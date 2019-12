Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai – năm 2019: Tôn vinh tác giả và các nhà xuất bản

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, sách là một trong những di sản lớn nhất cung cấp tri thức, góp phần tạo nên nhân cách con người và văn hóa nhân loại, để có những bước tiến vĩ đại con người cần có tri thức, và sách là kho tàng tri thức của nhân loại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ



Ở Việt Nam, với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất bản đã có những thành tựu đáng kể, phong trào đọc sách có bước phát triển đáng mừng, công tác quảng bá sách đã được chú trọng, các tác giả, tác phẩm xuất sắc được trân trọng trao cho những giải thưởng nhiều ý nghĩa.

Giải thưởng sách quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức từ năm 2018 càng khẳng định giá trị sách đối với đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích tôn vinh các tác giả, dịch giả nhà nghiên cứu, sáng tác, sưu tầm, các nhà xuất bản, các đơn vị làm sách.

NXB Công an nhân dân vinh dự nhận giải B



Làm ra được những cuốn sách hay có giá trị là cả 1 nỗ lực cố gắng tâm huyết của rất nhiều người, nhưng để sách đến được với bạn đọc và lan tỏa, nhân lên những giá trị tri thức đối với đời sống xã hội còn là một yêu cầu thách thức lớn đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn. Chính vì vậy, cùng với việc tôn vinh những thành quả to lớn của các nhà khoa học, các tác giả, dịch giả, và đội ngũ những người làm sách, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá cho giải thưởng nhằm huy động được nhiều hơn nữa sự tham gia của các nhà xuất bản các nhà sách, các tác giả cũng như sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp, đưa giải thưởng sách quốc gia thành một trong những giải thưởng danh giá uy tín, hàng đầu trong các giải thưởng của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Đồng thời tuyên truyền rộng rãi hơn nữa các tác phẩm có giá trị đến đông đảo bạn đọc, mang đến niềm vinh dự, tự hào, giá trị tinh thần to lớn cho cá nhân, tổ chức nhận giải thưởng, cổ vũ, khích lệ quá trình sáng tạo và cống hiến của đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người làm sách.

Đánh giá về chất lượng giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng Sách Quốc gia nhận định, nhìn tổng thể Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai cho thấy các sách tham gia dự giải được các hội đồng tuyển chọn cơ sở thuộc các nhà xuất bản (NXB) lựa chọn khá cẩn thận về nội dung và hình thức trình bày. Có nhiều cuốn sách (bộ sách) được biên soạn công phu, có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải A cho đội ngũ các tác giả



Quy trình chấm giải chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian quy định. Tất cả các cuốn sách được thẩm định và chấm điểm đều có bản nhận xét, đánh giá theo mẫu quy định. Các thành viên Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, khách quan.

So với lần đầu tiên tổ chức, giải thưởng năm nay có nhiều thay đổi để nâng tầm cả về chất và lượng. Thay vì có tới 7 hạng mục sách được trao, năm nay BTC đã rút gọn còn 5 hạng mục. Giải năm nay không trao các thể loại Sách hay, Sách đẹp mà chỉ còn giải A, giải B, giải C. Do đó, số lượng giải giảm đi nhiều, nhưng chất lượng giải tăng lên. Bên cạnh đó, quy chế tổ chức chặt chẽ như các cuốn sách phải đạt từ 70% số thành viên hội đồng mới được trao giải. Giá trị giải thưởng cũng tăng lên, giải A đã tăng gấp 5 lần, trị giá 100 triệu đồng.

Năm nay, giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai có 42 nhà xuất bản tham gia với 355 cuốn sách cho 259 tên sách. Sau thời gian làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, các Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải.

Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã thống nhất trao giải cho 27 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 2 giải A, 13 giải B và 12 giải C.

2 giải A đã thuộc về tác phẩm “Động vật chí Việt Nam (từ tập 26 đến tập 31) và thực vật chí Việt Nam (từ tập 12 đến tập 21) của tập thể tác giả NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tác phẩm “Vùng đất Nam Bộ-Quá trình hình thành và phát triển (gồm 2 tập tổng quan và 10 tập chuyên khảo sâu) của tập thể tác giả do cố GS Phan Huy Lê tổng chủ biên của NXB Chính trị Quốc gia.

NXB Công an nhân dân với cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)-Phần các tội pham” của tập thể tác giả đã đoạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai-năm 2019.