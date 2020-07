Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán dâm có sự tham gia của một số người mẫu, người đẹp với giá "đi khách" lên tới hàng nghìn USD. Đáng chú ý, nam người mẫu Lục Triều Vỹ bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức, cầm đầu đường dây bán dâm này.

Lục Triều Vỹ sinh năm 1993 quê Đà Nẵng, từng làm nghề trang điểm, sau đó học diễn xuất và thanh nhạc với mong muốn dấn thân vào showbiz Việt. Vỹ từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "Nichkhun Việt Nam" bởi gương mặt khá tương đồng với ca sĩ nổi tiếng của xứ sở Kim chi.



Trước khi nổi tiếng, Lục Triều Vỹ chỉ sở hữu khuôn mặt bảnh trai ở mức bình thường, không có gì ấn tượng.

Cái tên Lục Triều Vỹ chỉ thực sự được biết đến sau khi Vỹ góp mặt trong MV "Lưng chừng hạnh phúc" của ca sĩ Bảo Thy.

Sau khi bắt đầu được mọi người biết đến vào năm 2012, Lục Triều Vỹ bất ngờ "mất tích" khỏi showbiz. Sau 4 năm vắng bóng, năm 2016, Vỹ xuất hiện trở lại với hình ảnh "lột xác", trở thành một người mẫu nam tính, sexy chuyên làm mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nội y nổi tiếng.

Lý giải về việc vắng bóng một thời gian dài, Lục Triều Vỹ cho biết đã dành thời gian tập trung vào học hành, không muốn chỉ vì đam mê nghệ thuật mà bỏ bê việc học.

Với gương mặt nam tính, ngoại hình cao ráo, phong cách thời trang ấn tượng, Lục Triều Vỹ nhanh chóng tiến thân vào làng giải trí Việt.

Lục Triều Vỹ từng lên tiếng chia sẻ về những góc khuất trong giới showbiz. Vỹ cho biết, nghề người mẫu luôn xuất hiện rất hào nhoáng, với những bộ trang phục thời thượng, đến nhưng nơi xa hoa và được trả cát sê hậu hĩnh, thế nhưng thực tế nghề người mẫu lại có rất nhiều cám dỗ khó lường.

Vỹ cũng cho biết, mặc dù anh không nổi tiếng như những người mẫu hàng đầu trong nước, nhưng anh cũng đã từng phải nếm trải những điều cay đắng trong cái nghề "khoe thân" này. Mà một trong những điều khiến anh ghê sợ nhất, đó là sự quan tâm quá mức từ những quý ông nhiều tuổi, nhiều tiền.

Lục Triều Vỹ từng gây chú ý vì phát ngôn liên quan đến chuyện được đại gia “để mắt". Cụ thể, Vỹ tiết lộ bản thân nhận được lời đề nghị uống cà phê với thù lao 5.000 USD.Tuy nhiên việc đi cà phê lại không chỉ dừng lại ở đó, mà đi lần một lại có lần 2, lần 3...nên Vỹ đã thẳng thừng từ chối.



"Hình như mình càng chảnh thì người ta càng tò mò, càng khao khát. Sau đó họ đề nghị giá 8.000 USD (hơn 178 triệu đồng) nhưng mình vẫn quyết không đồng ý. Đó chỉ là một trong những lần mình được đề nghị với giá cao như vậy", Lục Triều Vỹ chia sẻ.









Trên trang mạng xã hội cá nhân, Lục Triệu Vỹ thường xuyên khoe những món hàng hiệu đẳng cấp từ đồng hồ, kính mắt đến quần áo, giày dép đắt tiền.

Trước khi bị bắt, Lục Triều Vỹ từng làm đại diện thương hiệu thời trang, là người mẫu nội hàng tháng theo Vỹ tiết lộ là từ 50-80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12-7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM ập vào một khách sạn cao cấp tại phường Bến Nghé. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 3 "người đẹp" có hành vi bán dâm cho khách.Cùng lúc này, một tổ trinh sát khác ập vào chung cư ở quận 7 bắt giữ Lục Triều Vỹ để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Làm việc với lực lượng công an, những người này bước đầu khai nhận đã từng là thí sinh tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, được Lục Triều Vỹ điều đến khách sạn này bán dâm cho khách với giá từ 18.000 - 30.000 USD.

