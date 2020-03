Hành trình kiên trì "cảm ơn thiên nhiên" của nhà bảo tồn động vật hoang dã 9X

Trang Nguyễn, cô gái trẻ 9x đam mê với công việc bảo tồn động vật hoang dã từ khi còn 8 tuổi. Cô hiện là sáng lập và giám đốc điều hành WildAct – tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013.





Ở tuổi 23, Trang nhận được học bổng toàn phần của Đại học Cambridge, ngành bảo tồn động vật hoang dã. Tháng 11 -2017, cô có mặt trong Top 5 mục cống hiến xã hội của Giải thưởng The Women of Future khu vực Đông Nam Á. Năm 2018, cô gái trẻ 9X gốc Hà Nội nhận giải Chiến binh Xanh do Elles Vietnam bình chọn.

“Những năm còn là học sinh tiểu học, tôi và người bạn của mình chiều nào cũng đi qua căn nhà cùng xóm và tò mò đoán xem chiếc chuồng sắt hẹp và cao được dựng lên trong sân nhà này nhốt con gì. Âm thanh lạ, lúc thì gầm gừ, lúc thì rên rỉ càng thôi thúc sự hiếu kỳ của cô gái 8 tuổi. Cho đến một lần tình cờ biết được con vật bị nhốt trong lồng là một chú gấu”, Trang Nguyễn chia sẻ về lần “bén duyên” với nghề bảo tồn động vật hoang dã.

Hình ảnh chú gấu nằm ngửa giữa sân, bị trói chặt 4 chân và lấy mật trong tiếng gào thét đau đớn, cho đến tận bây giờ vẫn luôn in sâu vào tâm trí của cô gái 9x. Câu chuyện như nguồn sức mạnh thôi thúc cô gái trẻ gắn bó với nghề bảo tồn động vật hoang dã.

Những chuyến đi thực địa xuyên rừng từ châu Á tới châu Phi làm dự án bảo tồn về voi, gấu, tê giác, vượn, khỉ… đã trở thành những trải nghiệm tuyệt vời của cô gái 9X. Đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và lắng nghe những câu chuyện về động vật hoang dã, Trang Nguyễn hiểu rằng bảo tồn động vật hoang dã không đơn thuần là bảo vệ một khu rừng hay một loài động vật nào đó mà chính là bảo vệ sự sống của chúng ta.

“Cho tới bây giờ, bố mẹ tôi vẫn muốn tôi đổi ngành. Những chuyến công tác dài ngày trong rừng với nhiều khó khăn, nhất là với nữ giới. Tuy nhiên, vì tôi chọn theo hướng nghiên cứu nên mới hay phải đi vào rừng, hay phải đi xa, đi lâu và cũng có những yếu tố nguy hiểm chứ thực ra ngành bảo tồn động vật hoang dã còn nhiều hướng đi khác như làm giáo dục bảo tồn, làm dự án tuyên truyền tới cộng đồng hay bác sĩ thú y…”, Trang Nguyễn chia sẻ.

Dù công việc khó khăn nhưng Trang Nguyễn luôn tự tin rằng nữ giới có lợi thế riêng, đôi khi sẽ được các bạn nam nhường nhịn, giúp đỡ. Đặc biệt, khi cần cải trang để tiếp cận tội phạm buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã, nữ giới thường ít bị nghi ngờ và lấy được nhiều thông tin hơn. Việc thiếu đi những vật dụng cần thiết, đôi khi là những điều cơ bản trong cuộc sống hiện đại, như toilet, nhà tắm, giường chiếu, tivi, internet… cũng là điều khó khăn – nếu sống lâu ở trong rừng vài tháng. Nhưng cũng nhờ những thiếu thốn đó mà cô nhận thấy hạnh phúc thường đến từ những điều giản dị, và con người chúng ta vẫn có thể sống mà không cần quá nhiều tiện nghi.

Hiện giờ, cả Trang Nguyễn và chồng của cô đều làm về lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã. Cả cô và người bạn đời luôn nhớ kỷ niệm về chiếc nhẫn cầu hôn được anh bí mật kết từ chỉ thêu vì chưa thể tìm ra cửa hàng bán trang sức được chứng nhận Faretrade Certification (Chứng nhận nguồn gốc rõ ràng). Thậm chí, cả hai cùng cất công tìm nơi mua nhẫn cưới có thể tái chế và cả chiếc váy cưới của cô được may từ nguyên liệu là vải thừa, vải vụn.

Nối tiếp “Trở về nơi hoang dã” là cuốn artbook “Chang hoang dã – Gấu”, cuốn sách vừa phát hành gần đây được Trang Nguyễn thực hiện với chủ đề về bảo tồn động vật hoang dã.

“Chang hoang dã – Gấu” có nhân vật chính là Sorya, một kỷ niệm sâu sắc mà Trang có khi mới gặp cô bé con này. Sorya là một cô bé gấu rất tội nghiệp khi mới chỉ khoảng 2 tuần tuổi đã bị thợ săn bắt, mẹ bị giết và bị bán để làm thú cảnh. May mắn là Sorya đã được cứu hộ, nhưng ngay cả như vậy thì cô bé Sorya vẫn phải đối mặt với những chấn thương về thể chất và tinh thần, vì thế mà Sorya còi hơn các bạn đồng trang lứa khác trong khu “nhà trẻ” dành cho gấu mồ côi, bị các bạn bắt nạt nhưng vẫn chịu trận chứ không dám đứng lên tự bảo vệ mình. Chang, cô gái đam mê bảo tồn động vật hoang dã, đặt quyết tâm đưa Sorya trở về với thiên nhiên.

Trang Nguyễn cho biết, cô quyết định quyên góp 100% lợi nhuận từ nhuận bút của cuốn sách cho việc bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam. Bởi Trang Nguyễn cho rằng, tất cả những kiến thức, kinh ngiệm và thậm chí là quan điểm sống mà cô có được hiện nay đều nhờ vào công việc tuyệt vời này. Vì thế mà việc quyên góp lại lợi nhuận có được từ thiên nhiên để trao trả lại thiên nhiên là việc nên làm.