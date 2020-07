Hai ngôi sao gạo cội trở lại với dòng phim hành động

Bruce Willis: người cha quả cảm trong “Đêm sống còn”

Bruce Willis trong phim “Đêm sống còn”

Bruce Willis chính là thương hiệu bảo chứng cho phim hành động “Đêm sống còn” (tựa tiếng Anh: Survive the Night). Thời gian trôi qua, nhưng dường như Bruce Willis vẫn không lùi bước trước những nếp nhăn trên khóe mắt. Ông là một trong những diễn viên phim hành động hạng A ở Hollywood vẫn hoạt động miệt mài ở giai đoạn về chiều.



Gừng càng già càng cay, trong “Đêm sống còn” (đạo diễn Matt Eskandari), Bruce Willis kết hợp cùng tài tử Chad Michael Murray để tạo nên bộ phim hành động mới. Lần này, vai diễn cảnh sát trưởng về hưu tên Frank dường như “đo ni đóng giày” cho Bruce Willis. Frank cùng vợ Rachel (Jessica Abrams) tận hưởng cuộc sống xế chiều ở một thị trấn nhỏ yên bình. Con trai Frank là Rich (Chad Michael Murray) là bác sĩ, cùng vợ Jan (Lydia Hull) và con gái Riley (Riley Wolfe Rach) dọn về sống cùng Frank.



Ở diễn biến khác, 2 anh em Jamie (Shea Buckner) và Matty (Tyler Jon Olson) sau một vụ cướp bất thành và Matty bị trúng đạn vào chân đã tìm đến nơi trú ngụ của Rich để bắt anh chữa trị cho chúng. Để gây sức ép, 2 tên tội phạm bắt cóc gia đình Frank và âm mưu giết hết mọi người khi Matty lành vết thương. Chính vì vậy, Frank quyết định chống trả.



Mặc dù đã về hưu song tinh thần không khoan nhượng tội phạm, lòng dũng cảm và tình yêu thương, muốn bảo vệ gia đình của Frank vẫn giúp ông tìm cách xông pha, thoát khỏi sự đe dọa nguy hiểm của 2 tên cướp. Tờ Hollywood Reporter bình phẩm rằng, hành động của Frank do Bruce Willis đóng trong “Đêm sống còn” giúp bạn có kinh nghiệm nếu như rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc: “Nếu tội phạm có vũ trang đột nhập nhà của bạn và bắt bạn làm con tin, đừng tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy tận dụng tối đa cơ hội để giải quyết vấn đề”.

Mel Gibson: cảnh sát về hưu vẫn nhớ nghề trong “Phi vụ bão tố”

Mel Gibson trong phim “Phi vụ bão tố”

“Phi vụ bão tố” - tác phẩm mới của ngôi sao hành động thập niên 80 Mel Gibson xuất hiện sau mùa dịch Covid-19 hứa hẹn lôi kéo khán giả trở lại rạp chiếu nhiều hơn với những pha đọ súng căng thẳng, những cuộc đấu trí giữa 2 phe thiện ác trong một bộ phim thể loại hành động, giật gân với cốt truyện nhiều tình tiết mới lạ.

Ngoài Mel Gibson là nam diễn viên kiêm đạo diễn từng đoạt giải Oscar, “Phi vụ bão tố” còn có mỹ nhân gợi cảm Kate Bosworth và nam diễn viên đang lên Emile Hirsch. Bộ phim xoay quanh vụ đối đầu giữa phe chính nghĩa do cựu nhân viên cảnh sát Ray (Mel Gibson thủ vai) với một băng cướp nguy hiểm đang đe dọa cư dân ở một khu chung cư giữa lòng Puerto Rico. Ỷ vào thế lực đen và sự tàn ác, băng cướp sẵn sàng sát hại bất cứ ai mà chúng gặp.



Ray vì muốn bảo vệ con gái cùng cư dân nên đã đứng ra giải cứu, chống trả. Ông được sự giúp sức của Cadeo và Jess - 2 sĩ quan cảnh sát trẻ vô tình có mặt tại khu chung cư trong lúc ngặt nghèo. Cadeo và Jess tình cờ gặp Ray lúc họ đến chung cư yêu cầu cư dân sơ tán khẩn cấp để tránh bão, thế nhưng Ray “lập dị” lại… từ chối rời đi. Kinh nghiệm dày dạn của viên cảnh sát về hưu bù đắp cho sự non nớt của 2 cảnh sát trẻ, tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và gây khó khăn cho băng cướp.

Bối cảnh “Phi vụ bão tố” tăng thêm sự hấp dẫn hồi hộp khi một cơn bão cấp 5 khủng khiếp đang đổ đến khu vực. Hầu hết các cảnh quay đều trong màn mưa, khiến cuộc đối đầu giữa phe cảnh sát với thế lực hung ác thêm phần gay cấn. Cuộc chiến cân não bao gồm các tình huống căng thẳng, các pha mạo hiểm giữa… giông tố kinh hoàng. Bộ ba Ray, Cadeo và Jess gom tất cả hỏa lực họ có để chống lại băng cướp. “Phi vụ bão tố” không hề thiếu những cảnh cận chiến ác liệt, những tình huống thót tim, mang đến cho người xem những giây phút giải trí với dòng phim hành động.

Là ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood trong vòng 4 thập niên qua, Bruce Willis (sinh năm 1955) khởi đầu sự nghiệp bằng các vai diễn hài hước (từ năm 1978) và tỏa sáng khi tham gia đóng phim hành động với vai diễn thành công đầu tiên là viên cảnh sát John McClane trong “Đương đầu thử thách” (Die Hard - 1988). “Đương đầu thử thách” đã trở thành loạt phim kéo dài 5 phần. Bruce Willis còn góp mặt trong các phim hành động khó quên như “12 Monkeys” (1995), “The Fifth Elements” (1997), “Armageddon” (1998), hai tập phim “Sin City” (2005 và 2014), hai tập phim “The Expendables” (2010-2012), hai tập phim “Red” (2010-2013)…

Mel Gibson (sinh năm 1956) là diễn viên và nhà làm phim Mỹ được biết đến với vai trò người hùng trong các phim hành động Hollywood. Nổi lên từ vai diễn đột phá Max Rockatansky trong loạt 3 tập phim đầu tiên “Mad Max” và vai diễn Martin Riggs trong loạt phim về cảnh sát “Vũ khí tối thượng” (Lethal Weapon). Năm 1995, Gibson sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính trong phim sử thi “Trái tim dũng cảm” (Braveheart).



Phim cực kỳ thành công về doanh thu lẫn giải thưởng, mang về cho ông giải Quả cầu vàng đạo diễn xuất sắc nhất, giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất và giải Oscar cho phim hay nhất.



Sau đó, Gibson đạo diễn và sản xuất phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (The Passion of the Christ) gây tiếng vang lẫn sự tranh luận, đồng thời đạt doanh thu phòng vé hết sức thành công với trên 370 triệu USD. Gibson tiếp tục làm đạo diễn trong bộ phim phiêu lưu hành động Apocalypto (2006), rồi sau đó sa sút một thời gian dài.



Sự nghiệp của ngôi sao này bắt đầu hồi sinh với vai diễn trong The Beaver (2011, do Jodie Foster đạo diễn). Gibson cũng quay lại ghế đạo diễn sau 10 năm vắng bóng khi cầm trịch bộ phim “Người hùng không súng” (Hacksaw Ridge - 2016), giành được 2 giải Oscar.