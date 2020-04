"Ghen cô Vy" bản tiếng Anh chính thức ra mắt

Với những hiệu ứng tích cực cả trong nước và quốc tế của MV “Ghen cô Vy” suốt thời gian qua, bài hát này xứng đáng được gọi là một bản hit trong cuộc chiến chống lại Covi-19. Đáp ứng mong đợi của nhiều người, tối ngày 9-4, “Ghen cô Vy” bản tiếng Anh đã chính thức ra mắt.



Đặc biệt, so với bản tiếng Việt, “Ghen cô Vy” bản tiếng Anh có một số thay đổi đáng chú ý và được người xem đánh giá cao.

Nhiều người ấn tượng với việc MV giữ nguyên câu hát "Xoa xoa xoa đều" bằng tiếng Việt

Nếu như bản trước, phạm vi của bài hát tập trung vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thì lần này, nhạc sĩ Khắc Hưng cùng ca sĩ Min và Erik đã mở rộng lời kêu gọi ra thế giới với câu khẩu hiệu “If we hold on to each other, we will rock you corona” (Tạm dịch: Nếu cùng chung tay, chúng ta sẽ đá bay corona).

Thêm nữa, ra mắt vào thời gian này nên lời bài hát cũng mang tính thời sự khi không còn nhắc tới “Quê của em ở Vũ Hán” hay “Tên của em ấy corona”. Thay vào đó, bài hát đưa ra lời cảnh báo rằng virus này có thể đang ở xung quanh chúng ta và đặc biệt là cảnh giác trước vấn nạn tin giả.

Chính vì vậy, mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe bằng cách tập thể dục, vệ sinh môi trường xung quanh, hạn chế tới nơi đông người và chỉ đọc những thông tin chính thống. Phần điệp khúc, MV còn nhắc tới việc chia sẻ lòng tốt của cộng đồng trong những ngày này.

Không chỉ có lời bài hát mà phần hoạt hình minh họa cũng thể hiện tinh thần đoàn kết chống lại dịch bệnh của tất cả chủng tộc, màu da từ khắp thế giới.

“Ghen cô Vy” phiên bản tiếng Anh còn có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Như vậy, ca khúc sẽ đến được với nhiều đối tượng trong xã hội hơn.

MV được đón nhận với nhiều lời nhận xét khen ngợi như “Bài hát này của Việt Nam đã đem tới cho chúng tối những niềm tin vào khoảng thời gian đen tối này” (B.E.Movies) hay “Tôi rất vui khi các bạn giữa nguyên câu khẩu hiệu “xoa xoa xoa đều” trong bài hát vì đó là phần hấp dẫn nhất” (Ellie Hermandez), thậm chí là “ Bài hát này lan truyền nhanh hơn virus corona” (Sangarang)…

MV “Ghen cô Vy” được sản phẩm thuộc dự án EndCoV, một dự án sáng tạo của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và ca sĩ Erik, vũ công Quang Đăng và Đại sứ thiện chí Influencer Châu Bùi.

Dự án ra đời với mong ước được tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng, đồng hành cùng cộng đồng xây dựng thói quen phòng bệnh cũng như truyền thêm lửa, bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến này - đội ngũ các chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu người lao động, những người ở tiền tuyến vẫn tiếp xúc và đấu tranh hàng ngày với bệnh dịch.

Trên kênh Yotube của mình, nữ ca sĩ Min chia sẻ thêm rằng "Những điều chúng tôi đang làm chỉ là rất nhỏ bé nhưng chúng tôi tin nếu đoàn kết lại, tất cả chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích hơn nữa cho cộng đồng. Hơn tất cả, chúng tôi thực lòng mong toàn cộng đồng sẽ cùng nhau phòng bệnh, thực hiện các thói quen tốt cho sức khoẻ, lan toả những điều tử tế vì một thế giới yên bình".