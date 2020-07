Diễn viên Hoa Thúy: Để đi bước nữa đối với tôi là điều khó khăn

Đóng phim trở lại vì… mê nhân vật

- Phóng viên: Gần đây khán giả khá bất ngờ khi thấy chị xuất hiện trở lại trong bộ phim truyền hình đang phát sóng “Lựa chọn số phận”. Điều gì khiến chị quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ?

- Diễn viên Hoa Thúy: Có lẽ đó là nhân vật. Khi được mời vào vai Thùy Dung, một cán bộ tòa án trong phim “Lựa chọn số phận” của đạo diễn Mai Hồng Phong, tôi nhận lời ngay. Sở dĩ vậy bởi sau khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật này là hình mẫu đại diện cho công lý, quyết đoán, kiên định, nghiêm khắc, hết lòng bảo vệ lẽ phải và không bao giờ run sợ trước những hiểm nguy. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm, nhân vật này lại là người phụ nữ rất nặng tình, đầy sóng gió nội tâm. Tôi cũng đồng cảm với nhân vật, bởi Thùy Dung luôn sống trong mối tình đơn phương dài hết cuộc đời và chọn cuộc sống độc thân vì sự nghiệp bảo vệ chính nghĩa.

- Vậy tức là chị thấy giữa mình và nhân vật này có nhiều điểm tương đồng?

- Chắc vậy, Thùy Dung giống tôi ở sự quyết đoán, mạnh mẽ, nam tính ở vẻ bề ngoài nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng. Cuộc đời của tôi và nhân vật này khô cằn như nhau vì không có nổi một bàn tay che chở, cũng có những lúc vật vã bởi cô đơn nên phải tìm niềm vui ở công việc. Giống như Thùy Dung, ở ngoài đời tôi cũng hết lòng hỗ trợ cho các đàn em trong công việc.

- Chị đã nghỉ đóng phim một thời gian khá dài và lần này quay trở lại vẫn đóng mô-tip nhân vật khá quen thuộc trước đây. Chị có sợ sự lặp lại này khiến người xem sẽ bị nhàm chán không?

- Tôi nghĩ là không thể nhàm chán. Người diễn viên luôn cần trải nghiệm bản thân thông qua số phận của nhân vật, ngay cả khi đã đóng dạng vai đó nhiều lần. Tất nhiên, ai cũng muốn mình được thử sức với những vai diễn mới nhưng nếu phải đóng dạng vai cũ cũng không sao, quan trọng là mình được diễn và được sống với đam mê.

- Được biết thời gian vừa qua, chị cũng tập trung cho công việc kinh doanh riêng, Nhiều nghệ sĩ tâm sự, khi họ chuyển sang kinh doanh thường gặp khá nhiều thuận lợi, chị thì sao?

- Chắc chắn là thuận lợi hơn người bình thường. Là nghệ sĩ, tôi thường được đối tác tin tưởng hơn. Họ gặp mình mà như quen rất lâu rồi nên quá trình đám phàn, trao đổi cũng mềm mỏng và thoải mái hơn. Đối tác cũng dễ dàng cảm nhận được sự chân thành của mình.

Khi chia tay, tôi không có thói quen trách móc. Tôi nói vui, mình đang đóng phim mang tên “Lựa chọn số phận” nên mình cũng phải tự lựa chọn cuộc đời mình. Tôi nghĩ, buồn vui ở đời này đều do mình lựa chọn. Sau sóng gió, tôi cũng biết buông bỏ nhiều điều, đòi hỏi ít hơn và làm những gì mình cảm thấy vui là được.

- Nhưng vẫn có không ít người nghĩ rằng, nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh thì sau khi đóng phim sẽ dễ bị sự tính toán “cơm áo gạo tiền” làm ảnh hưởng đến cảm xúc khi diễn. Chị có bị rơi vào tình trạng đó không?

- Tôi lại nghĩ khác, thương trường là thao trường tập luyện. Thương trường cũng như tình trường, phải bắt tay cùng làm thay vì đấu đá nhau. Trong kinh doanh, tôi quan niệm việc ai người nấy làm. Trên hết, phải chân thành với nhau. Khi tôi chuyển sang kinh doanh, nhiều người khuyên tôi không nên chơi với người này, không nên tiếp xúc với người kia. Tôi bảo chơi được hết. Tất cả đều là nhân duyên, tu bao nhiêu kiếp mới có thể làm việc cùng nhau nên hãy cố gắng giữ. Không hợp nhau thì dừng lại và đừng hại nhau.

Diễn viên Hoa Thúy và 2 con trai với người chồng thứ hai

Thấy có lỗi vì không giữ được bố cho con mình…

- Cũng trong quãng thời gian Hoa Thúy im ắng với nghệ thuật, có tin đồn chị và người chồng thứ hai đã ly hôn. Liệu đây chỉ là tin đồn hay đó đúng là sự thật?

- Đúng là tôi đã chia tay với người chồng thứ hai. Trong sự đổ vỡ này, không ai trong chúng tôi có lỗi cả. Anh ấy đã mất 10 năm để đến với tôi, không một lời kêu than. Khi đã lấy nhau, chúng tôi vẫn mỗi người phải sống một nơi, anh chủ yếu sống ở Quảng Ninh để chăm sóc mẹ già, tôi thì còn công việc và chăm sóc con cái ở trên Hà Nội. Anh đến với tôi bằng con đường rất xa xôi, đó là điều tôi cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng tôi cũng không thể bỏ tất cả để đi theo chồng. Đó cũng là điều tôi trăn trở mãi…Và đến ngày anh ra đi, tôi nghĩ như vậy cũng sẽ tốt hơn cho anh ấy.

