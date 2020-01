Toàn cảnh cầu Long Biên - Hà Nội tháng 3 – 2017 Lễ hội múa quạt Hồ Gươm – 2004 Thiếu nữ Hà Nội tại chợ hoa Tết Quảng An 2018 Góc nắng phố Hàng Cót - Hà Nội 2019 Một người phụ nữ ngoại tỉnh bán hoa quả rong trên phố Lương Văn Can 2018 Người bán hoa trên phố Đào Duy Từ - Hà Nội 2019 Một quán phở nằm sâu trong ngõ phố Hàng Ngang - Hà Nội 2010 Nắng xuân trên phố Ngõ Gạch Hà Nội 2016 Các cụ bà trong Lễ hội mùa Xuân - Bát Tràng tháng 3-2016 Trẻ em làng Cự Đà 2003 Nguyễn Việt Thanh sinh năm 1970, được nhiều người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của ảnh báo chí Việt Nam đương đại. Từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín như 2 giải nhất ở Cuộc thi Nhiếp ảnh báo chí Quốc tế tại Băng-Cốc (2007), Giải Performance tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do HPA tổ chức tại Trung Quốc (2015), Giải Grand Prize tại cuộc thi ảnh về Môi trường do Đại sứ quán Mỹ tổ chức (2016), ... Trong suốt sự nghiệp của mình, Việt Thanh đã tổ chức rất nhiều triển lãm đa phần tại quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp đến khán giả thế giới

Toàn cảnh cầu Long Biên - Hà Nội tháng 3 – 2017 Lễ hội múa quạt Hồ Gươm – 2004 Thiếu nữ Hà Nội tại chợ hoa Tết Quảng An 2018 Góc nắng phố Hàng Cót - Hà Nội 2019 Một người phụ nữ ngoại tỉnh bán hoa quả rong trên phố Lương Văn Can 2018 Người bán hoa trên phố Đào Duy Từ - Hà Nội 2019 Một quán phở nằm sâu trong ngõ phố Hàng Ngang - Hà Nội 2010 Nắng xuân trên phố Ngõ Gạch Hà Nội 2016 Các cụ bà trong Lễ hội mùa Xuân - Bát Tràng tháng 3-2016 Trẻ em làng Cự Đà 2003 Nguyễn Việt Thanh sinh năm 1970, được nhiều người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của ảnh báo chí Việt Nam đương đại. Từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín như 2 giải nhất ở Cuộc thi Nhiếp ảnh báo chí Quốc tế tại Băng-Cốc (2007), Giải Performance tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do HPA tổ chức tại Trung Quốc (2015), Giải Grand Prize tại cuộc thi ảnh về Môi trường do Đại sứ quán Mỹ tổ chức (2016), ... Trong suốt sự nghiệp của mình, Việt Thanh đã tổ chức rất nhiều triển lãm đa phần tại quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp đến khán giả thế giới