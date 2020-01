Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tránh nghi lễ không đúng chính pháp, "giải oan gia trái chủ", "dâng sao giải hạn"

Trong nội dung của văn bản hướng dẫn tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Canh Tý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, lễ nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt và trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội.

Việc các chùa tổ chức nghi lễ cầu quốc thái dân an, mong muốn đem lại bình an cho mọi người là việc làm có ý nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và đem lại sự lạc quan trong cuộc sống.

Biển người cúng dâng sao giải hạn ngồi tràn ra đường trước cửa chùa Phúc Khánh, hình ảnh vẫn thấy hàng năm vào đầu tháng Giêng âm lịch tại Hà Nội

"Tuy nhiên để gìn giữ sự trong sáng của chính pháp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện và Tăng Ni khi tổ chức, thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo dễ bị xã hội hiểu lầm là lệch chuẩn tâm linh, và phải cẩn trọng trong khâu tổ chức tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh"- Công văn của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng thời yêu cầu không dùng các thuật ngữ yếm thế như "giải hạn", "dâng sao giải hạn", "cắt giải oan gia trái chủ"… mà phải nêu bật ý nghĩa, sự vận hành luật nhân quả của Phật giáo, tạo phúc đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm nhiều việc tốt, sống đời sống chính mạng, chính nghiệp mới có được sự an lạc, hạnh phúc, thịnh vượng và gặp nhiều thiện duyên trong đời sống.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các chùa trong cả nước thực hiện đúng theo chỉ đạo của công văn. Đồng thời, yêu cầu Ban Kiểm soát các cấp giám sát nghiêm việc thực hiện tại các cơ sở tự viện.