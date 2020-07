Vào năm 2011, Eden Wood trở thành cái tên nổi đình đám trong làng giải trí nước Mỹ khi đăng quang hoa hậu nhí trong show Toddlers and Tiaras (Các bé và vương miện) được tổ chức thường niên

Vào thời điểm đó, cô bé sinh năm 2005 này đã khiến không ít người thán phục khi sở hữu đôi mắt xanh to tròn, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc vàng óng ả cùng khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời

Bên cạnh đó, không như các thí sinh cùng tuổi khác, mỗi bước đi của Eden Wood đều hết sức sống động, khiến người xem thích thú không ngừng

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của cô bé 6 tuổi ấy là quãng thời gian tập luyện đầy khắc nghiệt

Dù đoạt ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sáng giá dành cho trẻ em nhưng Eden và người mẹ của mình đã trở thành chủ đề bị truyền thông và dư luận đem ra bàn tán, chỉ trích

Cụ thể, sau khi giành được vương miện, Eden đã bị chê là trái non chín ép, già dặn trước tuổi và đánh mất đi vẻ hồn nhiên của một cô bé 6 tuổi, không giống với những người bạn đồng trang lứa

Còn người mẹ của em thì bị chỉ trích vì đánh cắp tuổi thơ của con trẻ khi cho Eden tham gia đấu trường sắc đẹp quá sớm, bắt một đứa trẻ phải thực hiện chế độ tập luyện hà khắc

Theo đó, để có được sự tự tin và khả năng tỏa sáng trên sân khấu thì Eden từng được mẹ cho tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp từ khi mới 14 tháng tuổi, cho đến năm 6 tuổi thì cô bé đã có tên trong 25 chương trình khác nhau

Lúc 3 tuổi, cô bé đã được chọn đóng vai chính trong bộ phim ngắn mang tên "Chiếc hộp giận dữ"

Không chỉ thế, Eden Wood còn có cả một chương trình online của riêng mình mang tên là "Thế giới của Eden" sau khi đoạt được vương miện danh giá

Với khát vọng chiến thắng cháy bỏng, Eden được mẹ cho ăn kiêng ngặt nghèo chủ yếu là rau và trái cây để giữ vóc dáng

Ngoài ăn kiêng, cứ 3 tháng cô bé lại đến spa chuyên nghiệp 1 lần để tiêm botox nhằm giữ gương mặt luôn căng mịn, bầu bĩnh như búp bê

Chế độ giữ dáng nghiêm ngặt để tham gia các sự kiện đã khiến tuổi thơ của Eden chỉ xoay quanh việc làm đẹp, tạo dáng trước ống kính và tham gia một loạt các cuộc thi lớn nhỏ

Mặc dù bị nhiều người nói rằng là “trái non chín ép”, già trước tuổi và chịu không ít áp lực dư luận ngay từ khi còn bé nhưng Eden Wood chưa bao giờ ngủ quên trong vinh quang

Cô bé năm nào đã không ngừng miệt mài học tập, rèn luyện bản thân để trở thành một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp rạng ngời

Bên cạnh giành thời gian cho việc học, Eden vẫn gắn bó với sàn diễn và máy ảnh nhưng không quên theo đuổi những mục tiêu khác trong cuộc sống

Eden từng là người mẫu cho một số nhà thiết kế nổi tiếng và sải bước trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York

Ở tuổi 15, thiếu nữ này đã theo lớp học múa ở Nam Mississippi để có thể “lấn sân” sang các loại hình nghệ thuật khác

Cô được biết đến là một nữ sinh năng nổ trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thường xuyên tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu chụp hình...

Tuy nhiên, không vì thế mà Eden chểnh mảng việc học, tại trường, cô là một học sinh xuất sắc với điểm số cao gần như tuyệt đối

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016 với trang ET Online, Eden cho biết cô tạm thời dừng việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp để tập trung thời gian cho việc học tập và thử thách bản thân với việc học múa

Eden cho biết cô muốn làm một cái gì đó thật khác biệt và muốn thử sức ở lĩnh vực mới mẻ hơn để thực hiện ước muốn trở thành Taylor Swift thứ 2 - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng trên thế giới

Tuy vậy, Eden cũng chia sẻ rằng cô không bao giờ có ý định cắt đứt hoàn toàn với cuộc thi sắc đẹp. Cô sẽ tham gia khi nhận thấy mình đã đủ trưởng thành, đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị

Hiện tại, trên tài khoản Instagram của Eden đã có gần 54.000 người theo dõi. Thiếu nữ 15 tuổi này cũng tích cực chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội

Nhiều người cho rằng, Eden ngày càng rạng rỡ với nhan sắc nổi trội, phong cách của cô vô cùng đa dạng, lúc nhẹ nhàng, dịu dàng khi thì gợi cảm hoặc cá tính

Khi rời khỏi sàn diễn và ống kính máy quay, Eden trở về là một nữ sinh nhí nhảnh, vui đùa bên bạn bè

Trước đây, có rất nhiều ngôi sao nhí vì nổi tiếng quá sớm mà cứ trượt dài trong ánh hào quang của quá khứ để rồi họ đánh mất cả tương lai tốt đẹp phía trước, nhưng đến hiện tại Eden là ngoại lệ

Có thể thấy, Eden Wood là một trong số ít những ngôi sao nổi tiếng từ thuở nhỏ vẫn tiếp tục giữ vững phong độ và ngày càng thăng hoa hơn thay vì ngủ quên trong vinh quang, có lối sống tiêu cực

