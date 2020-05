Hình ảnh mới nhất của Hồ Ngọc Hà giữa "tâm bão" mang thai 3 tháng

Trong khi người hâm mộ cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đứng ngồi không yên trước tin đồn râm ran về việc "nữ hoàng giải trí" đang mang bầu cặp song thai với bạn trai thì người trong cuộc vẫn bình thản đối diện với tin đồn này, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chia sẻ những bức ảnh chụp chung với nhau, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến tin đồn bầu bí.

Tuy nhiên trong một số tấm hình mới đây ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà mặc một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới sắp ra mắt vào tháng 6-2020, giọng ca gốc Quảng Bình bất ngờ xuất hiện với chiếc váy dáng chữ A khoe khéo vòng eo vẫn rất thon gọn của mình.

Đây cũng là lần hiếm hoi thời gian gần đây cô xuất hiện trong một bộ trang phục ôm sát vòng hai. Trước đó, cô gây chú ý khi bất ngờ chuyển sang phong cách thời trang váy áo giấu bụng và bị "soi" là vòng hai có sự thay đổi to bất thường.

Trong lần tham dự bữa tiệc sinh nhật một người bạn mới đây, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây xôn xao khi đi dép bệt thay vì diện những đôi giày cao như mọi khi, đồng thời ôm bó hoa to trước ngực khi chụp ảnh. Điều này càng khiến tin đồn cô đang mang thai rộ lên mạnh mẽ hơn.

Tính đến thời điểm này, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có quãng thời gian gần 3 năm gắn bó với nhau. Mối quan hệ của cả hai cũng từng vướng vào tin đồn rạn nứt song đã nhanh chóng được hàn gắn. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào và không ngần ngại dành cho nhau những lời yêu thương.

Trong bức ảnh ôm Hồ Ngọc Hà được Kim Lý chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân cách đây vài hôm, nam diễn viên chú thích, bức ảnh ghi lại những giây phút thư giãn cuối tuần của anh bên tình yêu của mình. Phía dưới ảnh, Hồ Ngọc Hà để lại dòng bình luận đầy lãng mạn: "I love you the most" (tạm dịch: "Em yêu anh nhất"). Đáp lại, nam diễn viên cũng gửi đến bạn gái lời yêu tương tự: "Love you the most, em yêu".