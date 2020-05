Giảm lo Covid, ra rạp xem phim

“Bloodshot” ăn khách nhất khi chiếu trở lại từ ngày 9-5

Sáng đèn những phim gì?

Các hệ thống rạp CGV, Galaxy, Lotte Cinema, BHD, Beta Cinemas... đã đồng loạt mở cửa đón người xem trở lại từ ngày thứ bảy cuối tuần. Nhìn vào tựa các phim mới lẫn cũ được xếp lịch chiếu xen kẽ từ 9-5, có thể nhận thấy đây là thời điểm mà các nhà phát hành tái khởi động và tạo bước đệm làm “nóng” cho công chúng trở lại thói quen ra rạp xem phim.

“Cả những người làm nghề và khán giả ai cũng hào hứng khi rạp chiếu phim mở cửa trở lại từ ngày 9-5. Dù vậy, hiện tình hình vẫn còn khá khó khăn và có phần hơi khó đoán khi chưa có phim mới ra rạp nhiều. Nói chung, thị trường phim phải chờ đợi, nghe ngóng thêm tình hình thực tế. Nhưng từ giờ tới cuối năm hy vọng là cơ hội cho các phim Việt Nam ra rạp”. Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền - đại diện Công ty BHD

Nhiều phim Việt lẫn phim ngoại vốn được chiếu dang dở và doanh thu sa sút hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3, tức trước khi tất cả các rạp trên toàn quốc phải đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, nay được các nhà phát hành chiếu trở lại. Cơ hội nâng thêm doanh số từ phía phim Việt có “Nắng 3: Lời hứa của cha” (đạo diễn Đồng Đăng Giao, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Khả Như…), phim ngoại có “Kẻ vô hình” (The Invisible Man - từng ra rạp hôm 28-2), “Siêu anh hùng Bloodshot”, “Dấu ấn vô cực” (đều ra rạp ngày 13-3 song phải hoãn ngay sau đó)…

Một số phim Việt gây tiếng vang từ năm ngoái cũng được trở lại rạp dịp này như “Tháng năm rực rỡ” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), “Anh trai yêu quái” (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng) hay cả “Vu quy đại náo” (diễn viên Việt Hương, Ngọc Trinh, Diệu Nhi…).

Trong khi đó, các phim ngoại được chiếu lại có “Cậu bé ma II” là phim kinh dị đã đạt 50 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam. “Ngôi làng tử khí” (Nhật Bản) cũng từng chiếu từ 14-2. “Johnny English: Tái xuất giang hồ” (Johnny English: Strikes again) - tức phần 3 của loạt phim hài hành động “Điệp viên không không thấy” do cây hài Mr. Bean cầm trịch. Một số phim mới ra rạp như “Sa mạc chết” (The Duskwalker) hay phim Hàn Quốc “Bà hoàng nói dối” (Honest Candidate).

“Sa mạc chết” với vai nữ chính do Jolene Anderson đóng là phim khoa học viễn tưởng - kinh dị, kể về một loài ký sinh trùng ngoài hành tinh bất ngờ tấn công cư dân của một thị trấn nhỏ nằm giữa sa mạc. Chúng thâm nhập lấy não của con người và biến họ trở thành những sinh vật khát máu, điên loạn. Lẽ ra phim đã chiếu tại Việt Nam từ 20-3 nếu như không bị hoãn vì Covid-19.

“Bà hoàng nói dối” là phim hài viễn tưởng do đạo diễn Jang Yoo-jeong thực hiện cùng các diễn viên Ra Mi-ran, Na Moon-hee. Phim kể về một nữ nghị sĩ với khả năng… nói dối chuyên nghiệp chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ thứ 4, bất ngờ bị “nghiệp quật” khi những lời nói ra đều thành sự thật. Phim chiếu rạp tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 2-2020, có lịch chiếu tại Việt Nam hôm 20-3 nhưng bị hoãn đến nay.

“Nắng 3: Lời hứa của cha” là phim Việt Nam nổi bật quay trở lại rạp chiếu

Trở lại “lợi hại hơn xưa”?

“Nắng 3: Lời hứa của cha” từng ra rạp từ ngày 6-3. Phim kể về cuộc sống của 2 mẹ con hành nghề lừa đảo Quế Phương (Khả Như đóng) và bé Hồng Ân (Ngân Chi). Khi hai mẹ con vô tình lừa phải bác sĩ Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn), mọi thứ bị đảo lộn do Tùng Sơn có khả năng chính là người cha mà bé Hồng Ân đang tìm kiếm lâu nay.

Hành trình chinh phục “người cha bất đắc dĩ” của hai mẹ con Phương và Ân không hề dễ dàng bởi sự ngăn cản của Thùy Linh (Oanh Kiều đóng - người yêu hiện tại của Sơn). Phim khá thu hút người xem và có doanh thu khoảng 30 tỷ đồng trước khi ngừng chiếu vì Covid-19.

“Siêu anh hùng Bloodshot” là trường hợp ‘bom tấn” chỉ chiếu 2 ngày tại Việt Nam và mới đạt doanh số 15 tỷ đồng trước khi ngưng chiếu vì giãn cách xã hội. Với ngôi sao Vin Diesel thủ vai chính Bloodshot - một siêu anh hùng sở hữu siêu sức mạnh, tốc độ, khả năng hồi phục thần tốc nhưng bản thân lại không được kiểm soát cuộc sống của mình và bị lợi dụng với ý đồ đen tối - mặc dù chỉ là phim hành động hạng B nhưng “Bloodshot” có cơ may ăn khách sau khi tái chiếu. Theo thống kê của Box Office Việt Nam, “Bloodshot” là phim dẫn đầu doanh thu phòng vé ngày đầu tiên các rạp mở cửa trở lại 9-5.

Một phim đáng chú ý ra rạp ngày 9-5 là “Phi vụ đào tẩu” (Pretoria) dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đào tẩu thông minh và phi thường khỏi nhà tù an ninh Pretoria (Nam Phi) của 2 nhà hoạt động chính trị Tim Jerkins (Daniel Radcliffe đóng) và Stephen Lee (Daniel Webber). Bộ phim do Francis Annan đạo diễn, tái hiện chân thật kế hoạch vượt ngục kịch tính nghẹt thở của các nhân vật để có lại tự do cho bản thân.