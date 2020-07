Họa sĩ Vũ Tuyên: Sen là người tình tuyệt vời trong nghệ thuật

Vẽ sen để cái tâm trong sạch, loại bỏ tham sân si

- PV: Đam mê và gắn bó với sen, liệu anh và loài hoa này có nhân duyên từ khi nào?

- Họa sĩ Vũ Tuyên: Bắt đầu từ khi trưởng thành, đặc biệt từ lúc làm nghệ thuật, sen thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi thường mơ về tâm linh, đạo Phật, chùa chiền... Rồi công việc mang sen tới. Chục năm trước tôi hay làm phù điêu về sen. Có khách đặt hàng, tôi mày mò phác thảo, nghiên cứu về bố cục nhịp điệu để đưa vào hình khối, làm đẹp ngôi nhà của họ. Tôi cứ thế tìm hiểu rồi yêu sen lúc nào không hay, khi thấy sen hợp với mình nên quyết định theo đuổi.

Tôi vẽ sen như một cách tu tại gia để cái tâm trong sạch, loại bỏ tham sân si và để sống tốt hơn. Có sen là có Phật, hướng đến sự tốt lành. Điều này khiến cho những bức tranh tôi vẽ có được năng lượng, pháp khí để trấn yểm, tỏa ra sự thanh tịnh trong ngôi nhà của người yêu tranh sen.

- Có tin được không, khi tranh cũng có pháp khí?

- Có chứ! Cái pháp khí mà tôi nói chính là năng lực tích cực tỏa ra từ bức tranh sen làm cho con người cảm thấy sảng khoái, thanh thản và tĩnh tâm khi thưởng lãm nhờ vào màu sắc và đường hướng của tác phẩm. Mà để làm được điều này, bản thân họa sĩ phải là người có suy nghĩ tích cực, lạc quan để lan tỏa điều đó đến người xem. Sự thanh cao của sen cùng năng lượng của họa sĩ tạo ra sự luân chuyển đường khí trong một ngôi nhà. Một họa sĩ có ý thức hoàn thiện nhân cách, hướng đến cái đẹp có thể tạo nên bức tranh mang năng lượng tốt đẹp. Người vẽ suy nghĩ tiêu cực bi quan thì tranh sẽ mang năng lượng tiêu cực, tạo bi quan cho người xem. Tranh mang năng lượng tốt có thể giúp người treo tranh, mê tranh phấn chấn, tích cực làm việc.

Họa sĩ Vũ Tuyên: Với tôi, điều khó nhất khi vẽ sen là không lặp lại chính mình

- Thế ra, tranh sen cũng có thể chữa được bệnh tật…

- Chuyện này cũng không quá kỳ bí. Trên thế giới, để tạo ra miếng thịt bò Kobe nổi tiếng, người Nhật đã cho bò nghe nhạc cổ điển. Ở các trang trại bò sữa organic, người ta đã cho những con bò nghe nhạc và ăn những thực phẩm không sử dụng các chất tăng trưởng cũng chỉ để lấy được nguồn sữa thơm ngon, tự nhiên. Tranh sen của tôi cũng vậy, đó là một sản phẩm nghệ thuật “sạch” để nuôi dưỡng tâm hồn con người. Ngoài tác dụng làm đẹp cho ngôi nhà, tranh sen của tôi còn có tác dụng tốt đối với người có bệnh. Đã có nhà sưu tập tranh mua của tôi vài chục bức tranh sen chỉ để có được nguồn năng lượng tích cực, giúp họ vượt qua trầm cảm, cảm thấy yêu cuộc đời hơn.

Năng lượng tích cực tỏa ra từ những bức tranh sen

- Anh làm thế nào để giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực luôn đong đầy như thế?

Triển lãm tranh sen “An tâm” của họa sĩ Vũ Tuyên trưng bày 60 tác phẩm, khai mạc từ ngày 25 đến 29-7-2020 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội).

- Con người ai cũng có tham vọng, muốn có nhiều hơn những thứ mình đang có. Để khống chế được điều này thì phải thiền, phải điều chỉnh hành vi. Với tôi, để giải thoát khỏi những nguyên nhân gây ra khổ đau khiến con người mệt mỏi, phiền não chính là vẽ. Vẽ tranh để tu tập, để tốt cho chính mình, sống an lạc. Rồi khi vẽ tranh cho người khác thưởng lãm là nhân quả của quá trình tu tập. Đó là những bức tranh có tu quả, trong sạch. Bán tranh là để lấy tiền mua màu vẽ, việc đó cũng đáng. Nhưng việc vẽ tranh không nhằm mục đích thu lợi nhuận mà để cuộc sống tốt đẹp hơn, mang lại cho con người cảm xúc sống tươi vui. Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi thôi.

