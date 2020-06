Giữa cơn bạo bệnh, nhạc sĩ Phó Đức Phương chỉ ra 3 lý do khiến ông phải sống

Xuất hiện trong buổi gặp gỡ giới thiệu về đêm nhạc, ca sĩ Mỹ Linh kể, cách đây hơn chục hôm, cô và Thanh Lam vào viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương và thực sự ngạc nhiên trước tinh thần chiến đấu với bệnh tật của vị nhạc sĩ 76 tuổi.

Theo chia sẻ của Mỹ Linh, cô tin rằng nhìn vào đôi mắt sáng rực, nụ cười tràn trề nhựa sống của nhạc sĩ Phó Đức Phương, không ai nghĩ ông đang là một bệnh nhân. Trong câu chuyện của mình, tác giả ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” lạc quan kể chi tiết từ lúc vào viện khám thế nào, đi thử máu ra sao…Không chỉ thế, ông còn tếu táo động viên ngược lại mọi người: “Chú hỏi hết rồi, cả âm lẫn dương, các ‘ngài’ bảo phải sống. Chú cũng quyết sẽ sống. Các bác sĩ cũng bảo sẽ sống”.

Khuôn mặt rạng rỡ của vị nhạc sĩ già cứ ám ảnh mãi Mỹ Linh trên đường trở về nhà. Nữ “diva” chia sẻ, cô bỗng nhớ lại một thời tuổi trẻ khi hai chú cháu tập hát với nhau sớm khuya, dù chỉ là tập ca khúc cho một vở kịch hay bộ phim gì đó nhưng ông làm việc với tinh thần rất hăng say. Cô tin rằng với năng lượng sống đặc biệt ấy, vị nhạc sĩ tài ba sẽ vượt qua cơn bạo bệnh hiện tại.

Mỹ Linh và Thanh Lam đều ngạc nhiên trước năng lượng sống và tinh thần lạc quan của nhạc sĩ Phó Đức Phương khi phải chiến đấu với bệnh tật

Cùng đi với Mỹ Linh vào thăm vị nhạc sĩ họ Phó, “diva” Thanh Lam cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự vui vẻ, bình tĩnh và đầy lạc quan của ông khi đối mặt với bệnh tật. Thanh Lam chia sẻ, cô rất xúc động khi nghe nhạc sĩ Phó Đức Phương bảo rằng, cuộc đời luôn đặt ông phải đối diện với những thử thách và bây giờ - bệnh tật là một thử thách mới. Nhìn nụ cười tươi tắn và nghe ông nói chuyện nhẹ như không, Thanh Lam càng tin rằng vị nhạc sĩ già sẽ không dễ dàng chịu khuất phục kể cả khi phải chiến đấu với bệnh tật.

Có điều mà cả Mỹ Linh và Thanh Lam đều không biết, lần cả hai vào viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương lại là lúc ông mệt nhất. So ông từ lúc nhập viện, dù phải trải qua những cơn đau hay mệt mỏi thế nào, ông cũng không bao giờ kêu ca hay để mọi người phải lo lắng cho mình. Như tiết lộ của chị Phó Khánh Chi – cô con gái thứ hai của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì ông gieo nụ cười và hy vọng cho tất cả nhưng người đến thăm mình rằng: “Các bạn đừng lo, tớ rất khỏe, chẳng bao lâu nữa tớ sẽ trở lại”. Ngay cả khi nhạc sĩ Trần Tiền từ miền Nam gọi điện ra hỏi thăm, ông cũng cố gắng nói bằng cái giọng vừa to vừa oang oang như để trấn an bạn: “Cậu đừng có lo, tớ khỏe lắm!”. Con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương xúc động bày tỏ: “Bố tôi không muốn mang nỗi buồn mà luôn muốn truyền niềm lạc quan đến bạn bè.”

Nhạc sĩ Phó Đức Phương trong mắt các con là một người cha tình cảm và gần gũi

Nhắc đến người cha nghệ sĩ của mình, chị Phó Vũ Thư – con gái cả của nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ, tuy có tiếng là người khó tính và kỹ tính trong nghệ thuật nhưng ngoài đời ông không bao giờ quá khắt khe với con cái, cũng không phải người cha khó tính mà ngược lại, luôn đối xử một cách thoải mái, vui vẻ và xem các con như bạn. Thậm chí, nhiều khi ông không xưng hô “bố - con” mà gọi con là “cậu” xưng “tớ”. Thế nên các con của ông không ai có cảm giác ngại tiếp túc hay xa cách với bố cả. Dù vậy, theo chị Phó Vũ Thư, từ bé khi cho chị theo học đàn, nhạc sĩ Phó Đức Phương luôn nhắc nhở con gái rằng đã theo nghệ thuật thì phải chỉn chu và nghiêm khắc với chính mình.

