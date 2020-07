Hoa hậu Lương Thùy Linh tuyên truyền phòng chống mua bán người

ANTD.VN - Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đại sứ Anh tại Việt Nam - Gareth Ward và đại diện Bộ Công an cắt băng khánh thành thông điệp truyền thông trên xe buýt, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7”.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7”, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng với thông điệp: “Đừng đánh cược tương lai của bạn – di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân mua bán người”. Các hoạt động trên nhằm mục tiêu giúp người dân tìm hiểu kỹ con đường di cư lao động, hiểu được những rủi ro họ có thể gặp phải, cân nhắc lựa chọn di cư hợp pháp vì lợi ích bản thân và tương lai của gia đình.



Chuỗi hoạt động truyền thông này bao gồm: dựng biển truyền thông tại 3 bến xe khách ở thành phố Vinh, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội; truyền thông trên các xe buýt tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, video truyền thông với sự có mặt của Đại sứ Anh tại Việt Nam - Gareth Ward và “Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017” H’hen Niê được phát trên kênh VTV1, VTV3 và VTV6 từ ngày 9 đến 31-7-2020.

Ngày 29-7 vừa qua, với vai trò đương kim “Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019”, Lương Thùy Linh đã đồng hành cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và đại diện Bộ Công an tham gia lễ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7” diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đại sứ Anh tại Việt Nam - Gareth Ward và đại diện Bộ Công an cắt băng khánh thành thông điệp truyền thông trên xe buýt. Thông điệp sẽ được quảng bá tại Hà Nội cũng như ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong vòng 2 tháng.

Với trình độ Ielts 7.5, Lương Thùy Linh vô cùng tự tin khi gặp gỡ và trò chuyện cùng các khách mời ngoại quốc có mặt tại sự kiện ý nghĩa này. Người đẹp bày tỏ, cô sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng – nơi có đặc thù của khu vực biên giới giáp ranh, vì vậy rất hiểu và cảm thông với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của những người chọn đi ra nước ngoài để làm việc. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tình trạng buôn bán người trái phép.

Cũng theo Lương Thùy Linh, cô đã được nghe rất nhiều câu chuyện về con đường vượt biên trắc trở của người lao động, từ việc bị cưỡng bức, lạm dụng, thậm chí buộc phải phạm tội tại nơi đất khách quê người. Người đẹp chia sẻ, cô muốn góp phần giúp mọi người hiểu được đầy đủ hậu quả của việc buôn bán người và nhận thức rõ: “Đừng tin ai có thể đưa bạn ra nước ngoài bằng cửa sau. Đừng đánh cược số tiền dành dụm của bạn và gia đình. Hãy hiểu rủi ro và chia sẻ hiểu biết ấy với những người xung quanh bạn.”

Sau 1 năm đăng quang, Lương Thuỳ Linh là nàng hậu có nhiều hoạt động nổi bật tại nhiều lĩnh vực, không chỉ xây dựng hình ảnh bản thân mà còn giúp ích cho xã hội. Mới đây, nàng hậu gốc Cao Bằng còn khiến công chúng bất ngờ khi “lấn sân” thị trường bất động sản và đảm nhận chức vụ Giám đốc phát triển dự án ở tuổi 20. Sự thăng hạng về ngoại hình lẫn tri thức của cô nàng được thể hiện ở sự tự tin và bản lĩnh mỗi khi xuất hiện. Sắp tới, cô còn được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điểm mới lạ khi đảm nhận vai trò quan trọng tại hai phần thi “Người đẹp nhân ái” và “Head to Head Challenge – Người đẹp Truyền thông” tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020”.