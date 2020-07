Hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2020

Lý do của việc hoãn tổ chức liên quan đến việc phát hiện ra một số ca nhiễm Covid-19 lây lan trong cộng đồng ở Đà Nẵng mấy ngày vừa qua. “Sau 99 ngày, Việt Nam lại xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Một loạt các giải pháp phòng chống dịch được khởi động trở lại, một số địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị cách ly. Trước tình hình đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định hoãn tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2020. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Hiệp hội sẽ chọn thời điểm phù hợp để tiếp tục tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2020”- Thông báo nêu rõ.



Theo kế hoạch, VITM sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/8/2020 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

Là sự kiện được tổ chức thường niên, hội chợ năm nay mang chủ đề "Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai", góp phần vào chương trình kích cầu du lịch và khắc phụ hậu quả do đại dịch Covid-19. Quy mô hội chợ thu hẹp lại so với mọi năm với sự tham gia của 400 gian hàng, thuộc 54 tỉnh, thành trong cả nước; hơn 500 doanh nghiệp đăng ký. Đặc biệt còn có sự góp mặt của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Peru... Đây là các quốc gia có văn phòng đại diện du lịch ở Việt Nam hoặc do Đại sứ quán xây dựng gian hàng. Hội chợ dự kiến sẽ đem đến hơn 5.000 tour, 10.000 vé máy bay đến du khách.