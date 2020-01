"Hà Nội trong mắt ai" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh

Ảnh Hà Nội của Nguyễn Việt Thanh đôi khi phản ánh một vẻ đẹp bình yên đầy hạnh phúc nhưng cũng có những bức ảnh khiến người xem nao lòng và bồi hồi về những dấu tích của thời gian.

Nguyễn Việt Thanh hiện là phóng viên ảnh Báo VietnamNews (TTXVN), đồng thời là giảng viên đào tạo nhiếp ảnh báo chí cho nhiều trường đại học như: Đại học quốc tế RMIT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Thiếu nữ Hà Nội tại chợ hoa Tết Quảng An 2018

Anh sinh năm 1970, được nhiều người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng ảnh báo chí Việt Nam. Việt Thanh từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi ảnh uy tín như "Cà phê sáng mùa đông" do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, "Sáng tạo Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam" do Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, "Kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt - Mỹ qua ống kính nhiếp ảnh Việt Nam" do Hiệp hội Việt - Mỹ, VTV và Tạp chí Việt - Mỹ tổ chức...

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh

Nhà nhiếp ảnh này từng đoạt 2 giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí tại Bangkok 2007, giải Performance tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do HPT tổ chức tại Trung Quốc 2015, giải Grand Prize tại cuộc thi ảnh về môi trường do Đại sứ quán Mỹ tổ chức 2016....

Triển lãm "Hà Nội trong mắt ai" diễn ra từ nay đến hết ngày 13-1 tại Grand Vista Hanoi, số 146 Giảng Võ, Hà Nội.