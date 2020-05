Du lịch Lào Cai đồng loạt giảm giá sâu, hy vọng "phá băng" sau Covid-19

Giá phòng khách sạn giảm tới 60%

Theo số liệu của Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai, tổng thu du lịch trong năm 2019 đạt 19.203 tỷ đồng, tăng43,2% so với cùng kỳ với tổng lượng khách hơn 5 triệu lượt. Với nền tảng trên, Lào Cai dự kiến, 2020 sẽ đón khoảng 5,5 triệu lượt. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành du lịch Lào Cai trong mấy tháng đầu năm gần như đóng băng. Lãnh đạo ngành du lịch Lào Cai thận trọng dự kiến, lượng khách năm nay đạt được con số bằng một nửa năm ngoái (2,5 triệu lượt) thì đã là thành công vì chỉ tính riêng 5 tháng đầu 2020, lượng khách đến đây đã giảm 73% so với thời điểm 2019.

Sapa mùa này hấp dẫn du khách bởi những đỉnh núi với bạt ngàn hoa và khí hậu 4 mùa thay đổi trong một ngày

Để thiết lập trạng thái bình thường mới cũng như “sốc” lại các hoạt động du lịch của Lào Cai- một địa bàn trọng điểm của du lịch phía Bắc, cuối tuần qua, Hiệp hội Du lịch Lào Cai đã tổ chức một đoàn khảo sát du lịch với sự tham dự của 200 doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc. Đây được xem là một động thái tích cực nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, một hình thức “chào hàng” đến với từng hãng lữ hành.



Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai cho biết: “Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, thu hút khách du lịch nội địa đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch mùa hè tại Lào Cai. Đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch Sa Pa, Lào Cai là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình cũng sẽ huy động sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở mua sắm và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khác nhằm tạo nên các chương trình kích cầu du lịch độc đáo, đặc sắc, thu hút khách du lịch.

Khách du lịch đông trở lại trong những ngày cuối tuần ở Sapa

Ngay trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Lào Cai sẽ khởi động Chương trình kích cầu du lịch Lào Cai Mùa hè Sa Pa năm 2020 với sự tham gia của 82 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch trên địa bàn tỉnh. 100% đơn vị tham gia chương trình kích cầu cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm. Trong đó, các loại hình dịch vụ ở Sapa đồng loạt giảm giá từ 10-65%. Giảm giá sâu nhất là các loại hình dịch vụ lưu trú, có những khách sạn như Châu Long Sapa (4 sao) giảm 30% đối với tất cả các loại phòng. Sao Phương Bắc giảm tới 65% đối với phòng VIP...

Anh Nguyễn Việt Thành, Quản lý Khách sạn Mộc Sapa cho biết, giá một phòng thuộc loại đẹp ở Khách sạn Mộc giảm 50% so với trước đây, phòng hạng vừa giá chi trả cho 1 ngày đêm chỉ vào khoảng 350 nghìn đồng. Các dịch vụ ăn uống tại khách sạn này cũng sẽ giảm 10% cho mỗi hóa đơn, kèm theo đó là các dịch vụ tiện ích khác như khách đi theo đoàn sẽ có xe trung chuyển.

Những hàng rào hoa hồng ở Sapa

“Cực kỳ khó khăn” là cách mà anh Nguyễn Việt Thành miêu tả về thời điểm những tháng đầu năm của khách sạn mình. Trước đây, ngay cả những ngày bình thường, tỷ lệ “lấp phòng” luôn ở mức 70-80%. Thời điểm hiện tại, chỉ vào 2 ngày cuối tuần, khách sạn này chỉ hoạt động 50% công suất mà thôi. Anh Thành nói vui, giờ thu đủ bù chi đã là phấn khởi. Hy vọng dịch bệnh qua nhanh để có thể trở về cuộc sống bình thường.

Không chỉ có khách sạn giảm giá, các dịch vụ vận chuyển ở Lào Cai cũng đồng loạt giảm giá từ 20-30%. Vé lên Fansipan Legend giảm 60% (giá cũ là 750/vé/người lớn giảm còn 300), vé tham quan khu du lịch Cầu Kính- Rồng Mây giảm từ 400 nghìn xuống còn 280 nghìn/ vé/ người lớn. Các khu vui chơi giải trí Sun World, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng đã lần lượt tung ra những chương trình kích cầu cho du khách nội địa.

Giảm giá, không giảm chất lượng dịch vụ

Ông Phạm Cao Vỹ (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sapa) chia sẻ, trong thời điểm giãn cách xã hội, các khách sạn đồng loạt đóng cửa, các loại hình dịch vụ du lịch cũng dừng hoạt động, thiệt hại đương nhiên là lớn. Nhưng khi đã thiết lập trạng thái bình thường mới, tức là các hoạt động dịch vụ, các điểm vui chơi giải trí đã mở cửa hoạt động trở lại mà không có khách thì lúc đó thiệt hại mới là khủng khiếp. Bởi lẽ, khi bộ máy vận hành sẽ phải có đủ các chi phí lương nhân viên, điện, nước…

Chính vì thế, phải tìm mọi phương án khả thi, để bộ máy được vận hành. Phải quảng bá hình ảnh, phải kích cầu bằng cách giảm giá tour nhưng không giảm chất lượng dịch vụ. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sapa cũng cho biết, trong thời điểm giãn cách, có rất nhiều các cơ sở lưu trú đã đầu tư thêm các hạng mục, nâng cấp cơ sở để khi mở cửa trở lại chất lượng dịch vụ sẽ tốt hơn.

Cánh đồng hoa tím địa điểm check in yêu thích mới của du khách khi đến với Sapa

Hiện tại, để từng bước phục hồi ngành Du lịch, Lào Cai cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá Lào Cai- Điểm đến an toàn và hấp dẫn tại các Hội chợ quốc tế VITM Hà Nội 2020; Hội chợ Du lịch quốc tế - ITE TP.HCM và các sự kiện văn hóa, du lịch lớn như Festival Huế; triển lãm di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống tại Ninh Bình; tổ chức Ngày hội văn hóa, du lịch Sa Pa ở Đà Nẵng…

Dự kiến, trong thời gian tới sẽ có thêm các hoạt động cụ thể như: Lễ hội Hoa hồng và rượu vang Sa Pa; Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2020; giải marathon vượt núi quốc tế VMM tại Sa Pa; giải marathon vượt núi Bắc Hà lần thứ nhất năm 2020; Festival tinh hoa Lào Cai; Lễ hội mùa thu Y Tý…