- Nếu vì con và còn thương nhau, tôi nghĩ đàn bà sẽ không dễ dàng đồng ý hôn nhân tan vỡ khi đã có 2 đứa con, cũng như 10 năm bên nhau như thế?

- Thời điểm chia tay đó, tôi đang muốn dành nhiều thời gian cho con gái. Bởi tôi nghĩ vài năm nữa con lấy chồng, sẽ có gia đình riêng nên muốn con được trọn vẹn tình yêu thương của mình. Trong khi đó, sức khỏe của tôi cũng không tốt. Tôi nghĩ, phụ nữ bây giờ hiện đại và mạnh mẽ, nên phải nuôi được chính họ và các con đừng để đàn ông mệt mỏi gánh vác gia đình nên tôi phải dồn sức cho kinh doanh. Và có lẽ, duyên số cũng chỉ được đến đoạn đường đó.

- Hỏi thật, liệu câu chuyện tan vỡ có phải vì “người thứ ba” xen vào?

- Bạn hỏi thật thì tôi cũng nói thật, khi anh ấy trở về nhà, tôi không bao giờ kiếm tra ví, điện thoại. Có hay không thì đàn bà nhạy cảm sẽ biết. Anh cho tôi sự yên tâm và tin tưởng. Người đàn ông mà đã lăng nhăng thì dù có ở cùng nhà với mình hàng ngày họ vẫn đi được thôi. Chúng tôi không có người thứ ba. Có lẽ, tôi vô tâm không quan tâm nhiều đến cảm xúc của chồng. Vì tôi cần thời gian cho công việc nhiều hơn. Vậy nên chúng tôi lạc mất cảm xúc của nhau.

- Sau cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ này, chị ân hận nhất điều gì?

- Tôi thấy có lỗi vì không giữ được bố cho con mình. Khi chia tay, chúng tôi nghĩ rất đơn giản. Và tôi cũng làm thế nào tốt nhất cho anh, muốn anh dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ già ở quê. Hơn nữa, tôi nghĩ dù có chia tay thì các con sẽ không bị xáo trộn bởi chúng đã quen với cuộc sống xa bố, một tháng gặp 1-2 lần. Thế nhưng khi con lớn hơn, hỏi bố nhiều hơn là lúc tôi xót xa, mệt mỏi, vô cùng đau lòng. Bé Minh âm thầm tiết kiệm tiền tiêu vặt rồi nói với tôi: “Mẹ hãy tìm sách dạy bí quyết để bố quay lại”. Thậm chí, 2 bé còn trách tôi là nguyên nhân khiến con không có bố. Bạn biết không, khi nghe những lời nói đó mà tôi đau đớn không khóc nổi.

- Khi đó, chị an ủi con bằng cách nào?

- Tôi cũng không thể nói dối mãi việc bố mẹ vẫn như xưa. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà xoa dịu nỗi đau trong con. Hàng ngày, tôi vẫn xem con là bạn của mình và đồng hành cùng con trong mọi việc ở cuộc sống. Tôi có điều kiện thuê giúp việc nhưng tôi không làm thế. Khi có người giúp việc thì con cái sẽ ỷ vào, từ những công việc nhỏ nhất. Ngay cả bản thân mình nếu có người giúp việc thì công việc sẽ cuốn mình đi và khi về nhà cũng không muốn động vào bất kỳ việc gì. Tôi cho rằng, việc nhà từ rửa bát, quét nhà… sẽ giúp các con tự lập và cũng là cách học để sinh tồn. Nếu sau này, các con có bị rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể tồn tại được.

- Sau khi nghe chị chia sẻ, tôi cảm nhận tính cách của chị đã thay đổi nhiều?

- Bây giờ, phụ nữ phải có sự chủ động của mình. Dựa vào chồng, nếu chồng xảy ra chuyện gì thì mình đi đâu? Người ta sẵn sàng bỏ rơi mình, dù lý do này, lý do kia thì tôi muốn phụ nữ phải chủ động trong mọi vấn đề, đặc biệt là kinh tế. Phụ nữ bây giờ cần phải có tham vọng, ước mơ, khao khát và vị trí trong xã hội. Và tôi chuyển sang kinh doanh, đi từ số 0 để có được vị trí ngày hôm nay. Tôi đã học và tôi tự hào mình là người chịu học.

- Khi trải qua sóng gió tình cảm, con người ta cũng có nhìn nhận về hạnh phúc khác hơn, chị có nghĩ vậy không?

- Khi chia tay, tôi không có thói quen trách móc những đau khổ là do bên nào, tất cả do mình. Tôi nói vui, mình đang đóng phim mang tên “Lựa chọn số phận” nên mình cũng phải tự lựa chọn cuộc đời mình. Tôi nghĩ, buồn vui ở đời này đều do mình lựa chọn hết. Sau sóng gió, tôi cũng biết buông bỏ nhiều điều, đòi hỏi ít hơn và hay làm những gì mình cảm thấy vui là được.

- Ở thời điểm hiện tại, sau những tổn thương tình cảm và sóng gió thương trường, chị đã có thể tìm cho mình lại sự bình yên chưa?

- Thời gian rảnh, tôi sẽ tìm những cuốn sách hay giúp ích cho việc nuôi dạy con và tốt cho công việc kinh doanh. Công việc đã bắt đầu đi vào sự ổn định và khán giả vẫn còn dành cho tôi một góc nhỏ trong tim, chưa lãng quên mình chính là điều tôi hạnh phúc. Còn chuyện tình cảm không dám nói trước điều gì, nhưng để đi bước nữa đối với tôi là điều khó khăn.

- Cảm ơn diễn viên Hoa Thúy về những chia sẻ!