauty with a purpose” (Người đẹp Nhân ái) và “Head to head challenge” (Người đẹp truyền thông) của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” để lan tỏa thông tin, lòng nhân ái và niềm tin cho tương lai. Cùng với đó, Sen Vàng cũng sẽ cập nhật các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các hoạt động tham gia công tác chống dịch Covid-19 của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Lương Thùy Linh đến tổ chức Miss World với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau chung của cả thế giới.

“Bà Julia Morley cũng chia sẻ hy vọng sẽ có kết quả khả quan của các loại vaccine được thử nghiệm lâm sàng thành công vào cuối năm nay để năm sau, tất cả mọi người trên thế giới đều được tiêm vaccine và sống an toàn, khỏe mạnh hơn. Chúng ta - Việt Nam cũng cầu chúc mọi điều tốt lành đến tổ chức Miss World và mọi điều thuận lợi ở năm sau. Cầu chúc bình an và sức khỏe đến với mọi người.” – bà Phạm Thị Kim Dung chia sẻ.

Các thí sinh giành giải cao nhất tại cuộc thi "Miss World 2019"

Như vậy, với việc “Miss World” không tổ chức cuộc thi trong năm 2020 thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ cuộc thi đầu tiên diễn ra vào năm 1951, sân chơi sắc đẹp này bị hủy. Trước đó, một đấu trường sắc đẹp quốc tế khác là “Miss International – Hoa hậu Quốc tế” cũng đã ra thông báo dời việc tổ chức cuộc thi này sang tháng 10-2021. Trong khi đó, cuộc thi “Miss Earth – Hoa hậu Trái đất 2020” thì lên kế hoạch tổ chức cuộc thi này dưới hình thức thi trực tuyến.