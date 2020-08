"Giai điệu tự hào – Vì bình yên Tổ quốc"

Chương trình được dàn dựng với chủ đề "Vì bình yên Tổ quốc" nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Đại diện êkip sản xuất cho biết, các ca khúc quen thuộc về lực lượng Công an được lựa chọn đưa vào trình diễn trong chương trình như:Giai điệu Tổ quốc, Đêm thành phố đầy sao, Để gió cuốn đi, Từ một ngã tư đường phố... đều sẽ được làm mới lại trên nền nhạc "sống" dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Hồng Kiên.

Trong đó phải kể đến tác phẩm của cố nhạc sỹ Văn Cao "Người công an thân yêu " - một trong những bài hát hiếm hoi được cố nhạc sỹ dành tặng cho lực lượng Công an nhân dân. Các ca khúc này sẽ được thể hiện qua giọng ca của dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Hồng Ngọc...Đặc biệt ca sĩ Dương Hoàng Yến sẽ tham gia trải nghiệm một ngày làm cảnh sát giao thông trong MV "Từ một ngã tư đường phố".

Ca sĩ Dương Hoàng Yến tham gia trải nghiệm làm cảnh sát giao thông trong MV "Từ một ngã tư đường phố"

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, một trong những chiến công vang dội nhất của lực lượng Công an nhân dân - vụ án phố Ôn Như Hầu đã được khắc họa lại dưới hình thức kịch nghệ thuật kèm phóng sự đan xen, kể lại vụ án một cách mạch lạc chi tiết nhưng cũng không khỏi khiến người xem có cảm giác hồi hộp, kịch tính. Đây không chỉ được coi là một vụ án mà còn là một chiến thắng bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước ta giai đoạn năm 1946 trước các thế lực phản Cách mạng âm mưu hòng lật đổ chính quyền.

Ca sĩ Lê Anh Dũng

Cùng với đó, những sự kiện nổi bật của ngành công an, câu chuyện về sự hi sinh và đóng góp thầm lặng của lực lượng công an được kể lại đầy cảm xúc thông qua các phóng sự dày dặn và công phu trong chương trình. "Giai điệu tự hào tháng 8" với chủ đề "Vì bình yên Tổ quốc" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h10 ngày 8-8-2020.