Áo dài luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ trong những dịp lễ Tết nhằm giữ gìn văn hoá truyền thống, thể hiện tinh thần dân tộc. Không ngoại lệ, mới đây Hoa hậu Tiểu Vy cũng vừa tung bộ ảnh trong trang phục áo dài truyền thống để hưởng ứng không khí rộn ràng cận kề ngày Tết.

Vẻ đẹp và thần sắc hút hồn của Tiểu Vy trong trang phục áo dài truyền thống.

Những chiếc áo dài mà Tiểu Vy lựa chọn đều được trang trí bằng những bông hoa khoe sắc bằng nghệ thuật hội họa trên nền vải lụa mềm mại. Người đẹp chia sẻ đây cũng là những mẫu áo dài mới nhất đến từ NTK Liên Hương mà cô vô cùng yêu thích.

Điểm ấn tượng ở bộ sưu tập lần này là mỗi chiếc áo dài như một tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, mà ở đó hình ảnh những bông hoa, chim muông thể hiện thật sống động, bay bổng.

Nhìn lại một năm, Tiểu Vy cho biết cô không hề nuối tiếc với bất kỳ điều gì vì cô luôn nỗ lực hết mình trong năm đầu tiên đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu.

Với danh hiệu của mình, Tiểu Vy đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa góp ích cho cộng đồng và những hành động nhân ái giúp đỡ những người gặp khó khăn trên nhiều tỉnh thành.

Bên cạnh việc luôn là gương mặt được khán giả ưu ái và nổi bật mỗi khi xuất hiện thì mới đây Tiểu Vy còn mang về thành tích "Best face of the year - Gương mặt đẹp nhất năm".

Chia sẻ về dự định sắp tới, nàng hậu trẻ tuổi vẫn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trước khi trao lại vương miện tại đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam" năm nay.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương khi tham gia vào hoạt động "Ngày hội làm bánh chưng cho trẻ em vùng cao" cũng như nhiều chương trình mùa xuân sắp tới.

Với những hành động nhỏ của mình, Tiểu Vy hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một cái Tết ấm no, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.

Với Tiểu Vy, hành trình 1 năm vừa qua chứa đựng nhiều kỷ niệm và cả những trải nghiệm mới mẻ. Cô đã có cơ hội được đặt chân tới rất nhiều nơi trên thế giới, được tham gia đấu trường sắc đẹp "Miss World", được làm công tác thiện nguyện, đưa tiếng nói, trái tim của mình lan toả, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh còn khó khăn.

Mỹ nhân gốc Quảng Nam cũng chứng tỏ được sức hút của mình khi liên tục xuất hiện ở nhiều sự kiện với các vai trò khác nhau. Cô bày tỏ sự biết ơn khi được khán giả yêu thương và luôn bên cạnh.



Hiện, ngoài tham gia các sự kiện giải trí, Tiểu Vy cũng tích cực thực hiện các dự án vì cộng đồng, xã hội trên cả nước.