- Đây có thể coi là lý do giải thích cho việc anh vẽ tranh sen thời dịch Covid-19 để làm từ thiện, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn?

- Thời điểm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, tôi cũng giống như mọi người, buộc phải đóng cửa, tĩnh lặng, suy tư. Đây cũng là khoảng thời gian tôi tập trung tốt nhất cho nghệ thuật, thay vì phân tâm cho nhiều công việc khác nhau. Ở thời điểm đó, nhiều người đã than phiền vì sự cô đơn, buồn chán và đẩy nhiều mảnh đời vốn đã khó khăn nay càng trở nên bi đát. Để chia sẻ khó khăn, tôi đã đấu giá online các bức tranh sen được ra đời trong thời điểm đó, lấy kinh phí giúp đỡ những người khó khăn. Có khi số tiền được chuyển qua một tổ chức, có khi tôi tới tận nơi tặng hoặc có khi là vợ tôi thay mặt tới trao quà. Số tiền tuy nhỏ bé nhưng đáng quý ở tấm lòng.

- Tranh sen thời dịch Covid-19 có khác với tranh sen bình thường anh vẫn vẽ?

- Khác chứ! Có lẽ người họa sĩ nghĩ gì và cảm nhận thời điểm đó ra sao đều được thể hiện trên mặt tranh. Khi giãn cách xã hội, tôi sống chậm lại, cảm nhận cuộc sống ở nhiều góc độ. Do vậy, khi vẽ tranh, các tác phẩm cũng nhẹ nhàng hơn, không còn những gồ ghề, mạnh mẽ, dứt khoát. Tôi muốn mọi người xem tranh sen Vũ Tuyên thời dịch Covid-19 cảm thấy an tâm, tĩnh tại. Cũng như sen được sinh ra trong bùn lầy, mỗi người hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt qua khó khăn để sống tốt đẹp, bình an hơn.

- Điều anh thích nhất về triển lãm cá nhân “An tâm” vừa khai mạc tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội?

- Đối với tôi đây là một triển lãm đầy dấu ấn, kỷ niệm đặc biệt. Những dấu ấn, kỷ niệm đặc biệt đó là hơn 60 bức tranh ra đời trong hoàn cảnh khác biệt. Chúng được vẽ ra từ tháng 1-2020 đến tháng 5-2020, khoảng thời gian xã hội sống giãn cách, lo âu, khủng hoảng vì dịch bệnh Covid-19. Là một người bình thường, một họa sĩ, tôi chỉ biết dùng màu sắc, cảm xúc để vẽ nên tâm tư, tình cảm, ý chí, năng lượng sống. Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, mọi điều sẽ tốt hơn nếu chúng ta có niềm tin, ý chí và bản lĩnh. Và cứ vậy những bức tranh sen của tôi đã dần ra đời trong mùa dịch Covid-19 như vậy. Khi 60 bức tranh này được ra mắt tại triển lãm “An tâm”, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó một cách có ích và đóng góp cho xã hội bằng các tác phẩm lan tỏa tình yêu và nguồn sống.

- Vẽ nhiều về sen thế, anh có lúc nào chán không?

- Để làm mới cảm xúc, tôi thường đi đâu đó, vẽ một đề tài khác để tái tạo năng lượng và lại quay về vẽ sen. Với tôi, điều khó nhất khi vẽ sen là không lặp lại chính mình. 1.000 bức sen thì không bức nào được giống bức nào, mỗi bức một bút pháp. Tôi thường mượn sen để tả cảm xúc và con người thay vì chỉ tập trung tả từng bông sen. Quá trình vẽ về sen giúp tôi hoàn thiện bản thân. “Nhân vô thập toàn” nhưng cảm giác phải cố gắng cho xứng đáng với sen khiến tôi luôn tiến lên. Càng tìm hiểu sen, tôi càng hiểu mình hơn. Sen cho tôi biết mình là ai, đang ở đâu và đam mê nghệ thuật tới mức nào. Đó là người tình tuyệt vời trong nghệ thuật của tôi.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!