Duy Mạnh nhận lỗi "nói bậy", nộp phạt 7,5 triệu đồng và hứa sẽ sửa sai

Liên quan đến sự việc tài khoản mạng xã hội Facebook được cho là của ca sĩ Duy Mạnh đã có bình luận tục tĩu, sai lệch về chủ quyền biển đảo của đất nước, gây làn sóng bức xúc trong dư luận, mới đây Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã có cuộc làm việc với nam ca sĩ này.

Theo đó ngay sau khi sự việc được dư luận phản ánh và theo đề nghị từ phía Cục Phát thanh, truyền hình & thông tin điện tử, Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã đề nghị ca sĩ Duy Mạnh lên làm việc tại Sở vào chiều nay 7-8. Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cho biết, Sở đã xác minh tài khoản Facebook có phát ngôn nêu trên là của ca sĩ Duy Mạnh.

Trong cuộc làm việc với Sở, Duy Mạnh đã đưa ra các tài liệu cho thấy phát ngôn bị cho là sai lệch về chủ quyền biển đảo của anh là đã bị cắt ghép, chỉnh sửa từ bài viết đã đăng cách đây 2 năm. Trong đó, việc cắt ghép này đã khiến dư luận hiểu không đúng và đủ về bài đăng gốc. Hiện tại thì bài viết gây tranh cãi này lẫn trang Facebook cá nhân của Duy Mạnh đều không tìm thấy do đã bị cộng đồng mạng “báo cáo vi phạm”.

Tuy nhiên theo đại diện Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM thì Duy Mạnh vẫn bị xử phạt vì đã “phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục” do có hành vi chửi bậy, nói tục trên mạng xã hội. Hành vi này của nam ca sĩ bị phạt 7,5 triệu đồng theo điểm B, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử do có hành vi cung cấp thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Duy Mạnh đã nhận lỗi này và xin phép gỡ bỏ thông tin, đồng thời nộp phạt ngay sau buổi làm việc. Nam ca sĩ cũng cam kết sẽ điều chỉnh lại câu chữ khi đăng bài lên mạng xã hội. Còn đối với phát ngôn bị cho là “sai lệch về chủ quyền biển đảo” của Duy Mạnh do đã đăng tải từ 2 năm trước và đã được gỡ bỏ nên Sở không xem xét xử lý.

Sau khi nhận lỗi và nộp phạt, do trang Facebook cá nhân đang bị “báo cáo vi phạm” và không thể sử dụng nên Duy Mạnh đã đăng tải trên trang Fanpage của mình lời cảm ơn tới Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM vì đã hướng dẫn mình hiểu được vấn đề đúng hơn, đồng thời hứa sắp tới sẽ khắc phục trong việc dùng từ ngữ, không dám “nói bậy” nữa.