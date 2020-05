Anna Barnes đến Việt Nam du lịch từ năm 2012 và những năm sau đó, cô vẫn quay lại để khám phá văn hóa của Việt Nam.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Anna chia sẻ rằng, những bức phác họa là cách tốt nhất để cô lưu lại khoảnh khắc khi tới thăm Hội An.

(Ảnh: Artfoodculture.com) "Người dân miền Trung có một lối sống thú vị, mến khách và đặc biệt là lịch sử rất hấp dẫn", Anna chú thích trên trang Artfoodculture.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Ngoài chuyên ngành thiết kế, Anna có thêm niềm đam mê với ẩm thực.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Theo kinh nghiệm cá nhân, Anna chia sẻ mọi người khi tới Hội An hãy ghé thăm những quán ăn vỉa hè, các khu chợ.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Theo quan sát của Anna, du khách tìm thấy được văn hóa của địa phương dễ dàng tại những khu chợ.

(Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com) "Đồ uống, ăn ở Hội An có mức giá rất hợp lý", Anna chia sẻ trên Artfoodculture.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Nhiều người bạn của Anna bày tỏ sự hứng thú với những bức tranh của cô và mong muốn tới Hội An.

(Ảnh: Artfoodculture.com) Các bức phác họa được Anna lưu thành một quyển sổ nhỏ để có thể mang đi khắp nơi và tiện khi cần ghi cô sẽ vẽ lại ngay.

(Ảnh: Artfoodculture.com)

Không chỉ có Hội An, hiện giờ Anna có một bộ sưu tập lớn những bức vẽ về Việt Nam. (Ảnh: Artfoodculture.com) Mỗi lần tới Hội An du lịch, Anna đều được cung cấp đầy đủ các dịch vụ.

(Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com) (Ảnh: Artfoodculture.com)

