Độc đáo thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2020"

Cuộc thi "National Costume" được Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" phát động nhằm tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân - đại diện Việt Nam tại sân chơi "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2020". Với chủ đề "Việt Nam – Tuyệt tác đường cong", các mẫu dự thi sẽ dựa trên ý tưởng về trang phục áo dài của Việt Nam. Hoa hậu Khánh Vân giữ vai trò đồng hành xuyên suốt cuộc thi này.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi lần này có nhiều đổi mới về hình thức, cụ thể là bao gồm 3 vòng thi: Bản vẽ, Đối đầu, Hoàn thiện. Ở mỗi vòng thi sẽ có hai bảng thí sinh, gồm: "All Stars" và "Tự do". Trong đó, bảng All Star bao gồm 16 thí sinh được chọn ưu tiên từ thí sinh chiến thắng, lọt vào Top 3, Top 5, Top 15… của ba mùa giải trước. Còn bảng Tự do là những thí sinh mới tham gia cuộc thi hoặc chưa may mắn được chọn của những mùa giải cũ.

Hoa hậu Khánh Vân sẽ đại diện nhan sắc Việt tại cuộc thi "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2020"

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, Top 32 chung cuộc sẽ gồm 16 thí sinh bảng All Stars và 16 thí sinh bảng Tự do sẽ bước vào vòng 2. Bước sang vòng 3, hai mẫu dự thi đại diện Bảng All Stars và Bảng Tự do sẽ được tiến hành thực hiện sản phẩm. Bộ trang phục chiến thắng cuối cùng sẽ do Ban giám khảo, khán giả và Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn và đây cũng là bộ trang phục dân tộc sẽ được Khánh Vân trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc tại "Miss Universe 2020".