Trở lại với đêm nhạc “Khúc hát phiêu ly” tới đây, điều đặc biệt là ca sĩ Tùng Dương sẽ là người đảm nhận khâu biên tập âm nhạc cho toàn bộ chương trình. Giọng ca được mệnh danh “divo” của nhạc Việt chia sẻ, anh cảm thấy vinh dự vì tuy ở thế hệ khác với vị nhạc sĩ lớn này song lại được ông xem như bạn vong niên. Cách đây 2 năm khi anh làm liveshow “Tùng Dương hát bộ tứ sông Hồng” (Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Phó Đức Phương), sau khi xem xong và biết anh tự biên tập chương trình từ đầu đến cuối, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã chạy lên sân khấu ôm ghì lấy anh xúc động nói khẽ: “cậu được lắm, cậu hát hay thì ai cũng biết rồi nhưng còn là người biên tập giỏi đó”, đồng thời không quên nhắn nhủ: “sau này tớ làm show, tớ sẽ nhờ cậu biên tập”. Lần này anh muốn thực hiện lời hứa ấy với ông nên quyết định xắn tay vào biên tập toàn bộ liveshow về ông – “Khúc hát phiêu ly”.

Nói thêm về nhạc sĩ Phó Đức Phương, Tùng Dương bảo, anh hay gọi ông là “chú” một cách trìu mến, nhưng ông thì thường xưng hộ “bạn – mình” một cách thân thương. Mỗi lần tới nhà ông để tập bài, ông lại nhoẻn miệng cười, tiếp đón rất ân cần, cứ lo anh đói nên thỉnh thoảng lại vào bếp lục xem có gì ngon để mời “bạn trẻ”. Ông còn nói vui với anh rằng: “miệng tớ và cậu đều rộng, cứ cười hết cỡ cho nó sang, không đi đâu mà thiệt, các cụ bảo rồi!”. Tùng Dương kể, mỗi lần nói chuyện với nhạc sĩ Phó Đức Phương, anh nhận thấy ở ông sự đồng cảm, thấu hiểu mọi cảm xúc, nhãn quan của một người từng trải cùng sự điềm tĩnh của một người con nặng tình với quê hương. Cái “vóc” của một nghệ sĩ lớn và cảm hứng bất tận mà ông truyền lại cho nam ca sĩ khiến anh thấy thực sự thú vị và không nề hà chạy tới mỗi khi ông gọi.

Ca sĩ Tùng Dương kể nhiều câu chuyện thú vị về nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhớ lại, Tùng Dương bảo, mỗi lần nhạc sĩ Phó Đức Phương hát mẫu là ông đều phải đập bàn, gõ ghế một cách hào sáng và khí phách thì mới chịu. Ông nói với anh rằng: “Tớ không giỏi hát bằng cậu nhưng sáng tác hay toán học thì cậu thua tớ, nên tớ cứ cần cậu mãi và cậu cũng cần tớ!”. Mấy hôm trước, anh vào viện thăm người bạn già của mình thì thấy ông bật cười và nói rất to: “Dương ơi, tớ khỏe rồi. Tớ có thể thị phạm luôn đây”.

Đứng chân ở vai trò biên tập, ca sĩ Tùng Dương tiết lộ, anh sẽ biên tập trên cơ sở “bài tủ” của ai thì người đó vẫn thể hiện chứ không tạo ra sự xáo trộn nào quá mới mẻ cả. Hơn ai hết, anh hiểu không ai hát “Trên đỉnh Phù Vân” hay hơn Mỹ Linh, cũng như không ai có thể vượt qua Thanh Lam khi thể hiện ca khúc “Không thể và có thể”. Riêng anh sẽ nhận hát những sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương mà ít người biết hơn, như cách ông vẫn tếu táo với anh rằng: “Cậu toàn gặm những cái…xương xẩu trong âm nhạc của tớ”.

Cùng với Tùng Dương, Thanh Lam, Mỹ Linh, đêm nhạc “Khúc hát phiêu ly” còn ghi nhận sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Minh Thu, Phương Anh, nhóm Oplus, nhóm M4U…và cả NSƯT Thu Huyền (nghệ sĩ chèo). Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của người thân trong gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương gồm: Phó Vũ Thư (con gái), Phó Đức Hoàng (con trai) và Phó An My (cháu gái). Cả ba sẽ trình tấu những bản nhạc do chính mình sáng tác như món quà ý nghĩa gửi đến vị nhạc sĩ tài hoa. Đảm nhận vai trò dẫn chuyện là hai người bạn của ông – nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.